«Είμαστε όλοι μαζί σου, για πάντα» - Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στηρίζει την Ιωάννα Τούνη στη δίκη για το revenge porn
Η Instagrammer βρέθηκε στο δικαστήριο τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου με τη δίκη να διακόπτεται μετά την κατάθεσή της
Τη στήριξή του στην πρώην σύντροφό του και μητέρα του παιδιού του, Ιωάννα Τούνη, σχετικά με την υπόθεση revenge porn έδειξε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.
Η Instagrammer βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 11 Νοεμβρίου μαζί με τους δικηγόρους της στο δικαστήριο, με δύο άτομα να κατηγορούνται ότι διέρρευσαν στο διαδίκτυο το επίμαχο βίντεο. Μετά την κατάθεσή της η δίκη διεκόπη.
Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το μοντέλο δημοσίευσε μια φωτογραφία της Ιωάννας Τούνη με τον γιο τους, στην οποία εκείνος αγγίζει το καπελάκι που φορά, γράφοντας: «Σ’ αυτή την δίκη είμαστε όλοι μαζί σου και πάντα!!».
Φορτισμένη συναισθηματικά εμφανίστηκε η Ιωάννα Τούνη το πρωί της Δευτέρας 11 Νοεμβρίου στο δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn με θύμα την ίδια. Στο πλευρό της βρίσκονταν οι φίλες της και ο σύντροφό της. Η αποδεικτική διαδικασία αποφασίστηκε να γίνει κεκλεισμένων των θυρών λόγω των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, κάτι που είχε ζητήσει η πλευρά της Ιωάννας Τούνη, με το δικηγόρο της να υποστηρίζει ότι δεν θα επιτρέψουν να γίνει η δίκη reality.
Για την υπόθεση κατηγορούνται δύο άτομα, ο τότε σύντροφος της καταγγέλλουσας, που διακρίνεται στο επίμαχο βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο το 2017, καθώς και το άτομο που φέρεται να μαγνητοσκοπεί την πράξη.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το βίντεο διαδόθηκε σε τρίτα άτομα, ενώ αναρτήθηκε και σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου. Η instagrammer είχε μιλήσει δημόσια για την υπόθεση, υποστηρίζοντας πως της προκάλεσε μεγάλη ηθική βλάβη. Η υπόθεση είχε αναβληθεί το προηγούμενο διάστημα λόγω απουσίας μαρτύρων.
Τούνη: «Θέλω τιμωρία για τους δυο αυτούς ανθρώπους που είχαν ως στόχο να καταστρέψουν μια ζωή»
Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης η Ιωάννα Τούνη ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι αναμένει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι κατηγορούμενοι, ενώ δήλωσε πως θα ήθελε η δίκη να ξεκινήσει και να μην υπάρξει νέα αναβολή.
«Έρχομαι στο δικαστήριο ζητώντας μόνο δικαιοσύνη και τίποτα άλλο. Δεν έχω ζητήσει καμία χρηματική αποζημίωση, ούτε ένα ευρώ. Το μόνο που θέλω είναι δικαίωση και τιμωρία για τους δυο αυτούς ανθρώπους που είχαν ως στόχο να καταστρέψουν μια ζωή», δήλωσε.
Δείτε την ανάρτηση
