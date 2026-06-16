Οι πόζες της Κατερίνας Παπουτσάκη με το μαγιό της σε πισίνα, δείτε φωτογραφίες
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Κατερίνα Παπουτσάκη Μαγιό Πισίνα

Οι πόζες της Κατερίνας Παπουτσάκη με το μαγιό της σε πισίνα, δείτε φωτογραφίες

Η ηθοποιός δημοσίευσε διαφορετικά στιγμιότυπα πριν κάνει τη βουτιά της

Οι πόζες της Κατερίνας Παπουτσάκη με το μαγιό της σε πισίνα, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφίες με το μαγιό της σε διαφορετικές πόζες δημοσίευσε η Κατερίνα Παπουτσάκη.

Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους καλοκαιρινά στιγμιότυπα, λίγο πριν κάνει τη βουτιά της σε πισίνα, αλλά και ενώ ήταν ξαπλωμένη, φορώντας ένα ασπρόμαυρο μαγιό. Η Κατερίνα Παπουτσάκη κοιτούσε χαμογελαστή τον φακό, δείχνοντας να απολαμβάνει τις στιγμές που περνούσε. Στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε την Τρίτη 16 Ιουνίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram σημείωσε «στην πισίνα».

Δείτε την ανάρτησή της


Οι πόζες της Κατερίνας Παπουτσάκη με το μαγιό της σε πισίνα, δείτε φωτογραφίες
Οι πόζες της Κατερίνας Παπουτσάκη με το μαγιό της σε πισίνα, δείτε φωτογραφίες
Οι πόζες της Κατερίνας Παπουτσάκη με το μαγιό της σε πισίνα, δείτε φωτογραφίες
Οι πόζες της Κατερίνας Παπουτσάκη με το μαγιό της σε πισίνα, δείτε φωτογραφίες
Οι πόζες της Κατερίνας Παπουτσάκη με το μαγιό της σε πισίνα, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ

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