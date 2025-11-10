«Θέλω ένα πακέτο μακαρόνια»: Οι διάλογοι που πρόδωσαν τους παλαιοημερολογίτες με την κοκαΐνη - Έκρυβαν ναρκωτικά σε γλάστρα εκκλησίας
«Θέλω ένα πακέτο μακαρόνια»: Οι διάλογοι που πρόδωσαν τους παλαιοημερολογίτες με την κοκαΐνη - Έκρυβαν ναρκωτικά σε γλάστρα εκκλησίας
Πώς η αρχηγός είχε τον έλεγχο του κυκλώματος - Πουλούσαν σε ενεχυροδανειστήρια τα τάματα των πιστών
Νέοι διάλογοι μεταξύ των μελών του κυκλώματος που διακινούσε κοκαΐνη, με κεντρικά πρόσωπα έναν ρασοφόρο YouTuber και ακόμη δύο ρασοφόρους, έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτοντας το εύρος και τον τρόπο δράσης της οργάνωσης.
Στις συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, τα μέλη του κυκλώματος ακούγονται να χρησιμοποιούν λέξεις – κλειδιά για να αναφέρονται στα ναρκωτικά και να συζητούν για τις επόμενες... δουλειές τους, επιδιώκοντας να αποφύγουν τον εντοπισμό τους από τις Αρχές.
Τα χρήματα από τη διακίνηση, αλλά και από άλλες παράνομες δραστηριότητες, κατέληγαν στην ίδια, σύμφωνα με τις καταθέσεις και τα στοιχεία της δικογραφίας. Μάλιστα, οι εμπλεκόμενοι κληρικοί φέρονται να ήταν και οι ίδιοι χρήστες.
Η δράση του κυκλώματος φαίνεται πως δεν περιορίζονταν μόνο στα ναρκωτικά. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι εμπλεκόμενοι παρακρατούσαν τάματα πιστών, τα οποία στη συνέχεια πουλούσαν σε ενεχυροδανειστήρια για επιπλέον κέρδος.
Τα χρήματα, όπως προκύπτει από τις συνομιλίες, διοχετεύονταν στο κύκλωμα και τελικά κατέληγαν στη 52χρονη, η οποία φέρεται να έδινε εντολές για όλες τις κινήσεις.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το δίκτυο είχε πελάτες και από τον χώρο της σόου μπιζ. Οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τις επαφές των μελών του κυκλώματος, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν υπήρχε ευρύτερο δίκτυο διακίνησης με παρακλάδια σε άλλες περιοχές.
Από τα ευρήματα των ερευνών προκύπτει πως οι εμπλεκόμενοι έκρυβαν τις ποσότητες ναρκωτικών σε γλάστρα εντός του προαυλίου εκκλησίας.
Μέλος Α: Πρέπει μάλλον να ακυρώνετε να φύγω και έχω τρελαθεί τώρα πες μου.
Μέλος Β: Σε ακυρώνω να φύγεις;
Μέλος Α: Όχι εσύ ρε συ. Πες μου πες μου γ... το τώρα κάτι…πες μου. Όχι εσύ.
Μέλος Β: Ωραία πες μου…πες μου κάτι. Έχεις ένα πακέτο μακαρόνια που χρειάζομαι;
Μέλος Α: Λεφτά έχω;
Μέλος Β: Ναι για αυτό σου λέω.
Μέλος Α: Α. τίποτα παραπάνω; Αλήθεια τώρα;
Μέλος Β: Τι εννοείς; Όχι αγάπη μου. Άκου, άμα έχεις…άμα έχεις να με καλύψεις επειδή είμαστε τρελαμένοι. Μόλις μπήκαμε, σκέψου τραβολογάγαμε τη Β., θέλουμε ένα πακέτο μακαρόνια και θα σου δώσω εγώ τριακόσια ευρώ.
Μέλος Α: Εεε…Α….
