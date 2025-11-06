Ο Τζάστιν Μπαλντόνι δεν εγκαταλείπει τη δικαστική διαμάχη με την Μπλέικ Λάιβλι - «Ανυπομονούμε για την ημέρα στο δικαστήριο», είπε ο δικηγόρος του