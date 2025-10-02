Οι New York Times κατέθεσαν αγωγή κατά του Μπαλντόνι - Ζητούν την κάλυψη εξόδων μετά την απόρριψη αγωγής για συκοφαντική δυσφήμιση
Οι New York Times κατέθεσαν αγωγή κατά του Μπαλντόνι - Ζητούν την κάλυψη εξόδων μετά την απόρριψη αγωγής για συκοφαντική δυσφήμιση
Η εφημερίδα ζητά την κάλυψη εξόδων που προέκυψαν από την υπεράσπιση σε αγωγή δυσφήμισης που άσκησε η εταιρεία παραγωγής του ηθοποιού
Οι New York Times κατέθεσαν αγωγή κατά της εταιρείας παραγωγής του Τζάστιν Μπαλντόνι, Wayfarer Studios LLC, ζητώντας να καλυφθούν τα έξοδα που σχετίζονται με την απορριφθείσα πλέον αγωγή δυσφήμισης του ηθοποιού σε βάρος της εφημερίδας.
Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, επιδιώκεται «η κάλυψη αμοιβών και εξόδων που προέκυψαν από την υπεράσπιση σε αγωγή δυσφήμισης που άσκησε η Wayfarer και συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα». Η εταιρεία του Μπαλντόνι είναι ο μοναδικός εναγόμενος.
Επικαλούμενη πολιτειακό νόμο, η εφημερίδα ζητά «αποζημίωση και τιμωρητικές ποινές κατά εναγόντων οι οποίοι ξεκινούν ή συνεχίζουν αβάσιμες νομικές διεκδικήσεις με σκοπό τον εκφοβισμό, την παρενόχληση ή την κακόβουλη παρεμπόδιση της ελευθερίας του λόγου». Το ύψος των εξόδων που επικαλούνται οι New York Times ανέρχεται σε τουλάχιστον 150.000 δολάρια.
Ο δικηγόρος του Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίντμαν, δήλωσε: «Αρνούμαστε να υποκύψουμε σε ισχυρούς παράγοντες, ακόμα και απέναντι σε φαινομενικά αδύνατες πιθανότητες. Στεκόμαστε όρθιοι για έναν λόγο: την αναζήτηση της αλήθειας απέναντι σε γίγαντες. Η άρνησή μας να συμβιβάσουμε τις αξίες μας αντανακλά μια απλή πεποίθηση: ότι το να υπερασπίζεσαι την αλήθεια και το δίκαιο έχει σημασία. Αν οι ισχύοντες νόμοι προστατεύουν με αυτόν τον τρόπο τα παραδοσιακά ΜΜΕ, ίσως είναι δική μας δουλειά να πυροδοτήσουμε την αλλαγή».
Η υπόθεση αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τον 41χρονο Μπαλντόνι, καθώς στις 9 Ιουνίου ο αρμόδιος δικαστής απέρριψε τόσο τη δική του αγωγή κατά της εφημερίδας όσο και την αγωγή του ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Μπλέικ Λάιβλι, του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς, και της δημοσιογράφου Λέσλι Σλόαν. Στην απόφαση αναφέρεται ότι οι κατηγορίες δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για δυσφήμιση, καθώς δεν αποδείχθηκε πως οι εναγόμενοι είχαν λόγους να αμφιβάλουν για την αλήθεια των δηλώσεων.
Η ηθοποιός κατηγορεί τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία « It Ends with Us» για σεξουαλική παρενόχληση και εκδικητικές πρακτικές, κάτι που εκείνος αρνείται. Οι δικηγόροι της έχουν χαρακτηρίσει την αντεπίθεση του Μπαλντόνι «εκδικητική» και «αβάσιμη».
Σε ανακοίνωσή της, η Times τόνισε ότι «η απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου καταδεικνύει ότι η Wayfarer και οι συνεργάτες της ξεκίνησαν και συνέχισαν την αγωγή κατά των New York Times χωρίς ουσιαστική βάση στα γεγονότα ή στο νόμο».
Ο Φρίντμαν είχε δηλώσει τον Μάρτιο ότι η προσπάθεια της Λάιβλι να αποσύρει την αγωγή ήταν «ένα από τα πιο αποκρουστικά παραδείγματα κατάχρησης του νομικού μας συστήματος». «Οι αυστηροί κανόνες υπάρχουν για να προστατεύουν τους αθώους και να επιτρέπουν την υπεράσπιση. Οι νόμοι δεν πρέπει να διαστρεβλώνονται από τους προνομιούχους για να εξυπηρετούν προσωπικές ατζέντες», είχε υποστηρίξει.
Η δίκη έχει οριστεί για τον Μάρτιο του 2026.
Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, επιδιώκεται «η κάλυψη αμοιβών και εξόδων που προέκυψαν από την υπεράσπιση σε αγωγή δυσφήμισης που άσκησε η Wayfarer και συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα». Η εταιρεία του Μπαλντόνι είναι ο μοναδικός εναγόμενος.
Επικαλούμενη πολιτειακό νόμο, η εφημερίδα ζητά «αποζημίωση και τιμωρητικές ποινές κατά εναγόντων οι οποίοι ξεκινούν ή συνεχίζουν αβάσιμες νομικές διεκδικήσεις με σκοπό τον εκφοβισμό, την παρενόχληση ή την κακόβουλη παρεμπόδιση της ελευθερίας του λόγου». Το ύψος των εξόδων που επικαλούνται οι New York Times ανέρχεται σε τουλάχιστον 150.000 δολάρια.
Ο δικηγόρος του Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίντμαν, δήλωσε: «Αρνούμαστε να υποκύψουμε σε ισχυρούς παράγοντες, ακόμα και απέναντι σε φαινομενικά αδύνατες πιθανότητες. Στεκόμαστε όρθιοι για έναν λόγο: την αναζήτηση της αλήθειας απέναντι σε γίγαντες. Η άρνησή μας να συμβιβάσουμε τις αξίες μας αντανακλά μια απλή πεποίθηση: ότι το να υπερασπίζεσαι την αλήθεια και το δίκαιο έχει σημασία. Αν οι ισχύοντες νόμοι προστατεύουν με αυτόν τον τρόπο τα παραδοσιακά ΜΜΕ, ίσως είναι δική μας δουλειά να πυροδοτήσουμε την αλλαγή».
Justin Baldoni's Production Company Sued by 'The New York Times' for Legal Fees from Dropped Defamation Lawsuit https://t.co/F7FIbC7ci8— People (@people) October 2, 2025
Η ηθοποιός κατηγορεί τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία « It Ends with Us» για σεξουαλική παρενόχληση και εκδικητικές πρακτικές, κάτι που εκείνος αρνείται. Οι δικηγόροι της έχουν χαρακτηρίσει την αντεπίθεση του Μπαλντόνι «εκδικητική» και «αβάσιμη».
Σε ανακοίνωσή της, η Times τόνισε ότι «η απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου καταδεικνύει ότι η Wayfarer και οι συνεργάτες της ξεκίνησαν και συνέχισαν την αγωγή κατά των New York Times χωρίς ουσιαστική βάση στα γεγονότα ή στο νόμο».
Ο Φρίντμαν είχε δηλώσει τον Μάρτιο ότι η προσπάθεια της Λάιβλι να αποσύρει την αγωγή ήταν «ένα από τα πιο αποκρουστικά παραδείγματα κατάχρησης του νομικού μας συστήματος». «Οι αυστηροί κανόνες υπάρχουν για να προστατεύουν τους αθώους και να επιτρέπουν την υπεράσπιση. Οι νόμοι δεν πρέπει να διαστρεβλώνονται από τους προνομιούχους για να εξυπηρετούν προσωπικές ατζέντες», είχε υποστηρίξει.
Η δίκη έχει οριστεί για τον Μάρτιο του 2026.
Ειδήσεις σήμερα:
Global Sumud Flotilla: Προς απέλαση όλοι οι ακτιβιστές που έπλεαν προς τη Γάζα - Ο Ισραηλινοί λένε ότι αναχαίτισαν όλα τα σκάφη, δείτε βίντεο
Βίντεο: Αυτός είναι ο δράστης που σκότωσε δύο άτομα σε Εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ
Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της η πρώην σύντροφος της Ντέμης Γεωργίου - Η φωτογραφία από τον γάμο
Global Sumud Flotilla: Προς απέλαση όλοι οι ακτιβιστές που έπλεαν προς τη Γάζα - Ο Ισραηλινοί λένε ότι αναχαίτισαν όλα τα σκάφη, δείτε βίντεο
Βίντεο: Αυτός είναι ο δράστης που σκότωσε δύο άτομα σε Εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ
Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της η πρώην σύντροφος της Ντέμης Γεωργίου - Η φωτογραφία από τον γάμο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα