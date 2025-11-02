Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Θύελλα λίγο πριν το φινάλε του Stranger Things: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορεί τον τηλεοπτικό της πατέρα για bullying στα γυρίσματα
Θύελλα λίγο πριν το φινάλε του Stranger Things: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορεί τον τηλεοπτικό της πατέρα για bullying στα γυρίσματα
Το Netflix αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση ή να επιβεβαιώσει την ύπαρξη έρευνας
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν, η 20χρονη σταρ του Stranger Things, υπέβαλε επίσημη καταγγελία για παρενόχληση και εκφοβισμό πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν της δημοφιλούς σειράς, σύμφωνα με πηγή που επικαλούνται ξένα μέσα ενημέρωσης.
«Υπήρχαν σελίδες επί σελίδων με κατηγορίες», ανέφερε η ίδια πηγή που επικαλείται το radaronline.com, προσθέτοντας πως η εσωτερική έρευνα «διήρκεσε μήνες». Σημειώνεται ωστόσο ότι η οι καταγγελίες της ηθοποιού δεν σχετίζονται με σεξουαλική παρενόχληση
Το Netflix αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση ή να επιβεβαιώσει την ύπαρξη έρευνας, ωστόσο κύκλοι της εταιρείας αναφέρουν πως ο κολοσσός του streaming είναι αποφασισμένος να διατηρήσει την προσοχή του κοινού στο μεγάλο φινάλε της σειράς και όχι στις παρασκηνιακές εντάσεις.
«Θα είναι ένα κινηματογραφικό γεγονός», ανέφερε εκπρόσωπος του Netflix. «Τίποτα δεν θα επισκιάσει αυτό — ούτε η προσωπική ζωή του πρωταγωνιστή».
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν, η οποία θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες νέες ηθοποιούς του Χόλιγουντ με περιουσία που εκτιμάται στα 50 εκατομμύρια δολάρια, φέρεται να είχε καθ’ όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων προσωπικό εκπρόσωπο στο πλευρό της, για να την υποστηρίζει στο σετ.
Το πρώτο μέρος της τελευταίας σεζόν του Stranger Things αναμένεται να προβληθεί αργότερα μέσα στον μήνα, ενώ το δεύτερο θα κυκλοφορήσει τα Χριστούγεννα. Το τελικό επεισόδιο θα προβληθεί ταυτόχρονα στους κινηματογράφους και στο Netflix στις 31 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με πηγή μέσα στην πλατφόρμα, η εταιρεία ποντάρει στο διπλό φινάλε για να πετύχει ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα της χρονιάς. «Είναι ατυχές που τα προσωπικά προβλήματα του Ντέιβιντ Χάρμπουρ έγιναν πρωτοσέλιδα τη στιγμή που οι θαυμαστές περίμεναν μια παγκόσμια γιορτή για το τέλος της σειράς που άλλαξε την τηλεόραση», σχολίασε η ίδια πηγή.
