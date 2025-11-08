Έσκισε την μπλούζα του μετά τον θρίαμβο στον τελικό της Αθήνας ο Τζόκοβιτς - Βίντεο, φωτογραφίες
Έσκισε την μπλούζα του μετά τον θρίαμβο στον τελικό της Αθήνας ο Τζόκοβιτς - Βίντεο, φωτογραφίες
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς χρειάστηκε τρεις ώρες για να κερδίσει 2-1 σετ τον Λορέντζο Μουζέτι στον τελικό της Αθήνας
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγινε ο πρώτος νικητής του τουρνουά ATP 250 της Αθήνας.
Ο Σέρβος τενίστας μετά από μάχη 3 ωρών επικράτησε 2-1 σετ με ανατροπή του Λορέντζο Μουζέτι στον μεγάλο τελικό που φιλοξενήθηκε στο Telekom Center Athens.
Μετά τον τελευταίο πόντο του τελικού έσκισε από το πάθος του την μπλούζα του! Δεν είναι και λίγο να κερδίζει τον 101ο τίτλο στα 38 του χρόνια!
Ο Νόλε έσπευσε στη συνέχεια στην οικογένειά του για να πανηγυρίσει!
The winning moment 🔥— Tennis TV (@TennisTV) November 8, 2025
The fire is still burning, alright ❤️🔥 @DjokerNole #HellenicChampionship pic.twitter.com/ZV90Z0jypS
