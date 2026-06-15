Ο ΠΑΟΚ προανήγγειλε τη μεταγραφή Καλάθη
SPORTS
ΠΑΟΚ Νικ Καλάθης Αντρέα Τρινκιέρι Αριστοτέλης Μυστακίδης

Ο ΠΑΟΚ προανήγγειλε τη μεταγραφή Καλάθη

Με ποστάρισμα στους λογαριασμούς του στα social media ο Δικέφαλος προετοίμασε το έδαφος για την ανακοίνωση απόκτησης του διεθνούς άσου

Ο ΠΑΟΚ προανήγγειλε τη μεταγραφή Καλάθη
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Ο Νικ Καλάθης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και το μόνο που απομένει πλέον είναι η ανακοίνωση της μεταγραφής του απο τον ΠΑΟΚ.

Ο βετεράνος μπασκετμπολίστας έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό με τους ασπρόμαυρους προκειμένου να ηγηθεί της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι και όπως έγραψε ο  ΠΑΟΚ στους λογαριασμούς του στα social media, συνοδεύοντας τις φωτογραφίες του από το ξενοδοχείο ιδιοκτησίας Τέλη Μυστακίδη μαζί με τον GM της ομάδας Γιώργο Τσιάρα: «The time has come» (Η ώρα έφτασε).

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