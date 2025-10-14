O Τζέρεμι Ρένερ δανείζει τη φωνή του στην πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων φτιαγμένη εξ' ολοκλήρου με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης
Πρόκειται για την ταινία «Stardust Future: Stars and Scars» που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο στους κινηματογράφους
Επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη ο Τζέρεμι Ρένερ, αυτή τη φορά δανείζοντας τη φωνή του στην πρωτοποριακή ταινία κινουμένων σχεδίων «Stardust Future: Stars and Scars», την οποία οι δημιουργοί της περιγράφουν ως την πρώτη μεγάλου μήκους animation παραγωγή που έχει δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. Η ταινία, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Νοέμβριο, αποτελεί τη νέα συνεργασία του Τζέρεμι Ρένερ με τη σκηνοθέτρια Γι Ζου, μετά το ντοκιμαντέρ «Chronicles of Disney».
Στην ταινία, ο βραβευμένος ηθοποιός υποδύεται τον «Μάντη του Χρόνου», έναν αφηγητή που οδηγεί το τηλεοπτικό κοινό σε ένα ταξίδι από την απαρχή του σύμπαντος έως το 2080, προσφέροντας μια φιλοσοφική και οπτικά εντυπωσιακή εξερεύνηση του ανθρώπινου πολιτισμού, σύμφωνα με το Variety. Η συμμετοχή του Τζέρεμι Ρένερ σηματοδοτεί την πρώτη του εμφάνιση σε animation ρόλο μετά το σοβαρό ατύχημα με εκχιονιστικό μηχάνημα το 2023, από το οποίο ο ηθοποιός είχε κινδυνεύσει να χάσει τη ζωή του.
Η εταιρεία παραγωγής Into the Sun Entertainment της Ζου έχει ήδη ανακοινώσει σχέδια για καμπάνια διεκδίκησης Όσκαρ σε πολλαπλές κατηγορίες, ανάμεσά τους Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων, Πρωτότυπης Μουσικής, Πρωτότυπου Τραγουδιού, Ήχου, Μοντάζ και Οπτικών Εφέ.
Μία ακόμη ιδιαίτερη παρουσία στην ταινία είναι αυτή της διάσημης σχεδιάστριας μόδας Ντάιαν φον Φίρστενμπεργκ, η οποία εμφανίζεται μέσω τρισδιάστατης ψηφιακής απεικόνισης. Τη μουσική επένδυση υπογράφει η ίδια η Ζου, σε συνεργασία με το Into the Sun Collective, που διασκεύασε συνθέσεις του αείμνηστου Ένιο Μορικόνε.
Εμπνευσμένο από τις εμβληματικές ταινίες «Qatsi» του Γκόντφρεϊ Ρέτζιο και τη μουσική του Φίλιπ Γκλας, το «Stardust Future» επιχειρεί μια βαθιά καλλιτεχνική και φιλοσοφική προσέγγιση σε θεματικές όπως η κλιματική κρίση, οι πολεμικές συγκρούσεις, η ανθρώπινη θνησιμότητα και η ευαισθητοποίηση γύρω από τη συνύπαρξη τεχνολογίας και φύσης.
Παράλληλα, ένα μέρος των εσόδων της παραγωγής θα διατεθεί σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, συγκεκριμένα στο ίδρυμα Renner’s Rennervation, που στηρίζει νέους σε ανάδοχες οικογένειες, καθώς και στο Ταμείο Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, το οποίο ενισχύει εργαζομένους του κλάδου της ψυχαγωγίας που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Καλιφόρνια.
Jeremy Renner is lending his voice to “Stardust Future: Stars and Scars,” an animated feature described as the first feature-length film created entirely with artificial intelligence. https://t.co/Mb0jbr6IFb— Variety (@Variety) October 14, 2025
