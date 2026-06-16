Δράμα: «Δεν διαπίστωσα ποτέ να υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή» - Τι λέει ο ψυχολόγος της ΕΛΑΣ

Οι συναντήσεις τους με τον ψυχολόγο έγιναν ιδιωτικά και προστατεύονταν από το ιατρικό απόρρητο - Οι συζητήσεις αφορούσαν τον χωρισμό τους και όχι την κακοποιητική σχέση