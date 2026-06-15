Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 13.6 - 14.6.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 13.6 - 14.6.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
Ποια δελτία ειδήσεων προτίμησαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους - Ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ Σαββάτου 13.6.2026 και Κυριακής 14.6.2026
* τελικά νούμερα
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
PRIME TIME
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή
EARLY MORNING
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
PRIME TIME
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΪ
|5
|7,4
|ANT1
|5,7
|7,3
|ALPHA
|11
|12,5
|STAR
|7,3
|6
|MEGA
|10,1
|12,4
|OPEN
|2,5
|4,1
|ΕΡΤ1
|2,6
|4,5
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΪ
|4,4
|6,5
|ANT1
|11,7
|12
|ALPHA
|9,6
|11,9
|STAR
|9
|8,1
|MEGA
|8,7
|10,4
|OPEN
|2,7
|3,9
|ΕΡΤ1
|3,2
|4,5
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Καλημέρα
|10
|19,1
|OPEN
|Τώρα μαζί
|7,4
|10,6
|ΕΡΤ1
|'O,τι Αξίζει
|1,1
|2,4
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Οι Δεκατιανοί
|3,9
|13,8
|MEGA
|Mega Σαββατοκύριακο
|14,1
|20,4
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|16,9
|19,9
|ANT1
|Σαββατοκύριακο παρέα
|8,3
|8,1
|OPEN
|Ραντεβού το ΣΚ
|3,2
|3,8
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα είπαμε
|2,3
|2,3
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Εξελίξεις τώρα
|9,4
|15,2
|ΑΝΤ1
|Ελληνική ταινία
|8,2
|8
|Alpha
|Καλύτερα δε γίνεται
|18,4
|18,8
|ΣΚΑΪ
|Weekend live
|3,2
|6,2
|STAR
|Ντετέκτιβ Μονκ
|6,3
|5,4
|ΟPEN
|Chef στην κουζίνα σας
|3,4
|4,6
|ΕΡΤ 1
|Ελληνική ταινία
|5,4
|12,8
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|OPEN
|Happy Hours
|1,8
|4,2
|ΕΡΤ1
|Ξένη ταινία
|2,7
|3,6
|ALPHA
|Μην αρχίζεις τη μουρμούρα
|4,2
|8,7
|STAR
|Ελληνική ταινία
|13,1
|10,2
|ΑΝΤ1
|Κωνσταντίνου και Ελένης
|6,3
|5,2
|ΣΚΑΪ
|Happy Traveller
|4,6
|7
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|5,2
|6,3
|ΑΝΤ1
|ANT1 news
|4
|5,3
|ALPHA
|ALPHA Ειδήσεις
|6,1
|9,2
|STAR
|Ειδήσεις Star
|5,2
|4,7
|MEGA
|MEGA Γεγονότα
|6
|9,4
|OPEN
|Open Ειδήσεις
|3
|5,3
|ΕΡΤ1
|EΡΤ Ειδήσεις
|2,4
|2,5
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Συμπέθεροι απ' τα Τίρανα
|7,2
|10,3
|MEGA
|Μάρκος by Night: Με Παρέσυρε το Ρεύμα
|11,9
|13,9
|ΑΝΤ1
|Ελληνική ταινία - Το Κοροϊδάκι της Πριγκηπέσσας
|6,3
|9,6
|ΑΝΤ1
|Νύχτα Αποκαλύψεων
|6,7
|11,1
|ALPHA
|Το σόι σου
|12,2
|14
|ALPHA
|Ελληνική ταινία - Βασικά Καλησπέρα σας
|9,4
|8
|ALPHA
|Ελληνική ταινία - Παλικάρι στα Θρανία
|7,9
|7,1
|ΣΚΑΪ
|Ελληνική ταινία - Μια Κυρία στα Μπουζούκια
|7,9
|7,9
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία - Mamma Mia!
