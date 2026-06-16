Κώστας Φραγκολιάς: Υπήρξαν μηνύματα με τη Μαίρη Βυτινάρος αλλά με άφησε στο «διαβάστηκε»

«Είμαι φουλ ερωτευμένος με την πάρτη μου. Δεν έχω ακόμα σχέση. Περιμένω το καλοκαίρι να μου χτυπήσει ο έρωτας την πόρτα», τόνισε.

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Το προξενιό του Κώστα Φραγκολιά με τη Μαίρη Βυτινάρος έγινε τον Μάρτιο, όταν εκείνη βρέθηκε ως καλεσμένη στο πλατό του «Happy Day» και δήλωσε πως ήταν ελεύθερη: «Είμαι αρκετό καιρό μόνη μου και είμαι μια χαρά. Μου αρέσει», είχε πει χαρακτηριστικά.Λίγη ώρα αργότερα η Σταματίνα Τσιμτσιλή κάλεσε τον Κώστα Φραγκολιά να καθίσει δίπλα της για να δει εάν θα ήταν ωραίο ζευγάρι, στην προσπάθειά της να τους γνωρίσει, πειράζοντάς τους, κάνοντας σχέδια για το κοινό τους μέλλον με χιούμορ.