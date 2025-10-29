Τζόυς Ευείδη: Στο «Ρετιρέ» έπαιρνα 26.000 δραχμές, πιο ξεφτίλα πεθαίνεις
Τζόυς Ευείδη Ρετιρέ

Τζόυς Ευείδη: Στο «Ρετιρέ» έπαιρνα 26.000 δραχμές, πιο ξεφτίλα πεθαίνεις

Δεν φημίζομαι για το ότι ρυθμίζω καλά τα οικονομικά μου, ανέφερε η ηθοποιός

Τζόυς Ευείδη: Στο «Ρετιρέ» έπαιρνα 26.000 δραχμές, πιο ξεφτίλα πεθαίνεις
Ιωάννα Μαρίνου
Το ποσό με το οποίο αμειβόταν στην τηλεοπτική σειρά «Ρετιρέ» του Γιάννη Δαλιανίδη αποκάλυψε η Τζόυς Ευείδη, κάνοντας παράλληλα λόγο για «ξεφτίλα». Η ηθοποιός εξήγησε ότι δεν είναι καλή στη διαπραγμάτευση όσον αφορά στις οικονομικές της απολαβές. Αυτός είναι και ο λόγος, όπως ανέφερε, που θα ήθελε να έχει έναν μάνατζερ που θα αναλάμβανε να διευθετεί τα οικονομικά ζητήματα.

Η Τζόυς Ευείδη ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids και αναγνώρισε ότι ποτέ δεν υπήρξε ικανή διαπραγματεύτρια, όταν έπρεπε να κλείσει μια επαγγελματική συμφωνία.  «Πάντα επέλεγα δουλειές με πολύ κόσμο που εξ’ ορισμού δεν μπορούσες να έχεις μεγάλο κασέ και δεν φημίζομαι για το τι καλά που ρυθμίζω τα οικονομικά μου. Δηλαδή στο κούτελό μου λέει: πιάστε μου τον κ...ο και μου τον πιάνουν», είπε χαρακτηριστικά. 

«Το όνειρό μου είναι να είχα μάνατζερ, είναι το χειρότερό μου να συζητάω οικονομικά. Σκότωσέ με καλύτερα. Οι Τρεις Χάριτες ήταν καλύτερα πληρωμένες, ενώ το Ρετιρέ δεν ήταν. Θυμάμαι ότι έπαιρνα 26.000 δραχμές. Πιο ξεφτίλα πεθαίνεις», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Δείτε το βίντεο


Ιωάννα Μαρίνου
