Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Δίκυκλο παρέσυρε μικρό παιδί στο κέντρο της Λάρισας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Δίκυκλο παρέσυρε μικρό παιδί στο κέντρο της Λάρισας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Το παιδί μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, για να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 16 Ιουνίου λίγο πριν τις 18.30 στο κέντρο της Λάρισας, επί της Ελ. Βενιζέλου, όταν δίκυκλο όχημα παρέσυρε μικρό παιδί υπό συνθήκες που διερευνώνται.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες ανέλαβαν την καταγραφή και τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με το larissanet.gr.
Το παιδί μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, για να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να εκτιμηθεί πλήρως η κατάσταση της υγείας του.
Φωτογραφία: onlarissa.gr
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες ανέλαβαν την καταγραφή και τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με το larissanet.gr.
Το παιδί μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, για να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να εκτιμηθεί πλήρως η κατάσταση της υγείας του.
Φωτογραφία: onlarissa.gr
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