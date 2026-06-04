Μίλτος Πασχαλίδης: Μαμάδες μου λένε ότι νανουρίζουν τα μωρά τους με τραγούδια μου
Μίλτος Πασχαλίδης: Μαμάδες μου λένε ότι νανουρίζουν τα μωρά τους με τραγούδια μου
Ετοιμόγεννες μου λένε "αυτό είναι το πιο μικρό φανάκι", πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Με τα τραγούδια του Μίλτου Πασχαλίδη νανουρίζουν τα μωρά τους πολλές μαμάδες και ο ίδιος θεωρεί πως είναι πολύ συγκινητικό.
Ο τραγουδιστής ανέφερε στην εκπομπή «Buongiorno» την Πέμπτη 4 Ιουνίου πως γενικότερα τα πιο συγκινητικά σχόλια θαυμασμού που δέχεται έχουν να κάνουν με μαμάδες και παιδιά, ενώ μίλησε και για τις πιο έντονες εκφράσεις θαυμασμού και το φλερτ που μπορεί να δέχεται ως καλλιτέχνης. Παράλληλα, απάντησε για τις κόρες του και την ευθύνη που αισθάνεται απέναντί τους, καθώς και στα νέα παιδιά που τον παρακολουθούν.
Για τα πιο συγκινητικά σχόλια που έχει ακούσει, ο Μίλτος Πασχαλίδης είπε αρχικά: «Μαμάδες μου κάνουν πολύ συγκινητικά σχόλια. Έχουν μωρά και μου λένε ότι τα νανουρίζουν με τραγούδια μου ή έρχονται με την κοιλιά, ετοιμόγεννες και λένε "αυτό είναι το πιο μικρό φανάκι". Τα πιο συγκινητικά αφορούν μανάδες και μωρά συνήθως».
Δείτε το βίντεο
Όταν ρωτήθηκε εάν έχουν υπάρξει σκηνικά ζήλιας από τη σύζυγό του λόγω των θαυμαστριών του, ο τραγουδιστής απάντησε: «Νομίζω γελάμε. Μας φαίνεται διασκεδαστικό. Είναι χαριτωμένο πράγμα να σε φλερτάρει κάποιος ή να σου δείχνει θαυμασμό, αν δεν ξεπερνάει τα όρια. Οπότε εκεί σκας ένα χαμόγελο».
Για τα συναισθήματά του όταν τον παρακολουθούν τα παιδιά του στις συναυλίες του, δήλωσε στη συνέχεια: «Αισθάνομαι πολύ μεγάλη ευθύνη. Η μεγάλη που είναι 17 χρονών τώρα και έρχεται με τους φίλους και τις φίλες της και κοπανιούνται... αισθάνομαι μία ευθύνη. Καιμε τη μικρή που είναι 6 χρονών, αλλά με τη μικρή το αντιμετωπίζω πιο πολύ σαν παιχνίδι, οπότε μου φαίνεται πιο απλό. Γενικά αισθάνομαι συγκινημένος αλλά και με μεγάλη ευθύνη, όχι μόνο για τα παιδιά μου αλλά και για όλα τα παιδιά που είναι από κάτω. Καταλαβαίνω μερικές φορές ότι μας βλέπουν με δέος και ότι αποτελούμε ένα είδος παραδείγματος και αυτό φέρνει μία ευθύνη. Ας πούμε έπιασα τον εαυτό μου πολλά χρόνια τώρα να μην καπνίζω στη σκηνή, γιατί δεν είναι ωραία εικόνα. Δεν θέλω να νομίζουν ότι είναι ωραίο πράγμα να καπνίζει κανείς. Τα παιδιά είναι και μιμητικά όντα. Κάτι τέτοια πράγματα μου βγαίνουν στη σκηνή, να τους προφυλάξω από πιθανή κακή μου εικόνα».
Ο Μίλτος Πασχαλίδης έπειτα ανέφερε για τις αμήχανες στιγμές με τις κόρες του με ερωτήσεις που του κάνουν: «Έρχομαι σε αμηχανία όταν ρωτάνε για το σεξ, αλλά από την αρχή έχω αποφασίσει και τους το έχω πει ότι δεν έχω όλες τις απαντήσεις. Μπορεί να κάνω λάθος αλλά τα παιδιά μου τα έχω αντιμετωπίσει σαν μικρούς ανθρώπους. Την μεγάλη που κοντεύει να ενηλικιωθεί, δεν την αντιμετώπισα ποτέ... Από παιδί μικρό σαν μικρό άνθρωπο, όχι σαν βρέφος, παιδί. Έχουμε μάλλον καθαρή σχέση στο σπίτι», είπε.
