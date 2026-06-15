Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 13.6 - 14.6.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
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Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 13.6 - 14.6.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής

Ποια δελτία ειδήσεων προτίμησαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους - Ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ Σαββάτου 13.6.2026 και Κυριακής 14.6.2026

Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 13.6 - 14.6.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
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* τελικά νούμερα

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΪ 5 7,4
ANT1 5,7 7,3
ALPHA 11 12,5
STAR 7,3 6
MEGA 10,1 12,4
OPEN 2,5 4,1
ΕΡΤ1 2,6 4,5


Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή


Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΪ 4,4 6,5
ANT1 11,7 12
ALPHA 9,6 11,9
STAR 9 8,1
MEGA 8,7 10,4
OPEN 2,7 3,9
ΕΡΤ1 3,2 4,5


Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο


EARLY MORNING

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Καλημέρα 10 19,1
OPEN Τώρα μαζί 7,4 10,6
ΕΡΤ1 'O,τι Αξίζει 1,1 2,4

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Οι Δεκατιανοί 3,9 13,8
MEGA Mega Σαββατοκύριακο 14,1 20,4
ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 16,9 19,9
ANT1 Σαββατοκύριακο παρέα 8,3 8,1
OPEN Ραντεβού το ΣΚ 3,2 3,8
ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε 2,3 2,3

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Εξελίξεις τώρα 9,4 15,2
ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία 8,2 8
Alpha Καλύτερα δε γίνεται 18,4 18,8
ΣΚΑΪ Weekend live 3,2 6,2
STAR Ντετέκτιβ Μονκ 6,3 5,4
ΟPEN Chef στην κουζίνα σας 3,4 4,6
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 5,4 12,8

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
OPEN Happy Hours 1,8 4,2
ΕΡΤ1 Ξένη ταινία 2,7 3,6
ALPHA Μην αρχίζεις τη μουρμούρα 4,2 8,7
STAR Ελληνική ταινία 13,1 10,2
ΑΝΤ1 Κωνσταντίνου και Ελένης 6,3 5,2
ΣΚΑΪ Happy Traveller 4,6 7

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 5,2 6,3
ΑΝΤ1 ANT1 news 4 5,3
ALPHA ALPHA Ειδήσεις 6,1 9,2
STAR Ειδήσεις Star 5,2 4,7
MEGA MEGA Γεγονότα 6 9,4
OPEN Open Ειδήσεις 3 5,3
ΕΡΤ1 EΡΤ Ειδήσεις 2,4 2,5

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Συμπέθεροι απ' τα Τίρανα 7,2 10,3
MEGA Μάρκος by Night: Με Παρέσυρε το Ρεύμα 11,9 13,9
ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία - Το Κοροϊδάκι της Πριγκηπέσσας 6,3 9,6
ΑΝΤ1 Νύχτα Αποκαλύψεων 6,7 11,1
ALPHA Το σόι σου 12,2 14
ALPHA Ελληνική ταινία - Βασικά Καλησπέρα σας 9,4 8
ALPHA Ελληνική ταινία - Παλικάρι στα Θρανία 7,9 7,1
ΣