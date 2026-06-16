Συλλυπητήριο μήνυμα Δένδια για τα θύματα από τη συντριβή του βομβαρδιστικού B-52 στην Καλιφόρνια

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί με τις οικογένειες των θυμάτων, τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ και τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας