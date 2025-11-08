Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας βράβευσε τον 21χρονο Αναστάσιο Γκαρίπη, είχε διασώσει πατέρα και κόρη στη θάλασσα - «Παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού»
Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας βράβευσε τον 21χρονο Αναστάσιο Γκαρίπη, είχε διασώσει πατέρα και κόρη στη θάλασσα - «Παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού»
Ο Ούγγρος πατέρας και η 10χρονη κόρη του είχαν παρασυρθεί στα ανοιχτά της Επανομής και κινδύνευσαν - Ο Αναστάσης έστειλε το μήνυμα πως η θάλασσα του δίδαξε πως η ελευθερία είναι κυρίως φτιαγμένη από ευθύνη, την ευθύνη να βγούμε όλοι στην ακτή
Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας Τάμας Σούλιοκ βράβευσε για το θάρρος του τον Έλληνα Αναστάσιο Γκαρίπη και την Ισπανίδα Ισέτ Σεγκούρα, για τη διάσωση ενός Ούγγρου πατέρα και της 10χρονης κόρη του που είχαν παρασυρθεί στα ανοιχτά της Επανομής, στη Θεσσαλονίκη. Η πράξη των δύο νέων «αποτελεί ένα θαυμάσιο παράδειγμα ανθρωπιάς, ηρωισμού και ανιδιοτέλειας», σύμφωνα με την ουγγρική προεδρία.
Ο κ. Σουλιόκ σημείωσε πως οι δύο νέοι είναι άξιοι σεβασμού «πρώτα για τις ζωές που διέσωσαν αλλά και επειδή έδειξαν στη γενιά τους, στους λαούς μας και σε όλους τι σημαίνει πραγματική ανθρωπιά», όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα της η ουγγρική προεδρία. Από την πλευρά του ο Αναστάσιος έστειλε το μήνυμα πως η θάλασσα του δίδαξε πως η ελευθερία είναι κυρίως φτιαγμένη από ευθύνη, την ευθύνη να βγούμε όλοι στην ακτή.
Η Ισέτ δήλωσε ότι ο καθένας θα είχε κάνει ό,τι έκαναν αυτοί, προσθέτοντας ότι πάντα υπάρχει ένα σημείο όπου μπορεί να φανεί η ανθρωπιά μας. Σε Instagram story κοινοποίησε μία φωτογραφία από τη βράβευση και έγραψε «περήφανη».
Ο Ούγγρος πρόεδρος, κ. Σούλιοκ, δημοσίευσε στο Facebook φωτογραφίες από τη βράβευση των δύο νέων ευχαριστώντας τους.
Ο Στέλιος Γκαπίρης, σε ανάρτησή του ανέφερε πως ο Αναστάσιος και η Ισέτ βραβεύτηκαν με το χρυσό μετάλλιο τιμής σε μία τρίωρη τελετή στο προεδρικό μέγαρο της Βουδαπέστης, η οποία ξεκίνησε με την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. «Για πρώτη φορά απονεμήθηκε σε πολίτη ξένης χώρας η ανώτερη διάκριση αριστείας, ως “επιβράβευση του ηρωισμού που επέδειξε το καλοκαίρι, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης για την Ευρώπη του μέλλοντος”, όπως τόνισε στην ομιλία του ο ΠτΔ», έγραψε ο κ. Γκαπίρης.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Έλληνας πρέσβης Σπύρος Γεωργιλές, αξιωματούχοι της Ουγγαρίας, εκπρόσωποι της ισπανικής κυβέρνησης και η Ισπανίδα πρωταθλήτρια Ισέτ Σεγκούρα, σύμφωνα με τον κ. Γκαπίρη.
Η ευχαριστήρια ομιλία του Αναστάση, όπως την παρέθεσε ο Στέλιος Γκαπίρης:
«Αξιότιμε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή την τιμή και τη στιγμή που θα θυμάμαι για πάντα. Δεν περίμενα ποτέ πως ένας Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα μου απονείμει ένα μετάλλιο τιμής γιατί μια ημέρα προπόνησής μου στη θάλασσα, έκανα αυτό που υπαγορεύεται από την ίδια την ανθρώπινη υπόσταση: βοήθησα δύο ανθρώπους σε ανάγκη.
Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είμαι μέσα στη θάλασσα και την ελευθερία της. Η θάλασσα μού δίδαξε πως η ελευθερία είναι κυρίως φτιαγμένη από ευθύνη, την ευθύνη να βγούμε όλοι στην ακτή. Δέχομαι με ευγνωμοσύνη αυτό το μετάλλιο, όχι μόνο ως προσωπική διάκριση, αλλά ως διάκριση που αποδίδεται στην ανθρωπιά που μας ενώνει».
Ήταν τον φετινό Ιούλιο όταν ο Στέλιος Γκαπίρης δημοσίευσε τη στιγμή της διάσωσης του τουρίστα και της 10χρονης κόρης του στο Facebook. Στο βίντεο, διακρίνονται οι προσπάθειες των αθλητών να προσεγγίσουν τον πατέρα και την κόρη, οι οποίοι είχαν παρασυρθεί από τα ρεύματα και τους ισχυρούς ανέμους και όταν το καταφέρνουν, τους δίνουν μια σανίδα για να πιαστούν, μέχρι να φτάσει επιπλέον βοήθεια. Άμεσα έσπευσε ο κυνηγετικός σύλλογος της περιοχής με σκάφος, που ειδοποιήθηκε από το λιμενικό σώμα για να παρέμβει κι ακολούθως στελέχη του λιμενικού, του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας συνέχισαν την αλυσίδα διάσωσης των δύο ατόμων, που βγήκαν σώα στη στεριά.
