Δράμα: «Δεν διαπίστωσα ποτέ να υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή» - Τι λέει ο ψυχολόγος της ΕΛΑΣ
Δράμα: «Δεν διαπίστωσα ποτέ να υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή» - Τι λέει ο ψυχολόγος της ΕΛΑΣ
Οι συναντήσεις τους με τον ψυχολόγο έγιναν ιδιωτικά και προστατεύονταν από το ιατρικό απόρρητο - Οι συζητήσεις αφορούσαν τον χωρισμό τους και όχι την κακοποιητική σχέση
Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπήκαν οι συναντήσεις με τον ψυχολόγο που είχε το πρώην ζευγάρι από τη Δράμα. Τόσο ο 50χρονος αστυνομικός που σκότωσε την 45χρονη σύζυγό του και στην συνέχεια αυτοκτόνησε όσο και η ίδια η γυναίκα επισκέπτονταν ψυχολόγο για να λύσουν τα προβλήματα που είχαν προκύψει λόγω του χωρισμού τους.
Οι έρευνες των αστυνομικών έδειξαν πως το ζευγάρι επισκέπτονταν ιδιωτικά τον ψυχολόγο της ΕΛΑΣ. Η υπηρεσία τους, τούς έδινε το δικαίωμα να έχουν ιδιωτικό ιατρείο και να μην κάνουν τις επισκέψεις υπηρεσιακά.
Ο πιθανότερος λόγος για τον οποίο επέλεξαν να κάνουν τις επισκέψεις ιδιωτικά, ήταν να ντρέπονταν και να μην ήθελαν να δώσουν το παραμικρό δικαίωμα στην υπηρεσία τους.
Τις επισκέψεις τους τις ξεκίνησαν τον περασμένο Μάρτιο και στόχος τους ήταν να μην πληγωθούν τα παιδιά τους από το επερχόμενο διαζύγιο και να βοηθηθεί ο 50χρονος να συνειδητοποιήσει και να ξεπεράσει τον χωρισμό του από την 45χρονη.
Από την στιγμή που ο 50χρονος αστυνομικός και η 45χρονης επίσης αστυνομικός, πραγματοποιούσαν τις επισκέψεις στον ψυχολόγο της ΕΛΑΣ, ιδιωτικά, οι συνεδρίες τους προστατεύονταν από το ιατρικό απόρρητο.
Ωστόσο, ο ψυχολόγος έκρινε πως το πρώην ζευγάρι έπρεπε να απευθυνθεί σε ψυχίατρο ο οποίος θα ήταν αρμόδιος για την περίπτωσή τους.
Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, η 45χρονη δέχθηκε 7 μαχαιριές κυρίως στην πλάτη και τα πλευρά. Από τις 7 μαχαιριές, η μια τρύπησε την καρδιά της γυναίκας ενώ τα υπόλοιπα χτυπήματα τρύπησαν τους πνεύμονές της και γειτονικούς ιστούς.
Από την ιατροδικαστική έρευνα δεν προέκυψαν λοιπές κακώσεις που να παραπέμπουν σε μεταλλικό αντικείμενο.
Το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο δράστης για να σκοτώσει την 45χρονη ήταν μεγαλύτερο των 10 εκατοστών ενώ δεν φαίνεται να προηγήθηκε πάλη ανάμεσα στην 45χρονη αστυνομικό και τον επίσης αστυνομικό σύζυγό της.
Οι έρευνες των αστυνομικών έδειξαν πως το ζευγάρι επισκέπτονταν ιδιωτικά τον ψυχολόγο της ΕΛΑΣ. Η υπηρεσία τους, τούς έδινε το δικαίωμα να έχουν ιδιωτικό ιατρείο και να μην κάνουν τις επισκέψεις υπηρεσιακά.
Ο πιθανότερος λόγος για τον οποίο επέλεξαν να κάνουν τις επισκέψεις ιδιωτικά, ήταν να ντρέπονταν και να μην ήθελαν να δώσουν το παραμικρό δικαίωμα στην υπηρεσία τους.
Τα θέματα που συζητούσανΣύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι δεν επισκέφθηκε τον ψυχολόγο προκειμένου να μιλήσει και να λύσουν θέματα που αφορούσαν κακοποιητική σχέση αλλά έκαναν προσπάθεια να διαχειριστούν το θέμα του χωρισμού τους.
Τις επισκέψεις τους τις ξεκίνησαν τον περασμένο Μάρτιο και στόχος τους ήταν να μην πληγωθούν τα παιδιά τους από το επερχόμενο διαζύγιο και να βοηθηθεί ο 50χρονος να συνειδητοποιήσει και να ξεπεράσει τον χωρισμό του από την 45χρονη.
