Η Τζέσικα Άλμπα και ο Ντάνι Ραμίρεζ επισημοποίησαν τη σχέση τους - Η πρώτη κοινή φωτογραφία στο Instagram
Η Τζέσικα Άλμπα και ο Ντάνι Ραμίρεζ επισημοποίησαν τη σχέση τους - Η πρώτη κοινή φωτογραφία στο Instagram
Η σχέση του ζευγαριού έγινε γνωστή τον περασμένο Ιούλιο
Τη σχέση τους επισημοποίησαν η Τζέσικα Άλμπα και ο Ντάνι Ραμίρεζ με ένα κοινό τους στιγμιότυπο στο Instagram από δημόσια εμφάνιση που πραγματοποίησαν.
Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, η 44χρονη σταρ του Χόλιγουντ και ο 33χρονος ηθοποιός, γνωστός κυρίως από τη συμμετοχή του στη σειρά «The Last of Us», παρευρέθηκαν στο Baby2Baby Gala, στο Pacific Design Center στο Γουέστ Χόλιγουντ.
Ο Ραμίρεζ μοιράστηκε την επόμενη ημέρα στο Instagram αρκετές φωτογραφίες που τράβηξαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Ανάμεσα σε αυτές και ένα κοινό στιγμιότυπο του ζευγαριού, στο οποίο οι δυο τους ποζάρουν μαζί, με την Άλμπα να έχει περάσει το χέρι της στους ώμους του Ραμίρεζ.
Δείτε την ανάρτησή του
απαθανατίστηκαν να ανταλλάσσουν φιλιά έξω από το σπίτι του ηθοποιού σε ένα τρυφερό τετ-α-τετ
Η Τζέσικα Άλμπα και ο Κας Γουόρεν επιβεβαίωσαν τον χωρισμό τους τον Ιανουάριο του 2025, μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες σχέσης και 17 χρόνια γάμου. Σε ανακοίνωσή της στο Instagram, η 44χρονη ηθοποιός είχε δηλώσει: «Βρίσκομαι σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας και μεταμόρφωσης εδώ και χρόνια, τόσο ως άτομο όσο και μέσα στη σχέση μου με τον Κας. Είμαι περήφανη για όσα καταφέραμε μαζί και τώρα ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε ένα νέο κεφάλαιο ως ξεχωριστά άτομα».
Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει τρεις κόρες και έναν γιο. Η επίσημη αίτηση διαζυγίου κατατέθηκε από την Άλμπα τον Φεβρουάριο του 2025.
Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, η 44χρονη σταρ του Χόλιγουντ και ο 33χρονος ηθοποιός, γνωστός κυρίως από τη συμμετοχή του στη σειρά «The Last of Us», παρευρέθηκαν στο Baby2Baby Gala, στο Pacific Design Center στο Γουέστ Χόλιγουντ.
Ο Ραμίρεζ μοιράστηκε την επόμενη ημέρα στο Instagram αρκετές φωτογραφίες που τράβηξαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Ανάμεσα σε αυτές και ένα κοινό στιγμιότυπο του ζευγαριού, στο οποίο οι δυο τους ποζάρουν μαζί, με την Άλμπα να έχει περάσει το χέρι της στους ώμους του Ραμίρεζ.
Δείτε την ανάρτησή του
απαθανατίστηκαν να ανταλλάσσουν φιλιά έξω από το σπίτι του ηθοποιού σε ένα τρυφερό τετ-α-τετ
Η Τζέσικα Άλμπα και ο Κας Γουόρεν επιβεβαίωσαν τον χωρισμό τους τον Ιανουάριο του 2025, μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες σχέσης και 17 χρόνια γάμου. Σε ανακοίνωσή της στο Instagram, η 44χρονη ηθοποιός είχε δηλώσει: «Βρίσκομαι σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας και μεταμόρφωσης εδώ και χρόνια, τόσο ως άτομο όσο και μέσα στη σχέση μου με τον Κας. Είμαι περήφανη για όσα καταφέραμε μαζί και τώρα ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε ένα νέο κεφάλαιο ως ξεχωριστά άτομα».
Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει τρεις κόρες και έναν γιο. Η επίσημη αίτηση διαζυγίου κατατέθηκε από την Άλμπα τον Φεβρουάριο του 2025.
Ειδήσεις σήμερα:
«Θέλω ένα πακέτο μακαρόνια»: Οι διάλογοι που πρόδωσαν τους παλαιοημερολογίτες με την κοκαΐνη - Έκρυβαν ναρκωτικά σε γλάστρα εκκλησίας
Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε τη μητέρα του - «Την αγαπούσα» είπε στο δικαστήριο
«Είμαστε όλοι μαζί σου, για πάντα» - Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στηρίζει την Ιωάννα Τούνη στη δίκη για το revenge porn
«Θέλω ένα πακέτο μακαρόνια»: Οι διάλογοι που πρόδωσαν τους παλαιοημερολογίτες με την κοκαΐνη - Έκρυβαν ναρκωτικά σε γλάστρα εκκλησίας
Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε τη μητέρα του - «Την αγαπούσα» είπε στο δικαστήριο
«Είμαστε όλοι μαζί σου, για πάντα» - Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στηρίζει την Ιωάννα Τούνη στη δίκη για το revenge porn
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα