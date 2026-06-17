Πάτρα: Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στην παλαιά εθνική οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Τροχαίο ατύχημα

Πάτρα: Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στην παλαιά εθνική οδό

Από τη σύγκρουση φέρεται ένα άτομo να έχει τραυματιστεί

Πάτρα: Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στην παλαιά εθνική οδό
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 17/6 στην παλαιά εθνική οδό, στο ύψος του Αλισσού στην Αχαΐα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το tempo24.news, τρία οχήματα συγκρούστηκαν εν μέσω έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή.

Από τη σύγκρουση φέρεται ένα άτομο να έχει τραυματιστεί.

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