Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Νιού Τζέρσεϊ: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε στέλεχος της ICE που άνοιξε πυρ κατά του οδηγού
Νιού Τζέρσεϊ: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε στέλεχος της ICE που άνοιξε πυρ κατά του οδηγού
Το άτομο που οδηγούσε το όχημα κατάφερε να ξεφύγει, ενώ δεν είναι γνωστό αν τραυματίστηκε από τον πυροβολισμό
Συναγερμός σήμανε στις 9:30 (τοπική ώρα) το πρωί της Δευτέρας (15/6) στην κομητεία Όσεαν του Νιου Τζέρσεϊ, καθώς ένα άτομο χτύπησε με το όχημά του ένα στέλεχος της ICΕ, το οποίο προσπαθούσε να συλλάβει τον οδηγό. Το στέλεχος της ICE φέρεται να άνοιξε πυρ κατά του οχήματος αλλά το άτομο κατάφερε να ξεφύγει.
Σύμφωνα με το abc7chicago, το περιστατικό πραγματοποιήθηκε στην Οδό 72, κοντά στη Mermaid Drive, στην περιοχή Manahawkin του δήμου Stafford. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό αν το άτομο που διέφυγε τραυματίστηκε από πυροβολισμό. Το στέλεχος του ICE τραυματίστηκε, ωστόσο δεν είναι γνωστό πόσο σοβαρά είναι τα τραύματά του.
Σύμφωνα με το abc7chicago, το περιστατικό πραγματοποιήθηκε στην Οδό 72, κοντά στη Mermaid Drive, στην περιοχή Manahawkin του δήμου Stafford. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό αν το άτομο που διέφυγε τραυματίστηκε από πυροβολισμό. Το στέλεχος του ICE τραυματίστηκε, ωστόσο δεν είναι γνωστό πόσο σοβαρά είναι τα τραύματά του.
«Η Αστυνομία του Stafford Township τηρεί την Οδηγία του Γενικού Εισαγγελέα για την Εμπιστοσύνη των Μεταναστών και δεν συνδράμει ούτε συμμετέχει στην επιχείρηση της ICE. Η εν εξελίξει έρευνα δεν διεξάγεται από την Αστυνομία του Stafford Township. Ο ρόλος μας σε αυτό το στάδιο είναι η ρύθμιση της κυκλοφορίας και η ασφάλεια του τόπου του εγκλήματος», ανέφερε το τμήμα σε δήλωσή του. «Δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια», τόνισε.
🚨 BREAKING: ICE agent attempted to arrest a suspect in NJ.— Alec Lace (@AlecLace) June 15, 2026
The man jumped into his car, struck the agent, and tried to flee. The agent fired shots at the vehicle as it sped away.
Suspect is still at large.
Developing story pic.twitter.com/HYGmQtdoU5
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