«Δεν έδωσαν ποτέ σημάδια»Δεν είχαν δώσει σημάδια πως κάποιος από τους δύο είχε αυτοκτονικές τάσεις ή ήταν ικανός για εγκληματική ενέργια σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο ψυχολόγος. «Δεν διαπίστωσα ποτέ να υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή, διαφορετικά θα ενημέρωνα την ΕΛΑΣ ως όφειλα» επεσήμανε ο ψυχολόγος της ΕΛΑΣ.
Από την στιγμή που ο 50χρονος αστυνομικός και η 45χρονης επίσης αστυνομικός, πραγματοποιούσαν τις επισκέψεις στον ψυχολόγο της ΕΛΑΣ, ιδιωτικά, οι συνεδρίες τους προστατεύονταν από το ιατρικό απόρρητο.
Ωστόσο, ο ψυχολόγος έκρινε πως το πρώην ζευγάρι έπρεπε να απευθυνθεί σε ψυχίατρο ο οποίος θα ήταν αρμόδιος για την περίπτωσή τους.
Την σκότωσε με επτά μαχαιριέςΠεραιτέρω φως στην υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης αστυνομικού από τον σύζυγό της, στη Δράμα ρίχνουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, η 45χρονη δέχθηκε 7 μαχαιριές κυρίως στην πλάτη και τα πλευρά. Από τις 7 μαχαιριές, η μια τρύπησε την καρδιά της γυναίκας ενώ τα υπόλοιπα χτυπήματα τρύπησαν τους πνεύμονές της και γειτονικούς ιστούς.
Από την ιατροδικαστική έρευνα δεν προέκυψαν λοιπές κακώσεις που να παραπέμπουν σε μεταλλικό αντικείμενο.
Το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο δράστης για να σκοτώσει την 45χρονη ήταν μεγαλύτερο των 10 εκατοστών ενώ δεν φαίνεται να προηγήθηκε πάλη ανάμεσα στην 45χρονη αστυνομικό και τον επίσης αστυνομικό σύζυγό της.
Όσον αφορά τον δράστη, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως έφερε τραύμα στον αριστερό κρόταφο.
Στο σπίτι του ζευγαριού, έπειτα από έρευνα εντοπίστηκαν χάπια ηρεμιστικά, αντικαταθλιπτικά και για κρίσεις πανικού.
Περαιτέρω απαντήσεις αναμένεται να δώσει και η τοξικολογική εξέταση.
Υπενθυμίζεται πως οι συνάδελφοί της αστυνομικοί την εντόπισαν ημίγυμνη στο κρεβάτι, σε υπόγειο χώρο, ενώ δίπλα της υπήρχε το μαχαίρι.
Μάλιστα, όπως αναφέρει ο θείος της Αντιγόνης, δύο εβδομάδες νωρίτερα ο 50χρονος δράστης και αυτόχειρας «επιτέθηκε στην ανιψιά μου ενώ κοιμόταν, την απείλησε με το πιστόλι γεμάτο. Η ανιψιά μου έτρεξε άρον-άρον για να φύγει και πήγε στην αδελφή της» και πρόσθεσε: «Έπρεπε να πάει στην Αστυνομία, στην Υπηρεσία».
Ο ίδιος προέτρεψε όλες τις γυναίκες, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, «να τους καταγγέλλετε, να μην τους αφήνετε, τα κοπρόσκυλα».
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:
Η γυναικοκτονία που συνέβη χθες (15/06) στη Δράμα έχει συγκλονίσει την Ελληνική Αστυνομία, καθώς η Αντιγόνη που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον σύζυγό της ήταν αστυνομικός, όπως και ο δράστης και αυτόχειρας.
Πιο συγκεκριμένα, χθες οι αστυνομικοί δέχθηκαν μία κλήση από τον ανήλικο γιο της οικογένειας που ζήτησε από την ΕΛΑΣ να σπεύσει στο σημείο γιατί η μητέρα του είναι βαριά τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού.
Σοκαρισμένοι οι αστυνομικοί είδαν τη συνάδελφό τους, την Αντιγόνη μαχαιρωμένη στο κρεβάτι της. Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί βρήκαν νεκρό και τον σύζυγό της, τον Θωμά, ο οποίος αφού σκότωσε τη σύζυγό του, αυτοκτόνησε μέσα στο αμάξι του με το υπηρεσιακό του όπλο. Παρότι το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν σε διάσταση το τελευταίο διάστημα, άνθρωποι από το περιβάλλον τους αναφέρουν πως έδιναν την εντύπωση ότι προσπαθούσαν να διαχειριστούν την κατάσταση με ηρεμία.
Όπως λένε, η τελευταία φορά που είδαν μαζί την Αντιγόνη και τον Θωμά ήταν την περασμένη Κυριακή. Περπατούσαν δίπλα-δίπλα προσπαθώντας να βρουν μια λύση για την επόμενη μέρα της ζωής τους.
«Έδειχναν να συζητούν ήρεμα. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι λίγες ημέρες μετά θα μαθαίναμε για το φονικό», λέει στο protothema.gr φίλος του ζευγαριού.
Την ίδια στιγμή, πρόσωπα από τον επαγγελματικό και κοινωνικό κύκλο του Θωμά περιγράφουν έναν άνθρωπο ιδιαίτερα καταβεβλημένο ψυχολογικά το τελευταίο διάστημα. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να φτάσει σε μια τόσο αδιανόητη πράξη.
«Δεν φανταστήκαμε ότι θα μπορούσε να κάνει κακό στην Αντιγόνη, ήταν η μητέρα των παιδιών του», λένε στο protothema.gr στενοί φίλοι του ζευγαριού.
Στο σπίτι του ζευγαριού, έπειτα από έρευνα εντοπίστηκαν χάπια ηρεμιστικά, αντικαταθλιπτικά και για κρίσεις πανικού.
Περαιτέρω απαντήσεις αναμένεται να δώσει και η τοξικολογική εξέταση.
Υπενθυμίζεται πως οι συνάδελφοί της αστυνομικοί την εντόπισαν ημίγυμνη στο κρεβάτι, σε υπόγειο χώρο, ενώ δίπλα της υπήρχε το μαχαίρι.
«Την κάρφωσε ενώ κοιμόταν» λέει ο θείος της 45χρονης αστυνομικού«Την κάρφωσε ενώ κοιμόταν» λέει ο θείος της 45χρονης αστυνομικού η οποία δολοφονήθηκε με μαχαίρι από τον 50χρονο εν διαστάσει σύζυγό της, επίσης αστυνομικό, μέσα στο σπίτι της στη Δράμα.
Μάλιστα, όπως αναφέρει ο θείος της Αντιγόνης, δύο εβδομάδες νωρίτερα ο 50χρονος δράστης και αυτόχειρας «επιτέθηκε στην ανιψιά μου ενώ κοιμόταν, την απείλησε με το πιστόλι γεμάτο. Η ανιψιά μου έτρεξε άρον-άρον για να φύγει και πήγε στην αδελφή της» και πρόσθεσε: «Έπρεπε να πάει στην Αστυνομία, στην Υπηρεσία».
Ο ίδιος προέτρεψε όλες τις γυναίκες, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, «να τους καταγγέλλετε, να μην τους αφήνετε, τα κοπρόσκυλα».
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:
Η γυναικοκτονία που συνέβη χθες (15/06) στη Δράμα έχει συγκλονίσει την Ελληνική Αστυνομία, καθώς η Αντιγόνη που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον σύζυγό της ήταν αστυνομικός, όπως και ο δράστης και αυτόχειρας.
Ήταν σε διάσταση
Πιο συγκεκριμένα, χθες οι αστυνομικοί δέχθηκαν μία κλήση από τον ανήλικο γιο της οικογένειας που ζήτησε από την ΕΛΑΣ να σπεύσει στο σημείο γιατί η μητέρα του είναι βαριά τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού.
Σοκαρισμένοι οι αστυνομικοί είδαν τη συνάδελφό τους, την Αντιγόνη μαχαιρωμένη στο κρεβάτι της. Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί βρήκαν νεκρό και τον σύζυγό της, τον Θωμά, ο οποίος αφού σκότωσε τη σύζυγό του, αυτοκτόνησε μέσα στο αμάξι του με το υπηρεσιακό του όπλο. Παρότι το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν σε διάσταση το τελευταίο διάστημα, άνθρωποι από το περιβάλλον τους αναφέρουν πως έδιναν την εντύπωση ότι προσπαθούσαν να διαχειριστούν την κατάσταση με ηρεμία.
Όπως λένε, η τελευταία φορά που είδαν μαζί την Αντιγόνη και τον Θωμά ήταν την περασμένη Κυριακή. Περπατούσαν δίπλα-δίπλα προσπαθώντας να βρουν μια λύση για την επόμενη μέρα της ζωής τους.
«Έδειχναν να συζητούν ήρεμα. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι λίγες ημέρες μετά θα μαθαίναμε για το φονικό», λέει στο protothema.gr φίλος του ζευγαριού.
Την ίδια στιγμή, πρόσωπα από τον επαγγελματικό και κοινωνικό κύκλο του Θωμά περιγράφουν έναν άνθρωπο ιδιαίτερα καταβεβλημένο ψυχολογικά το τελευταίο διάστημα. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να φτάσει σε μια τόσο αδιανόητη πράξη.
«Δεν φανταστήκαμε ότι θα μπορούσε να κάνει κακό στην Αντιγόνη, ήταν η μητέρα των παιδιών του», λένε στο protothema.gr στενοί φίλοι του ζευγαριού.
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