Ο κ. Σουλιόκ σημείωσε πως οι δύο νέοι είναι άξιοι σεβασμού «πρώτα για τις ζωές που διέσωσαν αλλά και επειδή έδειξαν στη γενιά τους, στους λαούς μας και σε όλους τι σημαίνει πραγματική ανθρωπιά», όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα της η ουγγρική προεδρία. Από την πλευρά του ο Αναστάσιος έστειλε το μήνυμα πως η θάλασσα του δίδαξε πως η ελευθερία είναι κυρίως φτιαγμένη από ευθύνη, την ευθύνη να βγούμε όλοι στην ακτή.
Η Ισέτ δήλωσε ότι ο καθένας θα είχε κάνει ό,τι έκαναν αυτοί, προσθέτοντας ότι πάντα υπάρχει ένα σημείο όπου μπορεί να φανεί η ανθρωπιά μας. Σε Instagram story κοινοποίησε μία φωτογραφία από τη βράβευση και έγραψε «περήφανη».
Ο Ούγγρος πρόεδρος, κ. Σούλιοκ, δημοσίευσε στο Facebook φωτογραφίες από τη βράβευση των δύο νέων ευχαριστώντας τους.
Ο Στέλιος Γκαπίρης, σε ανάρτησή του ανέφερε πως ο Αναστάσιος και η Ισέτ βραβεύτηκαν με το χρυσό μετάλλιο τιμής σε μία τρίωρη τελετή στο προεδρικό μέγαρο της Βουδαπέστης, η οποία ξεκίνησε με την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. «Για πρώτη φορά απονεμήθηκε σε πολίτη ξένης χώρας η ανώτερη διάκριση αριστείας, ως “επιβράβευση του ηρωισμού που επέδειξε το καλοκαίρι, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης για την Ευρώπη του μέλλοντος”, όπως τόνισε στην ομιλία του ο ΠτΔ», έγραψε ο κ. Γκαπίρης.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Έλληνας πρέσβης Σπύρος Γεωργιλές, αξιωματούχοι της Ουγγαρίας, εκπρόσωποι της ισπανικής κυβέρνησης και η Ισπανίδα πρωταθλήτρια Ισέτ Σεγκούρα, σύμφωνα με τον κ. Γκαπίρη.
Η ευχαριστήρια ομιλία του Αναστάση, όπως την παρέθεσε ο Στέλιος Γκαπίρης:
«Αξιότιμε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή την τιμή και τη στιγμή που θα θυμάμαι για πάντα. Δεν περίμενα ποτέ πως ένας Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα μου απονείμει ένα μετάλλιο τιμής γιατί μια ημέρα προπόνησής μου στη θάλασσα, έκανα αυτό που υπαγορεύεται από την ίδια την ανθρώπινη υπόσταση: βοήθησα δύο ανθρώπους σε ανάγκη.
Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είμαι μέσα στη θάλασσα και την ελευθερία της. Η θάλασσα μού δίδαξε πως η ελευθερία είναι κυρίως φτιαγμένη από ευθύνη, την ευθύνη να βγούμε όλοι στην ακτή. Δέχομαι με ευγνωμοσύνη αυτό το μετάλλιο, όχι μόνο ως προσωπική διάκριση, αλλά ως διάκριση που αποδίδεται στην ανθρωπιά που μας ενώνει».
Ήταν τον φετινό Ιούλιο όταν ο Στέλιος Γκαπίρης δημοσίευσε τη στιγμή της διάσωσης του τουρίστα και της 10χρονης κόρης του στο Facebook. Στο βίντεο, διακρίνονται οι προσπάθειες των αθλητών να προσεγγίσουν τον πατέρα και την κόρη, οι οποίοι είχαν παρασυρθεί από τα ρεύματα και τους ισχυρούς ανέμους και όταν το καταφέρνουν, τους δίνουν μια σανίδα για να πιαστούν, μέχρι να φτάσει επιπλέον βοήθεια. Άμεσα έσπευσε ο κυνηγετικός σύλλογος της περιοχής με σκάφος, που ειδοποιήθηκε από το λιμενικό σώμα για να παρέμβει κι ακολούθως στελέχη του λιμενικού, του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας συνέχισαν την αλυσίδα διάσωσης των δύο ατόμων, που βγήκαν σώα στη στεριά.
Η διάσωση στην Επανομή
Ο Αναστάσης Γκαρίπης έχει αποσπάσει αρκετές διακρίσεις, όπως χαρακτηριστικά, το 2020 στο Ευρωπαϊκό Laser 4.7 Youth U18, όπου είχε κατακτήσει ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο.
Δείτε φωτογραφίες από τη βράβευση:
Φωτογραφίες: Stelios Garipis/Facebooκ - sandorpalota.hu
Ειδήσεις σήμερα:
Δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο - «Οι γονείς του δολοφόνου κουκουλώνουν ένα έγκλημα που έχει ήδη ομολογήσει», λέει η μητέρα της
Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» - Απών ο Νότης
«Με βασάνιζαν επτά φορές τη μέρα για 20 λεπτά»: Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τη φρίκη που έζησε δύο χρόνια στη Γάζα
Δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο - «Οι γονείς του δολοφόνου κουκουλώνουν ένα έγκλημα που έχει ήδη ομολογήσει», λέει η μητέρα της
Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» - Απών ο Νότης
«Με βασάνιζαν επτά φορές τη μέρα για 20 λεπτά»: Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τη φρίκη που έζησε δύο χρόνια στη Γάζα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα