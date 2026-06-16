Μαρίνα Σταυράκη για τον Τούρκο σύντροφό της: Είμαι πολύ καλά, η απόσταση δοκιμάζει τη σχέση
Μαρίνα Σταυράκη για τον Τούρκο σύντροφό της: Είμαι πολύ καλά, η απόσταση δοκιμάζει τη σχέση
Έχουμε συχνή επικοινωνία με τον σύντροφό μου, σχολίασε
Στη σχέση που διατηρεί με τον Τούρκο σύντροφό της αναφέρθηκε η Μαρίνα Σταυράκη, δηλώνοντας ότι είναι πολύ καλά αυτή την περίοδο, ενώ παραδέχτηκε πως η απόσταση αποτελεί μια πρόκληση που δοκιμάζει τον δεσμό τους.
Σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» που προβλήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου, μίλησε τόσο για τον Bulent Ozkan Tunca, όσο και για τον γιο της, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο για σπουδές.
Αρχικά, η Μαρίνα Σταυράκη ανέφερε ότι παρά την απόσταση Ελλάδας - Τουρκίας που τη χωρίζει με τον σύντροφό της, επικοινωνούν πολύ συχνά, προσθέτοντας ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να βοηθήσει μία σχέση, όταν υπάρχουν γερές βάσεις.
Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε για την προσωπική της ζωή και τον σύντροφό της: «Είμαι πολύ καλά σε προσωπικό επίπεδο και σχεδιάζω τις καλοκαιρινές διακοπές. Περιμένω τον γιο μου από τον Κύπρο. Είναι ένα πολύ ώριμο παιδί και πραγματικά με συμβουλεύει για τις φιλίες και τις επιλογές μου. Οφείλω να πω ότι είναι πολύ εύστοχος παρατηρητής και κριτής. Έχουμε συχνή επικοινωνία με τον σύντροφό μου. Εγώ πιστεύω ότι η απόσταση, όταν μία σχέση έχει στέρεες και γερές βάσεις, την ενδυναμώνει. Σίγουρα στην πορεία του χρόνου όλες οι σχέσεις δοκιμάζονται και το θέμα της απόστασης δοκιμάζει και αυτή τη σχέση».
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Σε πρόσφατες δηλώσεις που έκανε η Μαρίνα Σταυράκη στο «Happy Day» μίλησε για το εάν σκέφτεται το ενδεχόμενο ενός νέου γάμου, λέγοντας: «Και τι έχει να μου πει εμένα ένας γάμος; Έχω κάνει τον γάμο μου, έχω κάνει το παιδί μου. Εμένα με ενδιαφέρει να έχω έναν άνθρωπο που να είναι δίπλα μου, να περνάμε όμορφα, να κάνουμε τα ταξίδια μας, να γυρνάμε τον κόσμο. Δεν είναι αυτοσκοπός ο γάμος».
Σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» που προβλήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου, μίλησε τόσο για τον Bulent Ozkan Tunca, όσο και για τον γιο της, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο για σπουδές.
Αρχικά, η Μαρίνα Σταυράκη ανέφερε ότι παρά την απόσταση Ελλάδας - Τουρκίας που τη χωρίζει με τον σύντροφό της, επικοινωνούν πολύ συχνά, προσθέτοντας ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να βοηθήσει μία σχέση, όταν υπάρχουν γερές βάσεις.
Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε για την προσωπική της ζωή και τον σύντροφό της: «Είμαι πολύ καλά σε προσωπικό επίπεδο και σχεδιάζω τις καλοκαιρινές διακοπές. Περιμένω τον γιο μου από τον Κύπρο. Είναι ένα πολύ ώριμο παιδί και πραγματικά με συμβουλεύει για τις φιλίες και τις επιλογές μου. Οφείλω να πω ότι είναι πολύ εύστοχος παρατηρητής και κριτής. Έχουμε συχνή επικοινωνία με τον σύντροφό μου. Εγώ πιστεύω ότι η απόσταση, όταν μία σχέση έχει στέρεες και γερές βάσεις, την ενδυναμώνει. Σίγουρα στην πορεία του χρόνου όλες οι σχέσεις δοκιμάζονται και το θέμα της απόστασης δοκιμάζει και αυτή τη σχέση».
Δείτε το βίντεο
Σε πρόσφατες δηλώσεις που έκανε η Μαρίνα Σταυράκη στο «Happy Day» μίλησε για το εάν σκέφτεται το ενδεχόμενο ενός νέου γάμου, λέγοντας: «Και τι έχει να μου πει εμένα ένας γάμος; Έχω κάνει τον γάμο μου, έχω κάνει το παιδί μου. Εμένα με ενδιαφέρει να έχω έναν άνθρωπο που να είναι δίπλα μου, να περνάμε όμορφα, να κάνουμε τα ταξίδια μας, να γυρνάμε τον κόσμο. Δεν είναι αυτοσκοπός ο γάμος».
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