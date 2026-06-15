Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Ο ΠΑΟΚ προανήγγειλε τη μεταγραφή Καλάθη
Ο ΠΑΟΚ προανήγγειλε τη μεταγραφή Καλάθη
Με ποστάρισμα στους λογαριασμούς του στα social media ο Δικέφαλος προετοίμασε το έδαφος για την ανακοίνωση απόκτησης του διεθνούς άσου
Ο Νικ Καλάθης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και το μόνο που απομένει πλέον είναι η ανακοίνωση της μεταγραφής του απο τον ΠΑΟΚ.
Ο βετεράνος μπασκετμπολίστας έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό με τους ασπρόμαυρους προκειμένου να ηγηθεί της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι και όπως έγραψε ο ΠΑΟΚ στους λογαριασμούς του στα social media, συνοδεύοντας τις φωτογραφίες του από το ξενοδοχείο ιδιοκτησίας Τέλη Μυστακίδη μαζί με τον GM της ομάδας Γιώργο Τσιάρα: «The time has come» (Η ώρα έφτασε).
Ο βετεράνος μπασκετμπολίστας έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό με τους ασπρόμαυρους προκειμένου να ηγηθεί της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι και όπως έγραψε ο ΠΑΟΚ στους λογαριασμούς του στα social media, συνοδεύοντας τις φωτογραφίες του από το ξενοδοχείο ιδιοκτησίας Τέλη Μυστακίδη μαζί με τον GM της ομάδας Γιώργο Τσιάρα: «The time has come» (Η ώρα έφτασε).
The time has come ⏳⚪️⚫️#thegeneral 🫡 pic.twitter.com/2kTfZvUN7o— PAOK BC (@PAOKbasketball) June 15, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα