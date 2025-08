Τζέσικα Άλμπα: Σοβαρεύει η σχέση της με τον Ντάνι Ραμίρεζ - Η δημόσια εμφάνισή τους

Πιο ευτυχισμένη από ποτέ δείχνει η Τζέζικα Άλμπα στο πλευρό του φημολογούμενου νέου συντρόφου της,, καθώς εθεάθησαν μαζί το βράδυ της Τετάρτης 23 Ιουλίου στο Λος Άντζελες, μετά από δείπνο σε ιταλικό εστιατόριο. Σύμφωνα με φωτογραφίες που εξασφάλισε η Page Six, η 44χρονη ηθοποιός και ο 32χρονος σταρ του «The Last Of Us» έφυγαν μαζί από το εστιατόριο Alba, με εκείνον να την συνοδεύει με το αυτοκίνητό του μέχρι το σπίτι της.Αν και αρχικά είχε αναφερθεί πως οι δυο τους διατηρούσαν μια χαλαρή σχέση, οι πρόσφατες κοινές εμφανίσεις φαίνεται να μαρτυρούν κάτι πιο ουσιαστικό. Σύμφωνα με πηγή του Daily Mail, η σχέση τους «πήρε απροσδόκητη τροπή». «Αυτό που ξεκίνησε σαν ένα καλοκαιρινό φλερτ, μοιάζει να γίνεται πιο σοβαρό, αν και εκείνη θέλει ακόμη να το πάει αργά», δήλωσε άτομο από το περιβάλλον της και πρόσθεσε: «Η Τζέσικα ποτέ δεν ήταν από τα άτομα που παίζουν σε πολλά ταμπλό. Είναι ενθουσιασμένη να δει πού θα οδηγήσει αυτή η σχέση».Οι φήμες για το ειδύλλιο ξεκίνησαν τον Μάιο, όταν η Τζέσικα Άλμπα εθεάθη να φιλά έναν άντρα στο Λονδίνο, χωρίς τότε να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του. Αν και πληροφορίες ήθελαν την ηθοποιό να απολαμβάνει την εργένικη ζωή, περνώντας χρόνο με φίλες της και ζώντας πιο αυθόρμητα, η ταυτότητα του μυστηριώδους άνδρα αποκαλύφθηκε τον Ιούλιο και πρόκειται για τον ηθοποιό των «Captain America» και «Top Gun: Maverick», Ντάνι Ραμίρεζ.Οι δυο τους ταξίδεψαν μαζί από το Κανκούν του Μεξικού στο Λος Άντζελες, μετά από μια ρομαντική απόδραση. Αν και αρχικά πηγές επέμεναν ότι η Τζέσικα Άλμπα δεν αναζητούσε κάτι σοβαρό, μια άλλη πηγή υποστήριξε πως ο Ντάνι Ραμίρεζ είναι «ενθουσιασμένος μαζί της» και «έχει πιθανότητες να εξελίξει αυτή τη σχέση». Η Τζέσικα Άλμπα χώρισε πρόσφατα από τον Κας Γουόρεν, με τον οποίο ήταν παντρεμένη σχεδόν 17 χρόνια και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, τις κόρες Όνορ και Χέιβεν και τον γιο τους, Χάγιες.Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock