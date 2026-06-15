Η Ευαγγελία Συριοπούλου βάφτισε τον δεύτερο γιο της: Μια μέρα γεμάτη φως, αγάπη και αγκαλιές
Η Ευαγγελία Συριοπούλου βάφτισε τον δεύτερο γιο της: Μια μέρα γεμάτη φως, αγάπη και αγκαλιές
Η ηθοποιός ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες από την ημέρα του μυστηρίου και αποκάλυψε το όνομα του παιδιού
Τον δεύτερο γιο της που γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 2024 βάφτισε η Ευαγγελία Συριοπούλου, δηλώνοντας πως η ημέρα του μυστηρίου ήταν γεμάτη φως, αγάπη και αγκαλιές.
Η ηθοποιός έκανε γνωστή την είδηση μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου. Μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε φαίνεται πως με τον σύζυγό της Στράτο Πατσατζή επέλεξαν ένα μικρό εκκλησάκι, το οποίο στόλισαν με ηλιοτρόπια. Η ίδια πόζαρε στην κάμερα φορώντας ένα maxi φόρεμα σε nude χρώμα και στην τελευταία φωτογραφία που ανέβασε αποκάλυψε και το όνομα του γιου της, ο οποίος πλέον ονομάζεται Κωνσταντίνος.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ευαγγελία Συριοπούλου έγραψε: «Μια μέρα γεμάτη φως, αγάπη και αγκαλιές».
Δείτε φωτογραφίες
Η Ευαγγελία Συριοπούλου έχει αποκτήσει έναν ακόμη γιο με τον Στράτο Πατσατζή, τον Νίκο, ο οποίος γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 2021 και βαφτίστηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2023, την ημέρα που η ηθοποιός ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον σύζυγό της.
Η ηθοποιός έκανε γνωστή την είδηση μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου. Μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε φαίνεται πως με τον σύζυγό της Στράτο Πατσατζή επέλεξαν ένα μικρό εκκλησάκι, το οποίο στόλισαν με ηλιοτρόπια. Η ίδια πόζαρε στην κάμερα φορώντας ένα maxi φόρεμα σε nude χρώμα και στην τελευταία φωτογραφία που ανέβασε αποκάλυψε και το όνομα του γιου της, ο οποίος πλέον ονομάζεται Κωνσταντίνος.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ευαγγελία Συριοπούλου έγραψε: «Μια μέρα γεμάτη φως, αγάπη και αγκαλιές».
Δείτε φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Ευαγγελία Συριοπούλου έχει αποκτήσει έναν ακόμη γιο με τον Στράτο Πατσατζή, τον Νίκο, ο οποίος γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 2021 και βαφτίστηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2023, την ημέρα που η ηθοποιός ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον σύζυγό της.
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