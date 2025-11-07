Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Σκηνοθέτρια κατηγορεί τον Τζέρεμι Ρένερ ότι της έστελνε γυμνές φωτογραφίες και την απειλούσε ότι θα καλέσει την Υπηρεσία Μετανάστευσης
Σκηνοθέτρια κατηγορεί τον Τζέρεμι Ρένερ ότι της έστελνε γυμνές φωτογραφίες και την απειλούσε ότι θα καλέσει την Υπηρεσία Μετανάστευσης
«Χρειάστηκε να κλειδωθώ σε ένα δωμάτιο για να είμαι ασφαλής» είπε η Γι Τζόου για τον γνωστό πρωταγωνιστή
Σε μια σειρά από κατηγορίες σε βάρος του Τζέρεμι Ρένερ προχώρησε μέσα από τα social media η Κινέζα σκηνοθέτιδα Γι Τζόου. Η 34χρονη γυναίκα υποστήριξε ότι ο ηθοποιός της είχε στείλει γυμνές φωτογραφίες του και ότι την είχε απειλήσει πως θα καλέσει την υπηρεσία μετανάστευσης (ΙCE).
Η Τζόου που μετά τη γνωριμία τους γύρισε με τον Ρένερ ένα ντοκιμαντέρ και μια ταινία κινουμένων σχεδίων, ισχυρίστηκε ότι εκείνος την προσέγγισε μέσω WhatsApp τον περασμένο Ιούνιο και της έστειλε «σειρά από πορνογραφικές εικόνες του», χωρίς εκείνη να του το έχει ζητήσει. «Δεν τον αναζήτησα εγώ, εκείνος με προσέγγισε. Δεν ήξερα καν το όνομά του, δεν είχα δει ποτέ ταινία του», ανέφερε.
Σε συνέντευξή της στην Daily Mail ισχυρίστηκε ότι ένα βράδυ τον Αύγουστο που πραγματοποιούσαν μια επαγγελματική συνάντηση στο σπίτι του, εκείνος μέθυσε και έγινε επιθετικός. «Συζητούσα θέματα logistics του ντοκιμαντέρ, κι έπειτα ήπιε μόνος του ένα μπουκάλι κρασί, θύμωσε και άρχισε να ουρλιάζει για δύο ώρες. Χρειάστηκε να μοιραστώ την τοποθεσία μου με την ομάδα μου, τους γονείς μου και συνεργάτες στην Disney, ώστε αν μου συμβεί κάτι να ξέρουν πού βρίσκομαι», ανέφερε.
«Χρειάστηκε να κλειδωθώ σε ένα δωμάτιο για να είμαι ασφαλής, προσευχόμενη να μην μπει στο δωμάτιο μέσα στη νύχτα, καθώς ήταν πραγματικά θυμωμένος. Δεν είπα λέξη, φοβόμουν τόσο για τη ζωή μου». Η Τζόου πάντως είπε σε έναν συνεργάτη της ότι θα ήταν ασφαλής μένοντας στο σπίτι του Ρένερ.
Σε μία από τις αναρτήσεις της στο Instagram, η Τζόου υποστήριξε ότι ο Ρένερ την απείλησε πως θα επικοινωνήσει με τη μεταναστευτική υπηρεσία, όταν εκείνη παραπονέθηκε για τη συμπεριφορά του.
«Όταν τον κάλεσα προκειμένου να του επισημάνω την κακή συμπεριφορά του και του ζήτησα να φέρεται σωστά, να με σέβεται ως γυναίκα και ως σκηνοθέτρια, με απείλησε ότι θα καλέσει τη μεταναστευτική υπηρεσία, μια πράξη που με σόκαρε και με τρόμαξε βαθιά», έγραψε.
Κάποια στιγμή αφού χάλασαν οι επαγγελματικές και προσωπικές τους σχέσεις, η Τζόου φέρεται να είπε στον Ρένερ σε μήνυμα WhatsApp που έδωσε στην Daily Mail: «Πήγαινε στην κόλαση. Είσαι γουρούνι». Ο 54χρονος ηθοποιός φέρεται να απάντησε: «Η Υπηρεσία Μετανάστευσης θα ειδοποιηθεί για...». Η Τζόου αρνήθηκε να δώσει στο μέσο την υπόλοιπη φράση, η οποία είχε κοπεί.
Σε άλλη ανάρτηση στο Instagram, η Τζόου εξομολογήθηκε ότι της πήρε πολύ χρόνο «μέχρι να βρει το θάρρος να τα γράψει αυτά και να μιλήσει». Περιέγραψε επίσης την ιστορία της ως «μια ιστορία επιβίωσης απέναντι σε ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση στον χώρο εργασίας», ενώ μιλώντας στην Daily Mail υποστήριξε ότι είχε σχέση με τον Ρένερ. «Ήμασταν σε σχέση», είπε, προσθέτοντας ότι ο 54χρονος ηθοποιός «βρήκε νέο έρωτα» μαζί της.
