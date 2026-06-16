Βισκαδουράκης για την αποβολή της συζύγου του: Χάσαμε το παιδί και εφημερίδα είχε εξώφυλλο ότι «Ο Θανάσης φέρνει τον γιο του στη ζωή»





Ο ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε την Τρίτη 16 Ιουνίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» εξήγησε πως τότε η σύζυγός του είχε φυγαδευτεί από το νοσοκομείο για να μην χρειαστεί να κάνει δηλώσεις στις κάμερες και τους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το μαιευτήριο, ωστόσο ο ίδιος έμεινε πίσω.



Όπως ανέφερε, δεν έπαψε να πιστεύει πως θα αποκτούσαν το παιδί τους και έξι μήνες αργότερα έμαθαν για τον γιο τους: «Για μένα ήταν πρωτόγνωρο. Το πιο δύσκολο ήταν όταν χάσαμε το παιδί, που εγώ τα έχασα, γιατί δεν γνωρίζαμε. Θυμάμαι μου έλεγε ο Θέμος Αναστασιάδης "Θανασάκη, μου λέει, θα σου πω κάτι. Δεν θα πεις σε κανέναν τίποτα ότι έρχεται ο γιος σου. Όταν κλάψει και δεις τον γιατρό σου και πει είναι εκεί, τότε θα πανηγυρίσεις και θα πάρεις τηλέφωνο όλους και όλες” Τις δύσκολες στιγμές που αντιμετώπισε όταν απέβαλε η σύζυγός του περιέγραψε ο Θανάσης Βισκαδουράκης , σημειώνοντας πως ενώ μόλις είχαν χάσει το παιδί τους, υπήρχε εφημερίδα με εξώφυλλο που έγραφε πως είχαν φέρει τον γιο τους στη ζωή.Ο ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε την Τρίτη 16 Ιουνίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» εξήγησε πως τότε η σύζυγός του είχε φυγαδευτεί από το νοσοκομείο για να μην χρειαστεί να κάνει δηλώσεις στις κάμερες και τους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το μαιευτήριο, ωστόσο ο ίδιος έμεινε πίσω.Όπως ανέφερε, δεν έπαψε να πιστεύει πως θα αποκτούσαν το παιδί τους και έξι μήνες αργότερα έμαθαν για τον γιο τους: «Για μένα ήταν πρωτόγνωρο. Το πιο δύσκολο ήταν όταν χάσαμε το παιδί, που εγώ τα έχασα, γιατί δεν γνωρίζαμε. Θυμάμαι μου έλεγε ο Θέμος Αναστασιάδης "Θανασάκη, μου λέει, θα σου πω κάτι. Δεν θα πεις σε κανέναν τίποτα ότι έρχεται ο γιος σου. Όταν κλάψει και δεις τον γιατρό σου και πει είναι εκεί, τότε θα πανηγυρίσεις και θα πάρεις τηλέφωνο όλους και όλες”

ο πιο δύσκολο για μένα ήταν όταν στο μαιευτήριο χάναμε το παιδί, θυμάμαι, η εφημερίδα είχε κεντρικό εξώφυλλο ότι “Ο Θανάσης φέρνει τον γιο του στη ζωή” και εμείς μόλις τον είχαμε χάσει. Η Κατερίνα φυγαδεύτηκε απ’ την πίσω πόρτα, στεναχωρημένη, πικραμένη, κι εγώ βγήκα και φωτογραφήθηκα. Κοίταξα τον Θεό και λέω "Άρχοντα, ξέρω ότι δεν μ’ έχεις αφήσει ποτέ αδερφέ μου" και μου τον έστειλε μετά από έξι μήνες», είπε ο Θανάσης Βισκαδουράκης.

. Και τΟ ηθοποιός σε άλλο σημείο αποκάλυψε πως γνωρίστηκε με τη σύζυγό του: «Με τη σύζυγό μου γνωριστήκαμε όταν με είδαν οι φίλες της και με σταματήσαν, αλλά αυτή ήταν η πιο όμορφη. Την ξεχώρισα, ήταν στα γούστα μου, μελαχρινή, με το μίνι, με τη γόβα, έτσι σοβαρή, κυρία. Την κυνήγησα. Εντάξει, εγώ είμαι και δυνατός καρχαρίας, δηλαδή, όταν θέλω κάτι, το κερδίζω. Και δεν θα την άφηνα, γιατί με τον καιρό που περνούσε, κατάλαβα ότι δίπλα της θα μάθω πολλά πράγματα», δήλωσε.Όπως επισήμανε, δεν αισθανόταν έτοιμος να κάνει τη δική του οικογένεια, αλλά όλα άλλαξαν όταν τη γνώρισε: «Στο σπίτι μου δεν έβαζα ποτέ κανέναν μέσα. Η Κατερίνα μπήκε μέσα με μπουλντόζα και μου τα διέλυσε όλα. Επειδή η ζωή μου ήταν πάρα πολύ δύσκολη, δεν ήθελα να μεταφέρω τα βάσανά μου και τις δυσκολίες μου σε κανέναν», είπε.Κλείνοντας, ο Θανάσης Βισκαδουράκης μίλησε για τη στιγμή που είδε για πρώτη φορά τον γιο του: «Τον γιο μου τον είδα πρώτος. Ήμουν μέσα στο μαιευτήριο και μόλις μου έπιασε το χέρι, κοίταξα τον γιατρό και τη γυναίκα μου και μου είπε ότι αυτό το δέσιμο είναι εφ' όρου ζωής».