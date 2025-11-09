Τζόυς Ευείδη: Είχα λίγες σχέσεις μέσα από το χώρο, δεν μαθεύτηκαν ποτέ

Κλείσιμο

Για την καριέρα της και τους ρόλους που την στιγμάτισαν μίλησε ηενώ περιέγραψε και μερικές προσωπικές της εμπειρίες από τον χώρο της τηλεόρασης και του θεάτρου. Η ηθοποιός μίλησε επίσης για την προσωπική της ζωή και σχολίασε επίσης, την αντίληψη ότι το θέατρο είναι ένα «ατελείωτο κρεβάτι».Όπως είπε μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», οι δηλώσεις αυτές «είναι μπούρδες». Επιπλέον, αναφέρθηκε σε σχέσεις που είχε μέσα από τον χώρο του θεάτρου, οι οποίες όμως δεν έγιναν ποτέ γνωστές στο κοινό. «Είναι μπούρδες το ότι θέατρο είναι ένα ατελείωτο κρεβάτι. Είχα λίγες σχέσεις μέσα από το χώρο, που δεν μαθεύτηκαν ποτέ. Έχω πολλά χρόνια να ερωτευτώ», είπε.Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός αναφέρθηκε στον ρόλο της Σταυρούλας στο «Καφέ της Χαράς», ο οποίος αρχικά προοριζόταν να είναι πιο δραματικός. «Ο ρόλος της Σταυρούλας στο Καφέ της Χαράς επρόκειτο να είναι πιο δραματικός, μιας κακοποιημένης γυναίκας που έτρωγε ξύλο από τον Φατσέα», είπε η Τζόυς Ευείδη, εξηγώντας ότι τελικά η πορεία του χαρακτήρα της πήρε μια διαφορετική τροπή.Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα της. «Όσοι δεν με γνωρίζουν, δεν μου δίνουν δραματικούς ρόλους», ανέφερε, αποκαλύπτοντας ότι μετά την αποτυχία της σειράς «Η Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα», δεν είχε άλλη τηλεοπτική πρόταση. «Θα ήθελα πολύ να συμμετέχω στα Φαντάσματα», συμπλήρωσε.Η ηθοποιός δεν δίστασε να μιλήσει και για τη συνεργασία της με σημαντικές προσωπικότητες του χώρου, όπως ο Γιάννης Δαλιανίδης και ο Χάρης Ρώμας. «Ο Γιάννης Δαλιανίδης ήταν μια δύσκολη οικογένεια, ο πιο ανάποδος και ο πιο γλυκός άνθρωπος ταυτόχρονα», δήλωσε για τον αείμνηστο σκηνοθέτη, ενώ για τον Χάρη Ρώμα αποκάλυψε ότι «τον αντιπαθούσα, αλλά τώρα είναι αδερφός μου», σημείωσε.Κλείνοντας, μοιράστηκε μια ιδιαίτερη ανάμνηση από την Κατερίνα Γιουλάκη, με την οποία συνεργάστηκε στο παρελθόν. «Η Κατερίνα Γιουλάκη είχε έναν μαγικό τρόπο να κινεί τα χέρια της. Μου είχε εκμυστηρευτεί ότι δεν είχε λουστεί ποτέ μόνη της, κάθε πρωί πήγαινε στο κομμωτήριο», είπε η ηθοποιός.