Σακίρα για τη μακροχρόνια σχέση της με το Μουντιάλ: Έχω μια σύνδεση με το ποδόσφαιρο που μοιάζει να είναι άρρηκτη
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Σακίρα για τη μακροχρόνια σχέση της με το Μουντιάλ: Έχω μια σύνδεση με το ποδόσφαιρο που μοιάζει να είναι άρρηκτη

Η τραγουδίστρια θυμήθηκε τη γνωριμία της με τον Ζεράρ Πικέ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 και εξήγησε γιατί αποκαλεί τους γιους της «τα παιδιά του Waka»

Σακίρα για τη μακροχρόνια σχέση της με το Μουντιάλ: Έχω μια σύνδεση με το ποδόσφαιρο που μοιάζει να είναι άρρηκτη
Ιωάννα Μαρίνου
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Τη μακροχρόνια και προσωπική της σχέση με το ποδόσφαιρο και το Παγκόσμιο Κύπελλο περιέγραψε η Σακίρα τονίζοντας ότι είναι βαθιά και διαρκής.

Η 49χρονη τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στο People, αναφερόμενη αρχικά στο 2006, όταν εμφανίστηκε στο Μουντιάλ μαζί με τον Wyclef Jean και το «Hips Don’t Lie», ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη διοργάνωση του 2010, όπου παρουσίασε το «Waka Waka (This Time for Africa)», τραγούδι που, όπως είπε, άλλαξε τη ζωή της και λειτούργησε ως σημείο αναφοράς για τη μετέπειτα πορεία της. «Είναι τρελό που έχω αυτή τη σύνδεση με το ποδόσφαιρο, η οποία μοιάζει άρρηκτη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου γνώρισε τον πρώην σύντροφό της και πατέρα των παιδιών της, Ζεράρ Πικέ, ο οποίος συμμετείχε στο ίδιο Μουντιάλ, σημειώνοντας πως το «Waka Waka» συνδέθηκε άμεσα με την προσωπική της ζωή και τη δημιουργία της οικογένειάς της. «Γι’ αυτό αποκαλώ τα παιδιά μου “Waka παιδιά”», είπε, εξηγώντας ότι πιστεύει πως η οικογένειά της «γεννήθηκε» μέσα από εκείνη τη συγκυρία.

Shakira - Waka Waka (This Time for Africa) | 2010 FIFA World Cup Performance

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Η Σακίρα αναφέρθηκε επίσης στο Μουντιάλ του 2014 στη Βραζιλία, όπου ερμήνευσε το «La La La (Brazil 2014)» ενώ ήταν έγκυος στον μικρότερο γιο της, επισημαίνοντας ότι το κοινό αντιλήφθηκε την εγκυμοσύνη της παρά το γεγονός ότι εκείνη βρισκόταν μόλις στους πρώτους μήνες.

Shakira Clausura mundial Brasil 2014 La la la Ft Carlinhos Brown HD

Παράλληλα, μίλησε για τη φετινή της παρουσία, καθώς εμφανίστηκε στην τελετή έναρξης μαζί με τον Burna Boy με το επίσημο τραγούδι «Dai Dai», ενώ τόνισε πως ετοιμάζεται να γράψει ιστορία με τη συμμετοχή της στο πρώτο halftime show τελικού Μουντιάλ, στις 18 Ιουλίου στο MetLife Stadium, όπου θα εμφανιστεί μαζί με τη Μαντόνα και τους BTS.

Shakira and Burna Boy perform Dai Dai at FIFA World Cup 2026 Opening Match!

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι κάθε Μουντιάλ αποτελεί για εκείνη μια «μαγική εμπειρία», σημειώνοντας πως πιστεύει ότι η μουσική και το ποδόσφαιρο μπορούν να ενώσουν τους ανθρώπους σε δύσκολες κοινωνικές και πολιτικές στιγμές. Στην ερώτηση για το τι τη φέρνει ξανά και ξανά στη διοργάνωση, απάντησε μονολεκτικά: «Η μοίρα».
Ιωάννα Μαρίνου
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