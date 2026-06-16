Σακίρα για τη μακροχρόνια σχέση της με το Μουντιάλ: Έχω μια σύνδεση με το ποδόσφαιρο που μοιάζει να είναι άρρηκτη

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι κάθε Μουντιάλ αποτελεί για εκείνη μια «μαγική εμπειρία», σημειώνοντας πως πιστεύει ότι η μουσική και το ποδόσφαιρο μπορούν να ενώσουν τους ανθρώπους σε δύσκολες κοινωνικές και πολιτικές στιγμές. Στην ερώτηση για το τι τη φέρνει ξανά και ξανά στη διοργάνωση, απάντησε μονολεκτικά: «Η μοίρα».