Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ: Έρχονται βροχές και καταιγίδες από αύριο - Οι περιοχές που θα χτυπήσει η κακοκαιρία
Η κακοκαιρία ξεκινά από τα δυτικά - Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική υπηρεσία
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται τις επόμενες τρεις ημέρες σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε σήμερα η ΕΜΥ.
Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:
1. Το Σάββατο (08-11-25) μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.
2. Την Κυριακή (09-11-25) από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο.
3. Τη Δευτέρα (10-11-25)
α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά
β. μέχρι και το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο
γ. από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.
Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥΚατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται το επόμενο τριήμερο σε πολλές περιοχές της δυτικής κυρίως Ελλάδας.