Η Τζόου που μετά τη γνωριμία τους γύρισε με τον Ρένερ ένα ντοκιμαντέρ και μια ταινία κινουμένων σχεδίων, ισχυρίστηκε ότι εκείνος την προσέγγισε μέσω WhatsApp τον περασμένο Ιούνιο και της έστειλε «σειρά από πορνογραφικές εικόνες του», χωρίς εκείνη να του το έχει ζητήσει. «Δεν τον αναζήτησα εγώ, εκείνος με προσέγγισε. Δεν ήξερα καν το όνομά του, δεν είχα δει ποτέ ταινία του», ανέφερε.
Σε συνέντευξή της στην Daily Mail ισχυρίστηκε ότι ένα βράδυ τον Αύγουστο που πραγματοποιούσαν μια επαγγελματική συνάντηση στο σπίτι του, εκείνος μέθυσε και έγινε επιθετικός. «Συζητούσα θέματα logistics του ντοκιμαντέρ, κι έπειτα ήπιε μόνος του ένα μπουκάλι κρασί, θύμωσε και άρχισε να ουρλιάζει για δύο ώρες. Χρειάστηκε να μοιραστώ την τοποθεσία μου με την ομάδα μου, τους γονείς μου και συνεργάτες στην Disney, ώστε αν μου συμβεί κάτι να ξέρουν πού βρίσκομαι», ανέφερε.
«Χρειάστηκε να κλειδωθώ σε ένα δωμάτιο για να είμαι ασφαλής, προσευχόμενη να μην μπει στο δωμάτιο μέσα στη νύχτα, καθώς ήταν πραγματικά θυμωμένος. Δεν είπα λέξη, φοβόμουν τόσο για τη ζωή μου». Η Τζόου πάντως είπε σε έναν συνεργάτη της ότι θα ήταν ασφαλής μένοντας στο σπίτι του Ρένερ.
Σε μία από τις αναρτήσεις της στο Instagram, η Τζόου υποστήριξε ότι ο Ρένερ την απείλησε πως θα επικοινωνήσει με τη μεταναστευτική υπηρεσία, όταν εκείνη παραπονέθηκε για τη συμπεριφορά του.
Jeremy Renner’s film partner accuses him of sending ‘intimate’ texts, threatening to ‘call ICE’: ‘Scared for my life’ https://t.co/saXFgI0Pv2 pic.twitter.com/Ka6GU5bH1Y— Page Six (@PageSix) November 7, 2025
Κάποια στιγμή αφού χάλασαν οι επαγγελματικές και προσωπικές τους σχέσεις, η Τζόου φέρεται να είπε στον Ρένερ σε μήνυμα WhatsApp που έδωσε στην Daily Mail: «Πήγαινε στην κόλαση. Είσαι γουρούνι». Ο 54χρονος ηθοποιός φέρεται να απάντησε: «Η Υπηρεσία Μετανάστευσης θα ειδοποιηθεί για...». Η Τζόου αρνήθηκε να δώσει στο μέσο την υπόλοιπη φράση, η οποία είχε κοπεί.
Σε άλλη ανάρτηση στο Instagram, η Τζόου εξομολογήθηκε ότι της πήρε πολύ χρόνο «μέχρι να βρει το θάρρος να τα γράψει αυτά και να μιλήσει». Περιέγραψε επίσης την ιστορία της ως «μια ιστορία επιβίωσης απέναντι σε ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση στον χώρο εργασίας», ενώ μιλώντας στην Daily Mail υποστήριξε ότι είχε σχέση με τον Ρένερ. «Ήμασταν σε σχέση», είπε, προσθέτοντας ότι ο 54χρονος ηθοποιός «βρήκε νέο έρωτα» μαζί της.
Ειδήσεις σήμερα:
Δημοσιονομική παράλυση χωρίς προηγούμενο στις ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα - Δείτε βίντεο
Θρίλερ στα Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο
Άγρια δολοφονία Ρώσου απατεώνα κρυπτονομισμάτων - Είχε αποσπάσει από επενδυτές 500 εκατ. δολάρια
Δημοσιονομική παράλυση χωρίς προηγούμενο στις ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα - Δείτε βίντεο
Θρίλερ στα Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο
Άγρια δολοφονία Ρώσου απατεώνα κρυπτονομισμάτων - Είχε αποσπάσει από επενδυτές 500 εκατ. δολάρια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα