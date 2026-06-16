Η επόμενη μέρα στα Στενά του Ορμούζ: Πότε θα επανέλθει η κανονικότητα στις αγορές πετρελαίου
Η επόμενη μέρα στα Στενά του Ορμούζ: Πότε θα επανέλθει η κανονικότητα στις αγορές πετρελαίου
H επιστροφή στην κανονικότητα για τη διεθνή ναυτιλία και το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας μόνο δεδομένη δεν θεωρείται μετά τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν - Το «πράσινο φως» περιμένουν 118 δεξαμενόπλοια - Γιατί οι τιμές του πετρελαίου ίσως καθυστερήσουν να επιστρέψουν στα προπολεμικά τους επίπεδα
Η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ προκάλεσε ανακούφιση στις αγορές και σημαντική πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Ωστόσο, η επιστροφή στην κανονικότητα για τη διεθνή ναυτιλία και το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας μόνο δεδομένη δεν θεωρείται.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας ναυτιλιακών δεδομένων Kpler, η κυκλοφορία πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να ανακάμψει στο 50% περίπου των προπολεμικών επιπέδων μέσα στον πρώτο μήνα από την εφαρμογή της συμφωνίας, εφόσον δεν υπάρξουν σημαντικές εμπλοκές.
Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αναμένεται να υπογράψουν επισήμως τη συμφωνία την Παρασκευή στην Ελβετία. Η συμφωνία προβλέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν.
Τα πρώτα πλοία που θα κινηθούν
Οι αναλυτές της Kpler εκτιμούν ότι η ημερήσια κίνηση πλοίων θα μπορούσε να αυξηθεί σταδιακά στα 40 πλοία ημερησίως, έναντι περίπου 100 διελεύσεων πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.
Πριν από την κρίση, περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ. Η κατάσταση άλλαξε δραματικά όταν το Ιράν άρχισε να στοχοποιεί δεξαμενόπλοια στις αρχές Μαρτίου, οδηγώντας μεγάλο μέρος της εμπορικής ναυτιλίας εκτός της περιοχής.
Τα πρώτα πλοία που αναμένεται να περάσουν θα είναι τα πλήρως φορτωμένα δεξαμενόπλοια που έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο τους τελευταίους μήνες.
Σύμφωνα με την Kpler, περίπου 118 δεξαμενόπλοια βρίσκονται σήμερα στην περιοχή και θα μπορούσαν να εξέλθουν μέσα στις πρώτες 15 ημέρες από την εφαρμογή της συμφωνίας.
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Σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας ναυτιλιακών δεδομένων Kpler, η κυκλοφορία πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να ανακάμψει στο 50% περίπου των προπολεμικών επιπέδων μέσα στον πρώτο μήνα από την εφαρμογή της συμφωνίας, εφόσον δεν υπάρξουν σημαντικές εμπλοκές.
Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αναμένεται να υπογράψουν επισήμως τη συμφωνία την Παρασκευή στην Ελβετία. Η συμφωνία προβλέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν.
Τα πρώτα πλοία που θα κινηθούν
Οι αναλυτές της Kpler εκτιμούν ότι η ημερήσια κίνηση πλοίων θα μπορούσε να αυξηθεί σταδιακά στα 40 πλοία ημερησίως, έναντι περίπου 100 διελεύσεων πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.
Πριν από την κρίση, περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ. Η κατάσταση άλλαξε δραματικά όταν το Ιράν άρχισε να στοχοποιεί δεξαμενόπλοια στις αρχές Μαρτίου, οδηγώντας μεγάλο μέρος της εμπορικής ναυτιλίας εκτός της περιοχής.
Τα πρώτα πλοία που αναμένεται να περάσουν θα είναι τα πλήρως φορτωμένα δεξαμενόπλοια που έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο τους τελευταίους μήνες.
Σύμφωνα με την Kpler, περίπου 118 δεξαμενόπλοια βρίσκονται σήμερα στην περιοχή και θα μπορούσαν να εξέλθουν μέσα στις πρώτες 15 ημέρες από την εφαρμογή της συμφωνίας.
Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στο Newmoney.gr
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