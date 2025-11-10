Ο Πιτ Ντέιβιντσον έχει ξοδέψει 200.000 δολάρια για αφαίρεση τατουάζ: Στόχος μου είναι να μην φαίνεται τίποτα μέχρι το τέλος της χρονιάς, είπε
Ο Πιτ Ντέιβιντσον έχει ξοδέψει 200.000 δολάρια για αφαίρεση τατουάζ: Στόχος μου είναι να μην φαίνεται τίποτα μέχρι το τέλος της χρονιάς, είπε
Ο ηθοποιός και κωμικός εξήγησε γιατί αποφάσισε να αφαιρέσει σχεδόν όλα τα τατουάζ του και πόσο χρονοβόρα είναι η διαδικασία
200.000 δολάρια έχει ξοδέψει μέχρι σήμερα ο Πιτ Ντέιβιντσον για την αφαίρεση τατουάζ, που κάποτε έκανε στο σώμα του, με τον ηθοποιό και κωμικό να εξηγεί ότι στόχος του είναι μέχρι το τέλος της χρονιάς να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία.
Η διαδικασία αφαίρεσης των τατουάζ του Ντέιβιντσον συνεχίζεται με αργό αλλά σταθερό ρυθμό. «Έχω σχεδόν τελειώσει με τα χέρια μου. Έκανα πρώτα τα χέρια και τον λαιμό μου», δήλωσε στο περιοδικό «People». «Τα έκανα με τη σειρά που είναι πιο ορατά. Στόχος μου είναι να μπορώ να φοράω ένα T-shirt και να μην φαίνεται τίποτα μέχρι το τέλος της χρονιάς» εξήγησε.
«Θα έλεγα πως έχει απομείνει περίπου το 65 με 70% των τατουάζ, αν και μερικά έχουν αρχίσει να ξεθωριάζουν ή να αλλοιώνονται», συνέχισε ο Ντέιβιντσον, λέγοντας με χιούμορ: «Έχει γίνει θέμα συζήτησης».
Ο ηθοποιός ξεκίνησε τη διαδικασία αφαίρεσης των τατουάζ του το 2020. Πηγή είχε δηλώσει στο ίδιο μέσο ότι το συνολικό κόστος έφτασε τα 200.000 δολάρια. Η συλλογή των τατουάζ του, η οποία κάποτε αριθμούσε περίπου 200 σχέδια, περιλάμβανε αφιερώματα σε πρώην συντρόφους του αλλά και πιο ανάλαφρα, χιουμοριστικά σχέδια.
Ο Πιτ Ντέιβιντσον είχε δηλώσει στο «Variety» ότι η απόφαση να αφαιρέσει τα τατουάζ του σχετίζεται με την ψυχική του υγεία, καθώς αυτά του θύμιζαν «έναν θλιμμένο άνθρωπο που δεν ήταν σίγουρος για τον εαυτό του». Ωστόσο, σε εμφάνισή του στην εκπομπή «The Breakfast Club» είχε διευκρινίσει ότι εξακολουθεί να θεωρεί τα τατουάζ «ωραία» και πως σκοπεύει να κρατήσει ελάχιστα από αυτά.
Ο Ντέιβιντσον δήλωσε στο «People» πως περιμένει η διαδικασία αφαίρεσης να διαρκέσει πολλά ακόμη χρόνια. «Χρειάζονται χρόνια για να απαλλαγείς από ένα τατουάζ. Πρέπει ουσιαστικά να το “κάψεις” και χρειάζονται 10 με 12 συνεδρίες για κάθε τατουάζ. Πρέπει να τα χωρέσω όλα αυτά ανάμεσα στη δουλειά και μετά χρειάζεσαι έξι εβδομάδες για την επούλωση. Κάθε φορά που κάνω μια συνεδρία, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Οπότε, μάλλον θα είμαι γύρω στα 40 όταν θα έχω πια καθαρό δέρμα».
«Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι, όταν είναι νέοι, κάνουν διάφορα σχέδια και μετά, όταν φτάνουν στα τριάντα, αναρωτιούνται: “Χρειάζομαι στα αλήθεια τον SpongeBob, τον DoodleBob και όλα αυτά τα παράξενα σχέδια στην πλάτη μου;”» συνέχισε γελώντας. «Αν σκέφτεστε να το κάνετε, να είστε προετοιμασμένοι. Είναι μια μακρά διαδικασία», πρόσθεσε ο ηθοποιός.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η διαδικασία αφαίρεσης των τατουάζ του Ντέιβιντσον συνεχίζεται με αργό αλλά σταθερό ρυθμό. «Έχω σχεδόν τελειώσει με τα χέρια μου. Έκανα πρώτα τα χέρια και τον λαιμό μου», δήλωσε στο περιοδικό «People». «Τα έκανα με τη σειρά που είναι πιο ορατά. Στόχος μου είναι να μπορώ να φοράω ένα T-shirt και να μην φαίνεται τίποτα μέχρι το τέλος της χρονιάς» εξήγησε.
«Θα έλεγα πως έχει απομείνει περίπου το 65 με 70% των τατουάζ, αν και μερικά έχουν αρχίσει να ξεθωριάζουν ή να αλλοιώνονται», συνέχισε ο Ντέιβιντσον, λέγοντας με χιούμορ: «Έχει γίνει θέμα συζήτησης».
Pete Davidson Reveals Where He’s Currently at in His $200,000 Tattoo Removal Process (Exclusive) https://t.co/d4AWi8wn7V— People (@people) November 9, 2025
Ο Πιτ Ντέιβιντσον είχε δηλώσει στο «Variety» ότι η απόφαση να αφαιρέσει τα τατουάζ του σχετίζεται με την ψυχική του υγεία, καθώς αυτά του θύμιζαν «έναν θλιμμένο άνθρωπο που δεν ήταν σίγουρος για τον εαυτό του». Ωστόσο, σε εμφάνισή του στην εκπομπή «The Breakfast Club» είχε διευκρινίσει ότι εξακολουθεί να θεωρεί τα τατουάζ «ωραία» και πως σκοπεύει να κρατήσει ελάχιστα από αυτά.
Ο Ντέιβιντσον δήλωσε στο «People» πως περιμένει η διαδικασία αφαίρεσης να διαρκέσει πολλά ακόμη χρόνια. «Χρειάζονται χρόνια για να απαλλαγείς από ένα τατουάζ. Πρέπει ουσιαστικά να το “κάψεις” και χρειάζονται 10 με 12 συνεδρίες για κάθε τατουάζ. Πρέπει να τα χωρέσω όλα αυτά ανάμεσα στη δουλειά και μετά χρειάζεσαι έξι εβδομάδες για την επούλωση. Κάθε φορά που κάνω μια συνεδρία, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Οπότε, μάλλον θα είμαι γύρω στα 40 όταν θα έχω πια καθαρό δέρμα».
«Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι, όταν είναι νέοι, κάνουν διάφορα σχέδια και μετά, όταν φτάνουν στα τριάντα, αναρωτιούνται: “Χρειάζομαι στα αλήθεια τον SpongeBob, τον DoodleBob και όλα αυτά τα παράξενα σχέδια στην πλάτη μου;”» συνέχισε γελώντας. «Αν σκέφτεστε να το κάνετε, να είστε προετοιμασμένοι. Είναι μια μακρά διαδικασία», πρόσθεσε ο ηθοποιός.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
H κακοκαιρία χτύπησε Πρέβεζα και Βόνιτσα: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Από το μεσημέρι στην Αττική
«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό στις Τρεις Γέφυρες διακινούσε τα ναρκωτικά ο παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος
Οι αποφάσεις και οι υπολογισμοί Σαμαρά για νέο κόμμα και η αντίδραση της ΝΔ
H κακοκαιρία χτύπησε Πρέβεζα και Βόνιτσα: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Από το μεσημέρι στην Αττική
«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό στις Τρεις Γέφυρες διακινούσε τα ναρκωτικά ο παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος
Οι αποφάσεις και οι υπολογισμοί Σαμαρά για νέο κόμμα και η αντίδραση της ΝΔ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα