Ο Μπρους Γουίλις εμφανίστηκε χαμογελαστός στην τελευταία του δημόσια εμφάνιση





Μπρους Γουίλις στην τελευταία του δημόσια εμφάνιση στο Λος Άντζελες, καθώς εθεάθη να περπατάει χέρι χέρι με τον φροντιστή του.

απαθανατίστηκε την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου σε μια από τις ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις του, να κρατάει τον φροντιστή του, καθώς περπατούσε σε μία παραλία. Η οικογένειά του είχε ανακοινώσει το 2022 ότι ο 70χρονος ηθοποιός διαγνώστηκε με αφασία και έναν χρόνο αργότερα με μετωποκροταφική άνοια.

Γουίλις

Στην πρόσφατη έξοδό του, ο Μπρους Γουίλις φορούσε σκούρο γκρι μπλουζάκι,

μπεζ

παντελόνι, αθλητικά παπούτσια

και ένα

μπλε καπέλο. Κατά τη διάρκεια της βόλτας, ο ηθοποιός συνομιλούσε με τον φροντιστή του, απολαμβάνοντας τη θέα στη θάλασσα.