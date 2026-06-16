Συλλυπητήριο μήνυμα Δένδια για τα θύματα από τη συντριβή του βομβαρδιστικού B-52 στην Καλιφόρνια
Συλλυπητήριο μήνυμα Δένδια για τα θύματα από τη συντριβή του βομβαρδιστικού B-52 στην Καλιφόρνια
«Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί με τις οικογένειες των θυμάτων, τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ και τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Συλληπτήριο μήνυμα για τα οκτώ άτομα που έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή του βομβαρδιστικού B-52 στην Καλιφόρνια δημοσίευσε το απόγευμα της Τρίτης (16/6) στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.
Το αεροσκάφος συνετρίβη στις 11:20 (τοπική ώρα, 22:20 στην Ελλάδα) της Δευτέρας και όλο το πλήρωμα σκοτώθηκε. Το Fox μετέδωσε εικόνες στις οποίες φαίνεται ότι το αεροσκάφος πήρε φωτιά και πιθανότατα υπέστη ολική καταστροφή.
Το αεροσκάφος εκτελούσε δοκιμαστική πτήση ρουτίνας όταν κατέπεσε λίγα λεπτά μετά την απογείωση, με τις αρχές να χαρακτηρίζουν πλέον την επιχείρηση ως αποστολή ανάκτησης. «Ήταν ένα τραγικό δυστύχημα χωρίς πιθανότητα επιβίωσης», δήλωσε ο συνταγματάρχης Τζέιμς Χέιζ.
Οι αμερικανικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή του αεροσκάφους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή που εκτελούσε το βομβαρδιστικό ούτε για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.
Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας:
«Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια μετά το τραγικό ατύχημα με το B-52 στην Καλιφόρνια. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί με τις οικογένειες των θυμάτων, τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ και τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ».
Το αεροσκάφος συνετρίβη στις 11:20 (τοπική ώρα, 22:20 στην Ελλάδα) της Δευτέρας και όλο το πλήρωμα σκοτώθηκε. Το Fox μετέδωσε εικόνες στις οποίες φαίνεται ότι το αεροσκάφος πήρε φωτιά και πιθανότατα υπέστη ολική καταστροφή.
Το αεροσκάφος εκτελούσε δοκιμαστική πτήση ρουτίνας όταν κατέπεσε λίγα λεπτά μετά την απογείωση, με τις αρχές να χαρακτηρίζουν πλέον την επιχείρηση ως αποστολή ανάκτησης. «Ήταν ένα τραγικό δυστύχημα χωρίς πιθανότητα επιβίωσης», δήλωσε ο συνταγματάρχης Τζέιμς Χέιζ.
Οι αμερικανικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή του αεροσκάφους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή που εκτελούσε το βομβαρδιστικό ούτε για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.
Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας:
«Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια μετά το τραγικό ατύχημα με το B-52 στην Καλιφόρνια. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί με τις οικογένειες των θυμάτων, τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ και τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ».
I express my heartfelt condolences following the tragic B-52 accident in #California. My thoughts and prayers are with the families of the fallen, the service members of the US Armed Forces, and with the @SecWar Pete Hegseth.— Nikos Dendias (@NikosDendias) June 16, 2026
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