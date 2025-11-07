Μπράουν και Χάρμπορ: Ειδικός στη γλώσσα του σώματος εξηγεί τι «κρύβεται» πίσω από τη συνάντησή τους μετά τις καταγγελίες για παρενόχληση
Οι δύο ηθοποιοί εμφανίστηκαν χαμογελαστοί στο κόκκινο χαλί, παρά τις κατηγορίες της Μπράουν
Η θερμή επανένωση της Μίλι Μπόμπι Μπράουν με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ στην πρεμιέρα της πέμπτης σεζόν του «Stranger Things» μετά τις καταγγελίες της για εκφοβισμό και παρενόχληση, προκάλεσε ερωτήματα για τη σχέση των δύο ηθοποιών, με ειδικό στη γλώσσα του σώματος να εξηγεί τι υποδηλώνει η συνάντησή τους.
Σύμφωνα με την «Daily Mail» η 21χρονη ηθοποιός είχε υποβάλει «πολλαπλές σελίδες» καταγγελιών για εκφοβισμό και παρενόχληση κατά του Χάρμπορ, λίγο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν το 2024. Παρά τις καταγγελίες, η Μπράουν έδειχνε ενθουσιασμένη όταν συνάντησε τον συμπρωταγωνιστή της, με την ίδια μάλιστα να ξεσπάει σε γέλια καθώς πόζαραν μαζί στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας στο Λος Άντζελες.
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε, το τηλεοπτικό δίδυμο πατέρα-κόρης αντάλλαξε μια αιφνιδιαστική αγκαλιά, ενώ υπέγραψαν και αυτόγραφα για τους θαυμαστές τους έξω από το θέατρο TCL Chinese Theatre.
Η ειδικός στη γλώσσα του σώματος, Τζούντι Τζέιμς μίλησε στην «Daily Mail» και ανέλυσε τη συμπεριφορά των δύο ηθοποιών πίσω από τη «χαρούμενη» εικόνα τους. «Η Μίλι και ο Ντέιβιντ εμφανίζονται σε δύο βασικές στιγμές: όταν συναντιούνται ενώ εκείνος υπογράφει αυτόγραφα και έπειτα στις πόζες τους στο κόκκινο χαλί», ανέφερε η Τζέιμς. «Και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται μια αμοιβαία πρόθεση να δείξουν παιχνιδιάρικη, χαρούμενη διάθεση» πρόσθεσε.
Αναφερόμενη στο βίντεο από την κοινή εμφάνισή τους, σημείωσε πως η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έκανε την πρώτη κίνηση: «Η Μίλι φαίνεται να πλησιάζει πρώτη τον Ντέιβιντ, κρατώντας το στυλό της ψηλά και κάνοντας πως του υπογράφει αυτόγραφο στο πρόσωπο, ενώ εκείνος γέρνει πίσω και ξεσπά σε δυνατά γέλια. Εκείνη κινεί το σώμα της παιχνιδιάρικα και οι δυο τους μοιράζονται έντονη οπτική επαφή και υπερβολικά γέλια».
Στη στιγμή που ο Χάρμπορ την αγκαλιάζει, η Τζέιμς παρατήρησε ότι η Μπράουν έδειχνε «ευτυχισμένη». «Ο Ντέιβιντ σκύβει αμέσως για να την αγκαλιάσει, δείχνοντας χαρά που τη βλέπει, και τα πρόσωπά τους έρχονται κοντά. Η Μίλι ακουμπά το χέρι της στον ώμο του και χαμογελά με κλειστά μάτια, σαν να δείχνει ότι απολαμβάνει τη στιγμή» συμπλήρωσε.
Αναλύοντας τις φωτογραφίες τους από το κόκκινο χαλί, η ειδικός επεσήμανε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις αμηχανίας, όπως σφιγμένα χαμόγελα ή απόσταση ανάμεσά τους. «Η στάση του σώματός τους είναι κοντινή και το χέρι του Ντέιβιντ γύρω από τη μέση της Μίλι δείχνει ευγένεια, χωρίς ένταση ή πίεση. Το ελεύθερο χέρι της Μίλι πάνω στο πόδι της δεν δείχνει καμία ένταση» είπε.
Πολλές φωτογραφίες δείχνουν την ηθοποιό να ξεσπά σε γέλια, κάτι που, σύμφωνα με την Τζέιμς, φτάνει στα όρια της υπερβολής: «Η δεύτερη ατάκα του Ντέιβιντ προκαλεί σχεδόν υπερβολική αντίδραση από τη Μίλι, η οποία δείχνει να μην μπορεί να συγκρατήσει τα γέλια της, με τα μάτια κλειστά, το στόμα ανοιχτό και το χέρι στα πλευρά της».
Οι καταγγελίες της Μίλι Μπόμπι Μπράουν ήρθαν στο φως ύστερα από εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα ξένων μέσων, η ηθοποιός είχε καταθέσει «αρκετές σελίδες» παραπόνων για τη συμπεριφορά του Ντέιβιντ Χάρμπορ. Ως αποτέλεσμα, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων υπήρχε συνεχώς προσωπικός εκπρόσωπος της Μπράουν στο πλατό. Διευκρινίζεται, πάντως, ότι οι καταγγελίες της δεν σχετίζονται με σεξουαλική παρενόχληση. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση προκάλεσε αναστάτωση και οδήγησε την παραγωγή σε περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.
Το Netflix αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση ή να επιβεβαιώσει την ύπαρξη έρευνας. Πηγές, ωστόσο, αναφέρουν ότι η πλατφόρμα επιδιώκει να διατηρήσει την προσοχή του κοινού στο μεγάλο φινάλε της σειράς και όχι στις παρασκηνιακές εντάσεις. «Θα είναι ένα κινηματογραφικό γεγονός», ανέφερε εκπρόσωπος του Netflix, προσθέτοντας πως «τίποτα δεν θα το επισκιάσει, ούτε η προσωπική ζωή του πρωταγωνιστή».
Το πρώτο μέρος της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του «Stranger Things» αναμένεται να προβληθεί μέσα στον Νοέμβριο, ενώ το δεύτερο θα κυκλοφορήσει την περίοδο των Χριστουγέννων. Το φινάλε της σειράς θα κάνει πρεμιέρα ταυτόχρονα στις κινηματογραφικές αίθουσες και στο Netflix στις 31 Δεκεμβρίου.
Φωτογραφία: Getty Images/ Ideal Image
Οι καταγγελίες για παρενόχληση και εκφοβισμό
