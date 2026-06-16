Η 'Ανια Τέιλορ-Τζόι εισβάλλει στον κόσμο του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Η ' Ανια Τέιλορ-Τζόι εντάχθηκε στο καστ της ταινίας «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum», των New Line και Warner Bros. Pictures.

Το φιλμ φέρει την υπογραφή του 'Αντι Σέρκις στη σκηνοθεσία ενώ παράλληλα επιστρέφει στον ρόλο του Gollum, στο πλευρό των Ίαν ΜακΚέλεν, Ελάιτζα Γουντ και Λι Πέις.

Η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα και υποψήφια για Emmy ηθοποιός θα πλαισιώσει ένα λαμπερό σύνολο νέων μελών του καστ, στους οποίους περιλαμβάνονται η Κέιτ Γουίνσλετ, ο Τζέιμι Ντόρναν και ο Λέο Γούνταλ και θα υποδυθεί την Seren, ένα Έλφ που περιγράφεται ως «ο έμπιστος και φονικός πράκτορας του Βασιλιά Thranduil».

Το σενάριο της ταινίας συνυπογράφουν οι Φραν Γουόλς και Φιλίπα Μπόγιενς μαζί με τη Φοίβη Γκίτινς και τον 'Αρτι Παπαγεωργίου.

Μέσα σε δύο δεκαετίες, τα έξι κεφάλαια των franchise «The Lord of the Rings» και «The Hobbit» κατέγραψαν μια ιστορική πορεία στα ταμεία, με τις παγκόσμιες εισπράξεις τους να αγγίζουν τα έξι δισεκατομμύρια δολάρια.

Το «The Hunt for Gollum» φιλοδοξεί να συνεχίσει αυτή την επιτυχημένη κληρονομιά. Η ταινία θα εξιστορεί την αναζήτηση του ομώνυμου, διεφθαρμένου Χόμπιτ κατά τα χρόνια που προηγήθηκαν του πρώτου μέρους της τριλογίας, «The Fellowship of the Ring».

Η συμμετοχή της σταρ σφραγίζει τον τρίτο της ρόλο σε ένα από τα κορυφαία franchise της Warner Bros., μετά το «Furiosa» και το έπος του «Dune». Σημειώνεται ότι το φινάλε της αναγνωρισμένης τριλογίας του Ντενί Βιλνέβ «Dune: Part Three», αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου. Παράλληλα, στα επόμενα σχέδια της Τέιλορ-Τζόι περιλαμβάνεται η σειρά «Lucky» του Apple TV+, όπου θα εκτελεί και χρέη εκτελεστικής παραγωγού.

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum», αναμένεται στους κινηματογράφους στις 17 Δεκεμβρίου 2027.