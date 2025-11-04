Λευτέρης Πανταζής - Άντζελα Δημητρίου: Αγαπιόμασταν, αλλά χωρίσαμε για τους γονείς μας, η οικογένεια φοβάται μην χάσει το χρυσό φλουρί
Είχαμε σχέση έξι χρόνια, είχαμε περάσει καταπληκτικά, δήλωσε ο τραγουδιστής
Μια αναδρομή στο παρελθόν έκαναν ο Λευτέρης Πανταζής και η Άντζελα Δημητρίου εξηγώντας ποιος ήταν ο λόγος που η σχέση τους δεν κατέληξε σε γάμο, με αποτέλεσμα να χωρίσουν.
Οι δύο τραγουδιστές ήταν καλεσμένοι το βράδυ της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου στην εκπομπή «The 2Night Show» μιλώντας μεταξύ άλλων για την περίοδο που ήταν για έξι χρόνια ζευγάρι.
Όπως ανέφερε ο Λευτέρης Πανταζής, η σχέση του με την Άντζελα Δημητρίου ήταν έντονη, καταφέρνοντας μάλιστα να διαχωρίσουν την προσωπική τους πορεία από τα επαγγελματικά τους. Ο λόγος ωστόσο που αποφάσισαν να χωρίσουν και να μην παντρευτούν, όπως αναμενόταν, ήταν η επιρροή που ασκούσε και στους δύο η οικογένειά τους.
Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής είπε για τη σχέση τους: «Είχαμε σχέση με την Άντζελα έξι χρόνια, είχαμε περάσει καταπληκτικά. Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα ήθελα να είναι όπως ήταν, να τσακωνόμαστε, να αγαπιόμαστε, να τραγουδάμε, να μη μιλιόμαστε. Όλα αυτά. Καμία σχέση η δουλειά με τα προσωπικά, όμως πάντα όταν δυο άνθρωποι στις οικογένειες, φωτίζονται και είναι πιο τυχεροί, δυστυχώς ή ευτυχώς, κοιτάνε όλη την οικογένεια τους. Η οικογένεια φοβάται μην χάσει το χρυσό φλουρί. Υπήρχαν μουρμούρες από τις οικογένειες μας, γιατί από τη μία υπήρχαν δυο καριέρες και από την άλλη δυο καρδιές που αγαπιόντουσαν. Καμιά φορά οι γονείς φοβούνται μην χάσουν… Στην ουσία χωρίσαμε για τους γονείς μας, χωρίς να το θέλουμε».
Στη συνέχεια, η Άντζελα Δημητρίου πρόσθεσε πως, παρά τον χωρισμό τους και το γεγονός ότι δεν παντρεύτηκε με τον Λευτέρη Πανταζή, σήμερα τρέφει μόνο θετικά συναισθήματα για εκείνον: «Ήμασταν έτοιμοι να φτάσουμε στα σκαλιά της εκκλησίας. Τον Λευτέρη τον αγαπάω και τον σέβομαι».
