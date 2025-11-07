Ο Μπρους Γουίλις εμφανίστηκε χαμογελαστός στην τελευταία του δημόσια εμφάνιση
Ο ηθοποιός που δίνει μάχη με την μετωποκροταφική άνοια εθεάθη να περπατάει χέρι χέρι με τον φροντιστή του
Χαμογελαστός εμφανίστηκε ο Μπρους Γουίλις στην τελευταία του δημόσια εμφάνιση στο Λος Άντζελες, καθώς εθεάθη να περπατάει χέρι χέρι με τον φροντιστή του.
Ο ηθοποιός απαθανατίστηκε την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου σε μια από τις ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις του, να κρατάει τον φροντιστή του, καθώς περπατούσε σε μία παραλία. Η οικογένειά του είχε ανακοινώσει το 2022 ότι ο 70χρονος ηθοποιός διαγνώστηκε με αφασία και έναν χρόνο αργότερα με μετωποκροταφική άνοια.
Ο Γουίλις, που αποσύρθηκε από την υποκριτική το 2022 λόγω της επιδείνωσης της υγείας του, φάνηκε σε καλή διάθεση και μάλιστα χαμογέλασε σε κάποια στιγμή της βόλτας του. Ο Χολιγουντιανός ηθοποιός, ο οποίος έχει μετακομίσει σε μονοκατοικία όπου λαμβάνει 24ωρη φροντίδα από εξειδικευμένη ομάδα, κρατούσε σταθερά το χέρι του φροντιστή του, ενώ σε κάποια στιγμή χρειάστηκε να στηριχθεί στο κιγκλίδωμα για να κρατήσει την ισορροπία του.
Στην πρόσφατη έξοδό του, ο Μπρους Γουίλις φορούσε σκούρο γκρι μπλουζάκι, μπεζ παντελόνι, αθλητικά παπούτσια και ένα μπλε καπέλο. Κατά τη διάρκεια της βόλτας, ο ηθοποιός συνομιλούσε με τον φροντιστή του, απολαμβάνοντας τη θέα στη θάλασσα.
Δείτε φωτογραφίες από την εμφάνισή του
Η εμφάνισή του έγινε μία ημέρα μετά τη φιλανθρωπική εκδήλωση προς τιμήν του στη Νέα Υόρκη, στην οποία παρευρέθηκαν η σύζυγός του Έμα Χέμινγκ και η πρώην σύζυγός του Ντέμι Μουρ. Ο ίδιος δεν έδωσε το «παρών», καθώς έχει επιλέξει να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μετά τη διάγνωσή του.
Τον Αύγουστο, η σύζυγός του, Έμα Χέμινγκ Γουίλις, με την οποία έχει αποκτήσει δύο κόρες αποκάλυψε σε συνέντευξή της, ότι ο ηθοποιός μεταφέρθηκε σε ξεχωριστό σπίτι, όπου λαμβάνει συνεχή φροντίδα. Πηγή κοντά στην οικογένεια ανέφερε πρόσφατα στην «Daily Mail» ότι «η κατάστασή του επιδεινώνεται».
Dementia-stricken Bruce Willis, 70, holds carer's hand on very rare public outing... after actor was moved out of family home https://t.co/z6wNuVjXkR— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 7, 2025
