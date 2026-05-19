IDF: Ανοίξαμε πυρ, αλλά όχι με αληθινά πυρά, εναντίον σκάφους που μετείχε στον «στολίσκο για τη Γάζα»
Αναχαιτίστηκαν 48 πλοία, δύο συνεχίζουν την πορεία τους

Οι ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον δύο πλοίων του «στολίσκου για τη Γάζα», σύμφωνα με πλάνα από τη ζωντανή μετάδοση της επιχείρησης και με πληροφορίες από τους διοργανωτές, ωστόσο το Ισραήλ ανέφερε ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν αληθινά πυρά και δεν υπάρχουν θύματα.

«Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιήθηκαν αληθινά πυρά» ανέφερε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.



«Έπειτα από πολλές προειδοποιήσεις, χρησιμοποιήθηκαν μη φονικά μέσα εναντίον του σκάφους –όχι εναντίον των διαδηλωτών– ως προειδοποίηση. Κανείς διαδηλωτής δεν τραυματίστηκε κατά το συμβάν αυτό», πρόσθεσε το υπουργείο, αναφερόμενο σε επιχείρηση εναντίον μόνο ενός σκάφους.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του στολίσκου Global Sumud Flotilla, έχουν αναχαιτιστεί 48 σκάφη και περίπου 400 άνθρωποι συνελήφθησαν. Δύο σκάφη συνεχίζουν ακόμη την πορεία τους, στην ανατολική Μεσόγειο.



Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανέφερε τη Δευτέρα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ότι «δεν θα επιτρέψει καμία διάρρηξη στον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας».


