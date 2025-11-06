Ο Τζάστιν Μπαλντόνι δεν εγκαταλείπει τη δικαστική διαμάχη με την Μπλέικ Λάιβλι - «Ανυπομονούμε για την ημέρα στο δικαστήριο», είπε ο δικηγόρος του
Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί τον Μάρτιο του 2026, ενώ ο σκηνοθέτης συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες της ηθοποιού
Aποφασισμένος να συνεχίσει τη νομική του διαμάχη με την Μπλέικ Λάιβλι είναι ο Τζάστιν Μπαλντόνι, παρά την απόρριψη της αγωγής του εις βάρος της. Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι ο σκηνοθέτης και η ομάδα του Wayfarer Studios επέλεξαν σκόπιμα να μην υποβάλουν τροποποιημένη καταγγελία.
«Δεν υπήρξε καθυστέρηση ή παράλειψη προθεσμιών», τόνισε ο δικηγόρος του στην PageSix και πρόσθεσε: «Οι πελάτες μας επέλεξαν να μην τροποποιήσουν την καταγγελία ώστε να διατηρήσουν τα δικαιώματα έφεσης».
Αυτή τη στιγμή δεν είναι σαφές αν ο σκηνοθέτης ή η Wayfarer Studios σκοπεύουν να καταθέσουν έφεση, ενώ, όπως πρόσθεσε ο δικηγόρος, η νομική ομάδα τους συνεχίζει να επικεντρώνεται στις καταγγελίες της Μπλέικ Λάιβλι και παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στην αναζήτηση της αλήθειας μέσω κάθε νομικής και πραγματικής οδού. «Ανυπομονούμε για την ημέρα μας στο δικαστήριο», κατέληξε.
Την περασμένη εβδομάδα, ο δικαστής Lewis Liman του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ, που επιβλέπει την υπόθεση, εξέδωσε τελική απόφαση αναφέροντας ότι ο Τζάστιν Μπαλντόνι και οι συν-ενάγοντες είχαν αρνηθεί να υποβάλουν τροποποιημένη καταγγελία στην αντί-αγωγή τους ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων για συκοφαντία και εκβιασμό εναντίον της Μπλέικ Λάιβλι και του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς.
Ο Liman σημείωσε ότι είχε επικοινωνήσει και με τις δύο πλευρές στα μέσα Οκτωβρίου προειδοποιώντας ότι θα εξέδιδε τελική απόφαση για την ολοκλήρωση της υπόθεσης, ενώ η Μπλέικ Λάιβλι ήταν η μόνη που ανταποκρίθηκε. Η ηθοποιός ζήτησε να παραμείνει ενεργή η αίτησή της για τα νομικά έξοδα, αίτημα που εγκρίθηκε από τον δικαστή.
Η αντί-αγωγή του Τζάστιν Μπαλντόνι τον Ιανουάριο, καθώς και η αγωγή του ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων κατά των New York Times, είχαν αρχικά απορριφθεί τον Ιούνιο. Τότε, ο Liman έκρινε ότι ο σκηνοθέτης και οι συν-ενάγοντες «δεν ισχυρίστηκαν ότι η Λάιβλι είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε δηλώσεις πέραν εκείνων που περιλαμβάνονται στην καταγγελία της στην California Civil Rights Department, οι οποίες είναι προστατευμένες».
Η ηθοποιός είχε καταγγείλει τον σκηνοθέτη για σεξουαλική παρενόχληση τον Δεκέμβριο του 2024, υποβάλλοντας επίσημα αγωγή αργότερα τον ίδιο μήνα και για δυσφήμιση. Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί τον Μάρτιο του 2026, ενώ ο Τζάστιν Μπαλντόνι συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες της.
