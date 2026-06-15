Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Συνελήφθησαν 47χρονη και 24χρονος στην Κυψέλη με σπαθιά, μαχαίρια και ναρκωτικά
Συνελήφθησαν 47χρονη και 24χρονος στην Κυψέλη με σπαθιά, μαχαίρια και ναρκωτικά
Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, περισσότερα από 4 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 20 μαχαίρια και το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ
Σε επιχείρηση της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή της Κυψέλης, συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 7ης Ιουνίου 2026 μια 47χρονη και ένας 24χρονος, οι οποίοι φέρονται να απέκρυπταν στο σπίτι τους σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών αλλά και οπλισμό.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια περιπολίας, εντόπισαν τον 24χρονο πεζό και προχώρησαν σε έλεγχο. Στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω έρευνα.
Ακολούθησε κατ’ οίκον έλεγχος στην οικία του, όπου εντοπίστηκε και η 47χρονη κατηγορούμενη.
Εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Πάνω από 4 κιλά και 261 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
2 σπαθιά
20 μαχαίρια, μεταξύ των οποίων και τύπου karambit
30 πακέτα καπνικών προϊόντων χωρίς ταινία φόρου κατανάλωσης
2.000 ευρώ σε μετρητά
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια περιπολίας, εντόπισαν τον 24χρονο πεζό και προχώρησαν σε έλεγχο. Στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω έρευνα.
Ακολούθησε κατ’ οίκον έλεγχος στην οικία του, όπου εντοπίστηκε και η 47χρονη κατηγορούμενη.
Εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Πάνω από 4 κιλά και 261 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
2 σπαθιά
20 μαχαίρια, μεταξύ των οποίων και τύπου karambit
30 πακέτα καπνικών προϊόντων χωρίς ταινία φόρου κατανάλωσης
2.000 ευρώ σε μετρητά
Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης της Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
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