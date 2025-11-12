Πέτρος Ιακωβίδης: Αν έδινα μια συμβουλή στον εαυτό μου, θα ήταν να μην είναι τόσο εγωιστής με τους συνεργάτες του
Πέτρος Ιακωβίδης: Αν έδινα μια συμβουλή στον εαυτό μου, θα ήταν να μην είναι τόσο εγωιστής με τους συνεργάτες του
Μεγαλώνοντας μαθαίνουμε από τα λάθη μας, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Στην εξέλιξή του μέσα στα χρόνια αναφέρθηκε ο Πέτρος Ιακωβίδης, μιλώντας για το πώς θα αντιμετώπιζε διαφορετικά κάποιες καταστάσεις σήμερα. Ο τραγουδιστής σημείωσε πως αν έδινε στον εαυτό του μια συμβουλή, αυτή θα αφορούσε τη στάση του απέναντι στους συνεργάτες του.
Ο ίδιος βρέθηκε καλεσμένος στο 2Night Show, το βράδυ της Τρίτης 11 Νοεμβρίου και δήλωσε αρχικά: «Ξεκίνησα να γράφω μουσική 15 ετών. Αν έδινα μια συμβουλή στον εαυτό μου τότε, νομίζω ότι θα του έλεγα να μην είναι τόσο εγωιστής με τους συνεργάτες του. Μεγαλώνοντας, βέβαια, μαθαίνουμε από τα λάθη μας».
Στη συνέχεια, μίλησε για τη μουσική του διαδρομή, τις επιρροές του, αλλά και για τις προσωπικές του αναζητήσεις μέσα στον χώρο. Αναφερόμενος στη δύναμη που αντλεί από το κοινό, ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως πρόσφατα συγκινήθηκε βαθιά από ένα βίντεο που έγινε viral, με έναν μικρό θαυμαστή του να εκφράζει την αγάπη του.
Δείτε το βίντεο
«Ξύπνησα ένα πρωί και είχα 30 μηνύματα που μου έγραφαν να δω ένα βίντεο με τον μικρό Θανάση, που έλεγε ότι είμαι ο αγαπημένος του τραγουδιστής. Αμέσως κανόνισα να βρεθούμε, με έκανε ευτυχισμένο», σημείωσε.
Μιλώντας για τις καλλιτεχνικές του ρίζες, ο Πέτρος Ιακωβίδης αποκάλυψε ότι αποφάσισε να γίνει τραγουδιστής μετά από μια κινηματογραφική στιγμή που τον σημάδεψε. «Έγινα τραγουδιστής επειδή είδα σε μία ελληνική ταινία τον Τόλη Βοσκόπουλο να τραγουδάει το "Γλυκά πονούσε το μαχαίρι". Δεν είχα τη χαρά να τον γνωρίσω από κοντά. Μετά είχα μεγάλη καψούρα, “αρρώστια” με τον αείμνηστο Βασίλη Καρρά. Είμαστε και από διπλανά χωριά», δήλωσε.
Αναφερόμενος σε τραγούδια άλλων καλλιτεχνών που έχει ζηλέψει, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το "Πάρε με απόψε αγκαλιά" του Νίκου Κουρκούλη, το "Τη σκότωσα γιατί την αγαπούσα" του Στράτου Διονυσίου, το "Όταν τα χρόνια σου περάσουν" του Βασίλη Καρρά, το "Ωραιότερο Πλάσμα" του Λευτέρη Πανταζή και το "Πριν χαθεί το όνειρό μας" του Βοσκόπουλου».
Ο ίδιος βρέθηκε καλεσμένος στο 2Night Show, το βράδυ της Τρίτης 11 Νοεμβρίου και δήλωσε αρχικά: «Ξεκίνησα να γράφω μουσική 15 ετών. Αν έδινα μια συμβουλή στον εαυτό μου τότε, νομίζω ότι θα του έλεγα να μην είναι τόσο εγωιστής με τους συνεργάτες του. Μεγαλώνοντας, βέβαια, μαθαίνουμε από τα λάθη μας».
Στη συνέχεια, μίλησε για τη μουσική του διαδρομή, τις επιρροές του, αλλά και για τις προσωπικές του αναζητήσεις μέσα στον χώρο. Αναφερόμενος στη δύναμη που αντλεί από το κοινό, ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως πρόσφατα συγκινήθηκε βαθιά από ένα βίντεο που έγινε viral, με έναν μικρό θαυμαστή του να εκφράζει την αγάπη του.
Δείτε το βίντεο
«Ξύπνησα ένα πρωί και είχα 30 μηνύματα που μου έγραφαν να δω ένα βίντεο με τον μικρό Θανάση, που έλεγε ότι είμαι ο αγαπημένος του τραγουδιστής. Αμέσως κανόνισα να βρεθούμε, με έκανε ευτυχισμένο», σημείωσε.
Μιλώντας για τις καλλιτεχνικές του ρίζες, ο Πέτρος Ιακωβίδης αποκάλυψε ότι αποφάσισε να γίνει τραγουδιστής μετά από μια κινηματογραφική στιγμή που τον σημάδεψε. «Έγινα τραγουδιστής επειδή είδα σε μία ελληνική ταινία τον Τόλη Βοσκόπουλο να τραγουδάει το "Γλυκά πονούσε το μαχαίρι". Δεν είχα τη χαρά να τον γνωρίσω από κοντά. Μετά είχα μεγάλη καψούρα, “αρρώστια” με τον αείμνηστο Βασίλη Καρρά. Είμαστε και από διπλανά χωριά», δήλωσε.
Αναφερόμενος σε τραγούδια άλλων καλλιτεχνών που έχει ζηλέψει, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το "Πάρε με απόψε αγκαλιά" του Νίκου Κουρκούλη, το "Τη σκότωσα γιατί την αγαπούσα" του Στράτου Διονυσίου, το "Όταν τα χρόνια σου περάσουν" του Βασίλη Καρρά, το "Ωραιότερο Πλάσμα" του Λευτέρη Πανταζή και το "Πριν χαθεί το όνειρό μας" του Βοσκόπουλου».
Ειδήσεις σήμερα
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα