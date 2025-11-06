Η Ρενέ Ζελβέγκερ επιστρέφει στον κινηματογράφο με το ψυχολογικό θρίλερ «Phantom Son»
Το σενάριο υπογράφει ο Ίαν Σκοτ Μακάλοου
Η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Ρενέ Ζελβέγκερ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστώντας στο «Phantom Son», ένα νέο ψυχολογικό θρίλερ σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Γέιτς, γνωστού από τις σειρές ταινιών Harry Potter και Fantastic Beasts. Το σενάριο υπογράφει ο Ίαν Σκοτ Μακάλοου.
Η ταινία χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την AGC Studios του Στιούαρτ Φορντ, η οποία θα αναλάβει και την παραγωγή. Το πρότζεκτ ξεκίνησε από τη Ζελβέγκερ και την παραγωγό Καρμέλα Καζινέλι για λογαριασμό της Big Picture Co.
«Το Phantom Son είναι ένα σπάνιο εύρημα, με την υπόσχεση να αγγίξει ένα ευρύ κοινό μέσω της χαρακτηροκεντρικής αφήγησης που αγαπάμε», ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους η Ζελβέγκερ και η Καζινέλι. «Είμαστε ενθουσιασμένες που παίρνει σάρκα και οστά με μία τόσο εξαιρετική ομάδα. Με τον Ντέιβιντ στο τιμόνι και την AGC ως συνεργάτη μας, είμαστε σε θέση να παραδώσουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό».
Η υπόθεση επικεντρώνεται στον Ronnie, έναν νεαρό φυγά που προσπαθεί να επιβιώσει στον δρόμο και βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι της Audrey (Ρενέ Ζελβέγκερ), μιας μοναχικής γυναίκας που έχει χάσει τον γιο της σε απαγωγή πριν από 20 χρόνια. Όταν εκείνη αρχίζει να πιστεύει πως ο Ronnie είναι στην πραγματικότητα ο χαμένος της γιος, ξεκινά ένα σκοτεινό παιχνίδι γάτας και ποντικιού, όπου τα όρια ανάμεσα στην εξαπάτηση και την αυταπάτη γίνονται ολοένα πιο θολά.
Η AGC Intl. και η CAA Media Finance κατέχουν τα παγκόσμια δικαιώματα διανομής της ταινίας, η οποία θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα στο American Film Market (AFM). Το κάστινγκ για τους υπόλοιπους ρόλους βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με το Variety.
Renée Zellweger is set to star in “Phantom Son,” a psychological thriller directed by David Yates from an original screenplay by Ian Scott McCullough.https://t.co/pFAcyif1Hp— Variety (@Variety) November 4, 2025
