Ο Μπρους Γουίλις φωτογραφίζεται με τις κόρες του - Δείτε το στιγμιότυπο
Ο 70χρονος ηθοποιός συνεχίζει να δίνει τη μάχη του με τη μετωποκροταφική άνοια, με την οποία διαγνώστηκε το 2023
Ενώ ο Μπρους Γουίλις συνεχίζει να δίνει τη μάχη του με τη μετωποκροταφική άνοια, με την οποία διαγνώστηκε το 2023, η κόρη του, Σκάουτ, δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε η Σκάουτ Γουίλις με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram εκείνη και η αδερφή της, Ράμερ, κάθονται σε έναν καναπέ σε εξωτερικό χώρο, με τον 70χρονο ηθοποιό να είναι ανάμεσά τους. Ο Γουίλις απαθανατίζεται χαμογελαστός, η Σκάουτ φαίνεται να τον αγκαλιάζει και η Ράμερ να ακουμπά τρυφερά το χέρι της στο κεφάλι του.
Το 2022, η οικογένεια του Γουίλις ανακοίνωσε ότι ο ηθοποιός αποσύρεται από την υποκριτική λόγω διάγνωσης με αφασία, μια διαταραχή που επηρεάζει την ικανότητα λόγου και γραφής. Έναν χρόνο αργότερα, ανακοινώθηκε πως ο σταρ του Χόλιγουντ έχει μετωποκροταφική άνοια.
Έκτοτε, αντιμετωπίζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας το πρόβλημα υγείας του, με τη στήριξη και την αγάπη των κοντινών του ανθρώπων. Η σύζυγός του, Έμα Χέμινγκ, η πρώην γυναίκα του, Ντέμι Μουρ και οι τρεις κόρες τους, Ράμερ, Σκάουτ και Ταλούλα, βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό του, φροντίζοντας να ενημερώνουν τους θαυμαστές του για την πορεία της υγείας του.
