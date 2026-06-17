Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Πάτρα: Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στην παλαιά εθνική οδό
Πάτρα: Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στην παλαιά εθνική οδό
Από τη σύγκρουση φέρεται ένα άτομo να έχει τραυματιστεί
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 17/6 στην παλαιά εθνική οδό, στο ύψος του Αλισσού στην Αχαΐα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το tempo24.news, τρία οχήματα συγκρούστηκαν εν μέσω έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή.
Από τη σύγκρουση φέρεται ένα άτομο να έχει τραυματιστεί.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το tempo24.news, τρία οχήματα συγκρούστηκαν εν μέσω έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή.
Από τη σύγκρουση φέρεται ένα άτομο να έχει τραυματιστεί.
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