|3,3
|4,5
|STAR
|8,3
|6,3
|STAR
|Ξένη ταινία - Ο Σωματοφύλακας της Γυναίκας του Εκτελεστή
|5,3
|5,9
|OPEN
|Ξένη ταινία - Μις με το Ζόρι
|3,3
|4,4
|OPEN
|After Dark
|0,9
|1,7
|ΕΡΤ1
|Ελληνική ταινία - Γάμος αλά Ελληνικά
|3,7
|4,9
|ΕΡΤ1
| #Παρέα
|1,5
|5,9
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή
EARLY MORNING
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Καλημέρα
|7,1
|17,5
|MEGA
|Mega Σαββατοκύριακο
|13,3
|15,7
|OPEN
|Τώρα μαζί
|4,1
|8
|ΕΡΤ1
|Ποδόσφαιρο
|23,7
|15
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Χαμογέλα και πάλι
|11,5
|12,2
|ΣΚΑΪ
|Οι Δεκατιανοί
|7,7
|10,7
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|17,6
|20,7
|ΑΝΤ1
|Σαββατοκύριακο παρέα
|4
|7,4
|OPEN
|Ραντεβού το ΣΚ
|3,6
|3,2
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα είπαμε
|7,1
|4,9
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Σαββατογεννημένες
|8,8
|7,6
|ΣΚΑΪ
|Weekend Live
|5
|6,6
|OPEN
|Chef στην κουζίνα σας
|0,5
|3
|ΕΡΤ1
|Οτι αξίζει
|1,6
|3,9
|ANT1
|Formula 1 Show
|14
|11,5
|ALPHA
|Καλύτερα δε γίνεται
|13
|15,5
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|,
|,
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ALPHA
|Kitchen Lab
|8,5
|15,4
|MEGA
|The Chase
|7,6
|10,4
|STAR
|Lingo
|13,9
|13,4
|ΣΚΑΪ
|Ελληνική ταινία
|5,3
|6,5
|ANT1
|Formula 1
|12,2
|11
|ΕΡΤ1
|Ξένη ταινία
|1,3
|2,9
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|4,8
|7,5
|ΑΝΤ1
|ANT1 news
|8,7
|8,9
|ALPHA
|ALPHA Ειδήσεις
|8,3
|13,3
|STAR
|Ειδήσεις Star
|12,4
|10,8
|MEGA
|MEGA Γεγονότα
|5,7
|10,3
|OPEN
|Open Ειδήσεις
|5,8
|10,5
|ΕΡΤ1
|EΡΤ Ειδήσεις
|1,6
|4
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία - Pacific Rim: Εξέγερση
|3,5
|4
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία - Ο Άνθρωπος από τον Βορρά
|2,2
|2,4
|OPEN
|Ψυχαγωγία... Κυριακάτικα
|2,4
|3
|OPEN
|Ου Φονεύσεις
|2,5
|3,5
|ΕΡΤ 1
|Ελληνική ταινία - Βίβα Ρένα
|2,3
|3,7
|ΕΡΤ 1
|Απο ήλιο σε ήλιο
|2,3
|6
|ΕΡΤ 1
|Το παιδί
|2,2
|2,2
|MEGA
|Ελληνική ταινία - Η Χαρτοπαίχτρα
|9,1
|10,5
|MEGA
|Ελληνική ταινία - Αχ!... και να 'μουν Άνδρας
|7,6
|9,7
|ΑΝΤ1
|Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος;
|12,2
|14,7
|ΑΝΤ1
|Your Face Sounds Familiar
|19,5
|21,3
|ΑΝΤ1
|The 2Night Show
|18,8
|21,8
|ALPHA
|Akis' Food Tour
|9,1
|12,7
|ALPHA
|Ξένη ταινία - 27 Φορέματα
|6,2
|6,7
|ALPHA
|Αυτοψία
|5,2
|7
|STAR
|Ελληνική ταινία - Το Ξύλο Βγήκε απ' τον Παράδεισο
|11,9
|11,1
|STAR
|Ξένη ταινία - Η Μούμια
|5,1
|5,6
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