Νίκος Παπαδάκης: Αν μπορούσα να γυρίσω στο παρελθόν, δεν θα έφευγα από την Αμερική, το έχω μετανιώσει
Νίκος Παπαδάκης: Αν μπορούσα να γυρίσω στο παρελθόν, δεν θα έφευγα από την Αμερική, το έχω μετανιώσει
Η ζωή μου θα είχε πάρει μια άλλη τροπή, ανέφερε το πρώην μοντέλο
Στην Αμερική θα ήθελε να είχε παραμείνει ο Νίκος Παπαδάκης, όπως δήλωσε ο ίδιος. Το πρώην μοντέλο εξομολογήθηκε ότι, αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, δεν θα επέστρεφε στην Ελλάδα, ενώ πλέον θεωρεί πως η πορεία της ζωής του θα ήταν τελείως διαφορετική.
«Αν μπορούσα να γυρίσω στο παρελθόν δεν θα έφευγα από την Αμερική. Το έχω μετανιώσει. Η ζωή μου θα είχε πάρει μια άλλη τροπή, είχα μπει σε ένα χώρο που ήταν ωραίος», εκμυστηρεύτηκε ο Νίκος Παπαδάκης που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τρίτη 16 Ιουνίου.
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Παράλληλα, τόνισε πως έχει μετανιώσει που απέρριψε ορισμένες επαγγελματικές προτάσεις που του είχαν γίνει, χωρίς ωστόσο να προχωρά σε λεπτομέρειες. «Κατά καιρούς μου έχουν προτείνει κάποια πράγματα, αλλά δεν έτυχε να γίνουν. Κάποια μoυ άρεσαν πάρα πολύ, μακάρι να τα είχα κάνει δηλαδή, μου ταίριαζαν απίστευτα και τα περίμενα. Σε κάποια άλλα δεν θα μπορούσα εγώ να τα κάνω, οπότε είχα πει όχι, παρόλο που το μετάνιωσα», σημείωσε.
Σε ερώτηση δε για το τι θα ήθελε να κάνει τηλεοπτικά, το πρώην μοντέλο επισήμανε ότι δεν έχει σημασία ποιες είναι οι δικές του βλέψεις. Αντιθέτως, για εκείνον αυτό που μετράει είναι σε τι θα ήθελαν να τον δουν οι τηλεθεατές. «Δεν μπορώ να σου πω τι θα ήθελα να κάνω τηλεοπτικά, είναι τι θέλει ο κόσμος να δει. Εμένα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, το έλεγα πάντα και δεν αλλάζει, είναι τα ταξίδια. Έχω κάνει πολλά ταξίδια. Ευχαριστημένος είμαι, αλλά, ξέρεις, ποτέ δεν σταματάει αυτό», ανέφερε.
«Αν μπορούσα να γυρίσω στο παρελθόν δεν θα έφευγα από την Αμερική. Το έχω μετανιώσει. Η ζωή μου θα είχε πάρει μια άλλη τροπή, είχα μπει σε ένα χώρο που ήταν ωραίος», εκμυστηρεύτηκε ο Νίκος Παπαδάκης που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τρίτη 16 Ιουνίου.
Δείτε το βίντεο
Σε ερώτηση δε για το τι θα ήθελε να κάνει τηλεοπτικά, το πρώην μοντέλο επισήμανε ότι δεν έχει σημασία ποιες είναι οι δικές του βλέψεις. Αντιθέτως, για εκείνον αυτό που μετράει είναι σε τι θα ήθελαν να τον δουν οι τηλεθεατές. «Δεν μπορώ να σου πω τι θα ήθελα να κάνω τηλεοπτικά, είναι τι θέλει ο κόσμος να δει. Εμένα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, το έλεγα πάντα και δεν αλλάζει, είναι τα ταξίδια. Έχω κάνει πολλά ταξίδια. Ευχαριστημένος είμαι, αλλά, ξέρεις, ποτέ δεν σταματάει αυτό», ανέφερε.
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