Ο τραγουδιστής ανέφερε στην εκπομπή «Buongiorno» την Πέμπτη 4 Ιουνίου πως γενικότερα τα πιο συγκινητικά σχόλια θαυμασμού που δέχεται έχουν να κάνουν με μαμάδες και παιδιά, ενώ μίλησε και για τις πιο έντονες εκφράσεις θαυμασμού και το φλερτ που μπορεί να δέχεται ως καλλιτέχνης. Παράλληλα, απάντησε για τις κόρες του και την ευθύνη που αισθάνεται απέναντί τους, καθώς και στα νέα παιδιά που τον παρακολουθούν.
Για τα πιο συγκινητικά σχόλια που έχει ακούσει, ο Μίλτος Πασχαλίδης είπε αρχικά: «Μαμάδες μου κάνουν πολύ συγκινητικά σχόλια. Έχουν μωρά και μου λένε ότι τα νανουρίζουν με τραγούδια μου ή έρχονται με την κοιλιά, ετοιμόγεννες και λένε "αυτό είναι το πιο μικρό φανάκι". Τα πιο συγκινητικά αφορούν μανάδες και μωρά συνήθως».
Δείτε το βίντεο
Όταν ρωτήθηκε εάν έχουν υπάρξει σκηνικά ζήλιας από τη σύζυγό του λόγω των θαυμαστριών του, ο τραγουδιστής απάντησε: «Νομίζω γελάμε. Μας φαίνεται διασκεδαστικό. Είναι χαριτωμένο πράγμα να σε φλερτάρει κάποιος ή να σου δείχνει θαυμασμό, αν δεν ξεπερνάει τα όρια. Οπότε εκεί σκας ένα χαμόγελο».
Για τα συναισθήματά του όταν τον παρακολουθούν τα παιδιά του στις συναυλίες του, δήλωσε στη συνέχεια: «Αισθάνομαι πολύ μεγάλη ευθύνη. Η μεγάλη που είναι 17 χρονών τώρα και έρχεται με τους φίλους και τις φίλες της και κοπανιούνται... αισθάνομαι μία ευθύνη. Καιμε τη μικρή που είναι 6 χρονών, αλλά με τη μικρή το αντιμετωπίζω πιο πολύ σαν παιχνίδι, οπότε μου φαίνεται πιο απλό. Γενικά αισθάνομαι συγκινημένος αλλά και με μεγάλη ευθύνη, όχι μόνο για τα παιδιά μου αλλά και για όλα τα παιδιά που είναι από κάτω. Καταλαβαίνω μερικές φορές ότι μας βλέπουν με δέος και ότι αποτελούμε ένα είδος παραδείγματος και αυτό φέρνει μία ευθύνη. Ας πούμε έπιασα τον εαυτό μου πολλά χρόνια τώρα να μην καπνίζω στη σκηνή, γιατί δεν είναι ωραία εικόνα. Δεν θέλω να νομίζουν ότι είναι ωραίο πράγμα να καπνίζει κανείς. Τα παιδιά είναι και μιμητικά όντα. Κάτι τέτοια πράγματα μου βγαίνουν στη σκηνή, να τους προφυλάξω από πιθανή κακή μου εικόνα».
Ο Μίλτος Πασχαλίδης έπειτα ανέφερε για τις αμήχανες στιγμές με τις κόρες του με ερωτήσεις που του κάνουν: «Έρχομαι σε αμηχανία όταν ρωτάνε για το σεξ, αλλά από την αρχή έχω αποφασίσει και τους το έχω πει ότι δεν έχω όλες τις απαντήσεις. Μπορεί να κάνω λάθος αλλά τα παιδιά μου τα έχω αντιμετωπίσει σαν μικρούς ανθρώπους. Την μεγάλη που κοντεύει να ενηλικιωθεί, δεν την αντιμετώπισα ποτέ... Από παιδί μικρό σαν μικρό άνθρωπο, όχι σαν βρέφος, παιδί. Έχουμε μάλλον καθαρή σχέση στο σπίτι», είπε.
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