Μέλος Β: Τακτοποίησέ μας σε παρακαλώ.
Μέλος Α: Α…
Μέλος Β: Πες.
Μέλος Α: Εεε το ένα δηλαδή πληρώνεις στην ουσία…
Μέλος Β: Ναι ρε αγάπη.
Μέλος Α:…και είναι τριακόσια έτσι;
Μέλος Β: Βρε ναι εντάξει και έχει ο θεός. Και αύριο. Ωχ θεέ μου.
Μέλος Α: Άμα έχεις παραπάνω λεφτά…
Μέλος Β: Δεν έχω.
(...) Δεν έχω παραπάνω λεφτά και εκτός αυτού αύριο το πρωί έχουμε λειτουργία…
Μέλος Α: ...(δυσνόητο) πεντακόσια από κει πέρα.
Μέλος Β:… Δεν μπορώ και ούτε θέλω.
Μέλος Α: Ρε γ@μ@ τη τρέλα μου γ@μ@ ρε.
Μέλος Β: Τι;
Μέλος Α: Ρε Α. μου είπατε για εφτακόσια θα πηγαίνατε και θα καλυβόμουνα και εγώ για αυτό το πράγμα. Ρε τι θα πάθω εγώ με αυτή τι τραπέζι…Τι έχω βάφτιση έχω εγώ γ... τα. Αλήθεια.
2η συνομιλία
Μέλος Α: Τον είδες;
Μέλος Β: Αγάπη μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν σου στέλνω ρολόν, ένα σπρέι Noxzema memories.
Μέλος Α: Ναι.
Μέλος Β: Και…και άρτο.
Μέλος Α: Τον είδες; Τον Ψηλό;
Μέλος Β: Ναι και άρτο από την Παναγία ναι ναι ναι.
Μέλος Α: Ντάξει ντάξει.
Μέλος Β: Τα έχω…τα κανόνισα όλα.
3η συνομιλία
Μέλος Α: Υπάρχουνε;
Μέλος Β: Τι;
Μέλος Α: Μακαρόνια;
Μέλος Β: Όχι ρε…
Μέλος Α: Μμμ.
Μέλος Β: Που να υπάρχουνε στη γλάστρα; Υπάρχουν αλλά…όχι εκεί…πλέον.
Μέλος Α: Μμμ;
Μέλος Β: Άμα δεν γυρίσω εγώ…Άμα δεν γυρίσω εγώ τώρα δεν γίνεται.
Μέλος Α: Τι εννοείς;
Μέλος Β: Τι εννοώ;…Μ’ ακούς; (...)Όχι, δεν έχω βάλει άλλο. Άμα δεν γυρίσω δεν γίνεται κάτι. Σε ρώτησα εκείνη την ώρα…αν θέλεις κάτι πες μου…αλλά ναι ήταν το οικονομικό στη μέση το καταλαβαίνω…
Μέλος Α: Ρε καρδούλα μου δεν είναι το θέμα μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι τώρα, εγώ, εε πως το λένε…είμαι μες στη μέση, σαν το μαλάκα.
Μέλος Β: Είσαι;
Μέλος Α: Και όχι τίποτα άλλο. Είμαι μες στη μέση λέω σαν τον μ@λ@κ@ και όχι τίποτα άλλο, ούτως η αλλιώς από τη στιγμή που θα πάμε στο Grand Resort, θα βγούνε. Δεν είναι το θέμα αυτό.
Μέλος Β: Άκου αγόρι μου να σου πω κάτι. Εγώ, δεν αντιλέγω σε τίποτα. Όμως, έχω φτάσει να χρωστάω από προχθές. Ο ψηλός στον φίλο του, συν εγώ που πραγματικά δεν μπορώ να λύσω ένα πρόβλημα. Δηλαδή σήμερα πήγε και πήρε από την πάρτη του, έτσι, από αλλού με λεφτά και πάλι και αυτά του τα χρωστάω που μου πήρε. Ναι αλλά εγώ έφυγα και σας είπα δώστε μου έναν για να μπορέσουμε να είμαστε δύο για να έχουμε και μισά μισά να κάνω και εγώ κάτι γιατί έρχονται οι ημέρες για τη βάπτιση ούτε ο ... δεν μπορούσε να έρθει ούτε κανένας.
