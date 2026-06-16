Η επόμενη μέρα στα Στενά του Ορμούζ: Πότε θα επανέλθει η κανονικότητα στις αγορές πετρελαίου

H επιστροφή στην κανονικότητα για τη διεθνή ναυτιλία και το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας μόνο δεδομένη δεν θεωρείται μετά τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν - Το «πράσινο φως» περιμένουν 118 δεξαμενόπλοια - Γιατί οι τιμές του πετρελαίου ίσως καθυστερήσουν να επιστρέψουν στα προπολεμικά τους επίπεδα