Η σχέση της χώρας με τον ηλεκτρισμό, την τεχνολογία και τη μετάβαση στη σημερινή εποχή της βιωσιμότητας και της ανακύκλωσης
IDF: Ανοίξαμε πυρ, αλλά όχι με αληθινά πυρά, εναντίον σκάφους που μετείχε στον «στολίσκο για τη Γάζα»
IDF: Ανοίξαμε πυρ, αλλά όχι με αληθινά πυρά, εναντίον σκάφους που μετείχε στον «στολίσκο για τη Γάζα»
Αναχαιτίστηκαν 48 πλοία, δύο συνεχίζουν την πορεία τους
Οι ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον δύο πλοίων του «στολίσκου για τη Γάζα», σύμφωνα με πλάνα από τη ζωντανή μετάδοση της επιχείρησης και με πληροφορίες από τους διοργανωτές, ωστόσο το Ισραήλ ανέφερε ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν αληθινά πυρά και δεν υπάρχουν θύματα.
«Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιήθηκαν αληθινά πυρά» ανέφερε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.
«Έπειτα από πολλές προειδοποιήσεις, χρησιμοποιήθηκαν μη φονικά μέσα εναντίον του σκάφους –όχι εναντίον των διαδηλωτών– ως προειδοποίηση. Κανείς διαδηλωτής δεν τραυματίστηκε κατά το συμβάν αυτό», πρόσθεσε το υπουργείο, αναφερόμενο σε επιχείρηση εναντίον μόνο ενός σκάφους.
Σύμφωνα με τον ιστότοπο του στολίσκου Global Sumud Flotilla, έχουν αναχαιτιστεί 48 σκάφη και περίπου 400 άνθρωποι συνελήφθησαν. Δύο σκάφη συνεχίζουν ακόμη την πορεία τους, στην ανατολική Μεσόγειο.
Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανέφερε τη Δευτέρα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ότι «δεν θα επιτρέψει καμία διάρρηξη στον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας».
«Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιήθηκαν αληθινά πυρά» ανέφερε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.
HOLY SMOKES 😱— Corefrontline (@corefrontline) May 19, 2026
🚨🇮🇱🇵🇸 Israeli naval forces are systematically intercepting the remaining Global Sumud Flotilla ships, one by one.
Commandos continue boarding and diverting the final vessels trying to breach Israel’s naval blockade on Gaza.pic.twitter.com/irROfvnCyu https://t.co/xvFVJL2DZ7
«Έπειτα από πολλές προειδοποιήσεις, χρησιμοποιήθηκαν μη φονικά μέσα εναντίον του σκάφους –όχι εναντίον των διαδηλωτών– ως προειδοποίηση. Κανείς διαδηλωτής δεν τραυματίστηκε κατά το συμβάν αυτό», πρόσθεσε το υπουργείο, αναφερόμενο σε επιχείρηση εναντίον μόνο ενός σκάφους.
Σύμφωνα με τον ιστότοπο του στολίσκου Global Sumud Flotilla, έχουν αναχαιτιστεί 48 σκάφη και περίπου 400 άνθρωποι συνελήφθησαν. Δύο σκάφη συνεχίζουν ακόμη την πορεία τους, στην ανατολική Μεσόγειο.
Moments when Israel attacked the Giro Lama vessel in the Global Sumud Flotilla by opening fire in international waters…#WatchSumudSeeTruthpic.twitter.com/i2QUGSLM2N— Nilgün (@gamgamnilgn) May 19, 2026
Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανέφερε τη Δευτέρα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ότι «δεν θα επιτρέψει καμία διάρρηξη στον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας».
The Israeli navy unlawfully attacked the Global Sumud Flotilla in international.— m.yağcılar (@MYaclar) May 19, 2026
Pirate Israel#WatchSumudSeeTruthpic.twitter.com/Is9gR5IcQo
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα