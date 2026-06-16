Η νέα αποκαλυπτική εμφάνιση της Μπιάνκα Σενσόρι δίπλα στον Κάνιε Γουέστ με διάφανο κορμάκι με παγιέτες, χωρίς εσώρουχο
Η νέα αποκαλυπτική εμφάνιση της Μπιάνκα Σενσόρι δίπλα στον Κάνιε Γουέστ με διάφανο κορμάκι με παγιέτες, χωρίς εσώρουχο
Το ζευγάρι διασκέδασε σε κλαμπ στην Ελβετία, με την εμφάνιση της συζύγου του ράπερ να προκαλεί ξανά συζητήσεις
Μία νέα αποκαλυπτική εμφάνιση έκανε η Μπιάνκα Σενσόρι δίπλα στον Κάνιε Γουέστ, με διάφανο κορμάκι με παγιέτες, χωρίς εσώρουχο.
Το ζευγάρι βρέθηκε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Βασιλεία της Ελβετίας και διασκέδασε σε γνωστό κλαμπ της πόλης. Η Σενσόρι επέλεξε ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό look για τη βραδινή της έξοδο, συνδυάζοντας το διάφανο κορμάκι της με ψηλοτάκουνα πέδιλα, με την τολμηρή της εμφάνιση να προκαλεί ξανά συζητήσεις.
Από την πλευρά του, ο Κάνιε Γουέστ επέλεξε ένα πιο διακριτικό look, φορώντας ένα δερμάτινο σύνολο σε ουδέτερους τόνους.
Νωρίτερα, οι δυο τους επισκέφθηκαν την περίφημη έκθεση τέχης Art Basel, με τη Σενσόρι να φορά ένα ολόσωμο κορμάκι σε nude χρώμα.
Το ταξίδι τους στην Ελβετία πραγματοποιήθηκε παρά τις αλλαγές στο πρόγραμμα εμφανίσεων του Κάνιε Γουέστ στην Ευρώπη, με αρκετές συναυλίες να έχουν ακυρωθεί ή αναβληθεί το τελευταίο διάστημα.
Το ζευγάρι βρέθηκε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Βασιλεία της Ελβετίας και διασκέδασε σε γνωστό κλαμπ της πόλης. Η Σενσόρι επέλεξε ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό look για τη βραδινή της έξοδο, συνδυάζοντας το διάφανο κορμάκι της με ψηλοτάκουνα πέδιλα, με την τολμηρή της εμφάνιση να προκαλεί ξανά συζητήσεις.
Kanye West's wife Bianca Censori shocks once again as she goes braless in a sheer thong leotard as the couple step out in Switzerland https://t.co/8x7KsuAWfY— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 16, 2026
Από την πλευρά του, ο Κάνιε Γουέστ επέλεξε ένα πιο διακριτικό look, φορώντας ένα δερμάτινο σύνολο σε ουδέτερους τόνους.
Νωρίτερα, οι δυο τους επισκέφθηκαν την περίφημη έκθεση τέχης Art Basel, με τη Σενσόρι να φορά ένα ολόσωμο κορμάκι σε nude χρώμα.
Ye and Bianca Censori at Art Basel 2026 Yesterday, via Broken Galerié: pic.twitter.com/vuzKe2uOUW— YEFANATICS (@yefanatics) June 16, 2026
Το ταξίδι τους στην Ελβετία πραγματοποιήθηκε παρά τις αλλαγές στο πρόγραμμα εμφανίσεων του Κάνιε Γουέστ στην Ευρώπη, με αρκετές συναυλίες να έχουν ακυρωθεί ή αναβληθεί το τελευταίο διάστημα.
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