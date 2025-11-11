Η Πάρις Τζάκσον αποκάλυψε ότι η μύτη της έχει τρυπήσει από τα ναρκωτικά που έκανε
Η Πάρις Τζάκσον αποκάλυψε ότι η μύτη της έχει τρυπήσει από τα ναρκωτικά που έκανε
Δεν το συνιστώ, κατέστρεψαν τη ζωή μου, δήλωσε η 27χρονη κόρη του Μάικλ Τζάκσον, η οποία γιόρτασε φέτος πέντε χρόνια νηφαλιότητας
Μία από τις σοβαρές συνέπειες που της προκάλεσε η πολυετής χρήση ναρκωτικών αποκάλυψε η Πάρις Τζάκσον, αναφέροντας ότι έχει μια τρύπα στο διάφραγμα της μύτης της, αποτέλεσμα της εξάρτησής της από ουσίες.
Σε βίντεο δημοσίευσε στα social media, η 27χρονη κόρη του Μάικλ Τζάκσον παραδέχτηκε ότι το πρόβλημα είναι εμφανές. «Συνειδητοποίησα ότι ποτέ δεν το είχα αναφέρει και μερικές φορές φαίνεται αρκετά έντονα», είπε. «Έχω ένα πολύ δυνατό σφύριγμα όταν αναπνέω από τη μύτη μου, και αυτό συμβαίνει επειδή έχω κάτι που ονομάζεται διάτρηση ρινικού διαφράγματος».
Η τραγουδίστρια στη συνέχεια έδειξε τη μύτη της, φωτίζοντας με το κινητό της το ένα ρουθούνι και αποκαλύπτοντας έτσι την τρύπα. Εξήγησε επίσης, ότι ο χαρακτηριστικός ήχος που κάνει κατά την αναπνοή ακούγεται και σε προηγούμενα βίντεό της.
Η διάτρηση ρινικού διαφράγματος που έχει η Τζάκσον, είναι μια τρύπα στο σημείο που χωρίζει τα ρουθούνια και μπορεί να προκληθεί από εισπνοή ουσιών όπως η κοκαΐνη ή άλλα ναρκωτικά, αλλά και από υπερβολική χρήση ρινικών σπρέι στεροειδών, τραυματισμούς ή ακόμη και αυτοάνοσες παθήσεις.
Η 27χρονη που έχει μιλήσει δημόσια στο παρελθόν για τη χρήση ναρκωτικών, υπαινίχθηκε ότι η αιτία είναι ακριβώς «εκεί που φαντάζεστε» και αποκάλυψε ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα εδώ και επτά χρόνια, από την εποχή που ήταν περίπου 20 ετών. Προς το τέλος του βίντεο, κοίταξε την κάμερα και είπε: «Μην κάνετε ναρκωτικά, παιδιά». Ωστόσο, πρόσθεσε με ειλικρίνεια: «Ή κάντε τα, εννοώ… ο καθένας θα έχει την εμπειρία που χρειάζεται να έχει στη ζωή. Δεν πρόκειται να πω σε κανέναν τι να κάνει. Απλώς δεν το συνιστώ, γιατί κατέστρεψαν τη ζωή μου».
Η Τζάκσον, που γιόρτασε φέτος πέντε χρόνια νηφαλιότητας, εξήγησε επίσης ότι δεν θέλει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για τη διόρθωση της τρύπας, καθώς φοβάται ότι η ανάρρωση και η λήψη παυσίπονων θα μπορούσαν να την οδηγήσουν σε υποτροπή. «Πρέπει να πάρεις χάπια μετά από μια τέτοια εγχείρηση και δεν θέλω να μπλέξω ξανά με αυτό» είπε.
Τον Ιανουάριο, η Πάρις Τζάκσον είχε παραδεχτεί ότι στο παρελθόν πάλευε με την εξάρτησή της από την ηρωίνη. «Γεια, είμαι η Πάρις Τζάκσον και είμαι αλκοολική και εξαρτημένη από την ηρωίνη», είχε γράψει στα social media. «Σήμερα κλείνω πέντε χρόνια καθαρή και νηφάλια από όλες τις ουσίες. Το να πω πως είμαι ευγνώμων είναι λίγο. Η ευγνωμοσύνη δεν αρκεί, επειδή είμαι νηφάλια, μπορώ να χαμογελώ σήμερα» είχε σημειώσει.
Στην ίδια ανάρτηση είχε αναφέρει: «Μπορώ να κάνω μουσική, να αγαπώ τους σκύλους και τη γάτα μου, να νιώθω τη χαρά, τον πόνο, τη θλίψη, να γελάω, να χορεύω, να εμπιστεύομαι, να νιώθω τον ήλιο στο δέρμα μου. Έχω καταλάβει ότι η ζωή συνεχίζεται είτε είμαι νηφάλια είτε όχι, αλλά σήμερα μπορώ να είμαι παρούσα».
Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον είχε μιλήσει για πρώτη φορά δημόσια το 2017 στο «Rolling Stone» για τον αγώνα της με τα ναρκωτικά και την κατάθλιψη, αποκαλύπτοντας ότι αρκετά από τα τατουάζ της κρύβουν σημάδια από χρήση και αυτοτραυματισμό. Είχε επίσης παραδεχτεί ότι είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει «πολλές φορές» πριν βρεθεί σε ειδικό κέντρο στη Γιούτα, εμπειρία που περιέγραψε ως «σωτήρια».
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images/ Ideal Image
