Η Ευαγγελία Συριοπούλου βάφτισε τον δεύτερο γιο της: Μια μέρα γεμάτη φως, αγάπη και αγκαλιές
GALA
Ευαγγελία Συριοπούλου Βάφτιση Γιος

Η Ευαγγελία Συριοπούλου βάφτισε τον δεύτερο γιο της: Μια μέρα γεμάτη φως, αγάπη και αγκαλιές

Η ηθοποιός ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες από την ημέρα του μυστηρίου και αποκάλυψε το όνομα του παιδιού

Η Ευαγγελία Συριοπούλου βάφτισε τον δεύτερο γιο της: Μια μέρα γεμάτη φως, αγάπη και αγκαλιές
Γεωργία Κοτζιά
8 ΣΧΟΛΙΑ
Τον δεύτερο γιο της που γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 2024 βάφτισε η Ευαγγελία Συριοπούλου, δηλώνοντας πως η ημέρα του μυστηρίου ήταν γεμάτη φως, αγάπη και αγκαλιές.

Η ηθοποιός έκανε γνωστή την είδηση μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου. Μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε φαίνεται πως με τον σύζυγό της Στράτο Πατσατζή επέλεξαν ένα μικρό εκκλησάκι, το οποίο στόλισαν με ηλιοτρόπια. Η ίδια πόζαρε στην κάμερα φορώντας ένα maxi φόρεμα σε nude χρώμα και στην τελευταία φωτογραφία που ανέβασε αποκάλυψε και το όνομα του γιου της, ο οποίος πλέον ονομάζεται Κωνσταντίνος.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ευαγγελία Συριοπούλου έγραψε: «Μια μέρα γεμάτη φως, αγάπη και αγκαλιές».

Δείτε φωτογραφίες


Η Ευαγγελία Συριοπούλου βάφτισε τον δεύτερο γιο της: Μια μέρα γεμάτη φως, αγάπη και αγκαλιές
Η Ευαγγελία Συριοπούλου βάφτισε τον δεύτερο γιο της: Μια μέρα γεμάτη φως, αγάπη και αγκαλιές
Η Ευαγγελία Συριοπούλου βάφτισε τον δεύτερο γιο της: Μια μέρα γεμάτη φως, αγάπη και αγκαλιές
Η Ευαγγελία Συριοπούλου βάφτισε τον δεύτερο γιο της: Μια μέρα γεμάτη φως, αγάπη και αγκαλιές
Η Ευαγγελία Συριοπούλου βάφτισε τον δεύτερο γιο της: Μια μέρα γεμάτη φως, αγάπη και αγκαλιές
Η Ευαγγελία Συριοπούλου βάφτισε τον δεύτερο γιο της: Μια μέρα γεμάτη φως, αγάπη και αγκαλιές
Η Ευαγγελία Συριοπούλου βάφτισε τον δεύτερο γιο της: Μια μέρα γεμάτη φως, αγάπη και αγκαλιές
Η Ευαγγελία Συριοπούλου βάφτισε τον δεύτερο γιο της: Μια μέρα γεμάτη φως, αγάπη και αγκαλιές

Η Ευαγγελία Συριοπούλου έχει αποκτήσει έναν ακόμη γιο με τον Στράτο Πατσατζή, τον Νίκο, ο οποίος γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 2021 και βαφτίστηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2023, την ημέρα που η ηθοποιός ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον σύζυγό της.
Γεωργία Κοτζιά
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ολυμπιακός και bwin: Μια ιστορική σεζόν στην κορυφή Ελλάδας και Ευρώπης

Η bwin συγχαίρει θερμά τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδας, μια επιτυχία που επισφραγίζει μια ονειρική σεζόν και μια άρτια, ουσιαστική συνεργασία, γραμμένη με συνέπεια και κορυφές.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης