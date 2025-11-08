Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας βράβευσε τον 21χρονο Αναστάσιο Γκαρίπη, είχε διασώσει πατέρα και κόρη στη θάλασσα - «Παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού»

Ο Ούγγρος πατέρας και η 10χρονη κόρη του είχαν παρασυρθεί στα ανοιχτά της Επανομής και κινδύνευσαν - Ο Αναστάσης έστειλε το μήνυμα πως η θάλασσα του δίδαξε πως η ελευθερία είναι κυρίως φτιαγμένη από ευθύνη, την ευθύνη να βγούμε όλοι στην ακτή