Μέλος Α: Αφού ήμασταν όλοι μαζί.
Μέλος Β: Γ@μ@ της γης τον άξονα και πως…ναι αλλά… (...) Τι να κάνω τώρα πες μου. Και πάλι σε σκέφτηκα και στη γλάστρα άφησα βλέπεις (δυσνόητο);
4η συνομιλία
Μέλος Α: Μωρή ντρέπεται ο δικός σου.
Μέλος Β: Ποιος;
Μέλος Α: Σε καλεί και μου το αφήνει ανοιχτή ακρόαση.
Μέλος Β: Ποιος;
Μέλος Α: Τι ποιος είναι ο ντρέπομαι; Ο Γέροντάς σου.
Μέλος Β: Αα. Τι ντρέπεται;
Μέλος Α: (δυσνόητο)… άκου.
Μέλος Β: Τι ντρέπεται;
Μέλος Α: Ναι, όταν λέμε τα πουτ..... μας καλά είναι.
Μέλος Β: Ναι άντε ντε.
Μέλος Α: Πω πω έχω ένα κεφάλι καζάνι φιλενάδα.
Μέλος Β: Εεε εσύ τώρα δεν έχεις λεφτά έτσι; Για αυτό το λες. Όχι άμα είχε η Δ. δεν υπήρχε θέμα, ερχότανε χωρίς και τα βρίσκαμε αύριο. Εεε…
Μέλος Α: Καρδούλα μου. Άμα είχα λεφτά θα στα είχα δώσει από την αρχή. Όλα.
Μέλος Β: Βρε άλλο σου λέω.
Μέλος Α: Τι;
Μέλος Β: Έχει τελειώσει εκείνη, δεν έχει στο πα από πριν. Αλλά μου λέει περίμενε μπας και πάω να ζητήσω ένα από κάπου.
Μέλος Α: Αυτό λέω. Άμα είχα λεφτά…
Μέλος Β: Αυτό. Για αυτό σου λέω περίμενε λίγο.
Μέλος Α: Τα λεφτά θα τα είχα δώσει όλα εσένα ρε. Πας καλά; Που έχεις ταξίδι.
Μέλος Β: Ναι έχω το κέρατό μου το δίφορο. Εντάξει.
5η συνομιλία
Μέλος Α: Έλα. Έλα λοβ.
Μέλος β: Μ’ ακούς εγώ. Έχω πολύ νεύρα ε.
Μέλος Α: Μου έπεσε το τηλέφωνο κάτω.
Μέλος Β: Ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
Μέλος Α: Ερχόμουνα εδώ και το έχασα το τηλέφωνο ναι.
Μέλος Β: Μ’ ακούς εδώ;
Μέλος Α: Ναι έλα.
Μέλος Β: Αυτό το παιδί …(δυσνόητο).
Μέλος Α: Ποιο παιδί; Στην εκκλησία;
Μέλος Β: Αυτό που…αυτό που είπε ότι θα πάρει τρία…τρία κιλά που έχει το εκκλησία.
Μέλος Α: Ναι ναι.
Μέλος Β: Είναι με έναν (δυσνόητο)…
Μέλος Α: Ναι.
Μέλος Β: …θα πάει τον παπά εκεί.
Μέλος Α: Στο στενό.
Μέλος Β: Όπως το ήθελε εκείνη. Όπως το έδωσε εκείνη χθες λέει.
Μέλος Α: Ναι οκ. Που έδωσες χθες ναι. Ωραία.
Μέλος Β: Πάνω πάνω το στενό. Κατάλαβες;
