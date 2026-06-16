Σε τουλάχιστον 58 κράτη και εδάφη καταγράφονται νάρκες κατά προσωπικού, προειδοποιεί ο ΟΗΕ

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Διάσπαρτα από νάρκες κατά προσωπικού ήταν το 2025 τουλάχιστον 58 κράτη και εδάφη, σύμφωνα με έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία προειδοποιεί για τις δραματικές συνέπειες σε βάρος των αμάχων.«Είναι βαθιά ανησυχητικό το γεγονός πως,, αυτά τα εκρηκτικά όπλα συνεχίζουν να σκοτώνουν και να τραυματίζουν ανθρώπους, συχνά δεκαετίες μετά την τοποθέτησή τους», δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής Φόλκερ Τουρκ.«Είναι αναγκαίο όλα τα κράτη να δεσμευτούν στο να μπει ένα τέλος στην παραγωγή, τη χρήση και τη μεταφορά αυτών των όπλων και να διπλασιάσουν τις προσπάθειες για να συνεργαστούν στην απομάκρυνση των ναρκών που έχουν ήδη τοποθετηθεί», συμπλήρωσε ο ίδιος.Σύμφωνα με αυτήν την έκθεση, η οποία βασίζεται σε πληροφορίες από κυβερνητικές υπηρεσίες, από MKO, από ανθρωπιστικές οργανώσεις και από την κοινωνία των πολιτών,Και μεταξύ των κυρίων χωρών που πλήττονται είναι η Μιανμάρ, η Συρία, το Αφγανιστάν, η Ουκρανία, η Νιγηρία, το Μάλι, η Υεμένη και η Μπουρκίνα Φάσο.Σε ξεχωριστό δελτίο Τύπου, που δημοσιεύτηκε επίσης σήμερα, η Διεθνής Εκστρατεία για την Απαγόρευση των Ναρκών κατά Προσωπικού (ICBL) κάνει λόγο για περισσότερους από 5.000 νεκρούς ή τραυματίες το 2025 σε 40 χώρες, επιβεβαιώνοντας πωςΜια διαπίστωση που συμμερίζεται η Ύπατη Αρμοστεία, η οποία προσθέτει πως τα παιδιά αντιπροσωπεύουν το 40% και πλέον των αμάχων-θυμάτων που έχουν καταγραφεί από το 1999.Η επιμόλυνση του εδάφους από νάρκες μετατρέπει ορισμένες ζώνες σε περιοχές απαγορευμένης πρόσβασης, θέτοντας σε κίνδυνο την άσκηση πολλών δικαιωμάτων και προκαλώντας εκτοπισμούς πληθυσμών, υπογραμμίζει ο οργανισμός του ΟΗΕ.Επίσης, οι νάρκες που έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος των αξόνων μεταφορών μπορούν να εμποδίσουν την πρόσβαση στις αναγκαίες υπηρεσίες και να παρακωλύσουν τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, υπενθυμίζει η Ύπατη Αρμοστεία.«Τα Κράτη που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τη Σύμβαση θα πρέπει να το κάνουν χωρίς καθυστέρηση και εκείνα που έχουν αποχωρήσει θα πρέπει να επανενταχθούν σύντομα. Τα κράτη μέλη πρέπει να σέβονται τις διατάξεις καλή τη πίστει», προέτρεψε ο Τουρκ που χαιρέτισε την πρόσφατη απόφαση του Λιβάνου να ενταχθεί στη Σύμβαση της Οτάβας για την Απαγόρευση των Ναρκών.Η έκθεση, η οποία θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, προειδοποιεί επιπλέον για το γεγονός πως κατά την επταετία πριν από το 2025,από 125 εκατομμύρια δολάρια σε 46 εκατομμύρια δολάρια.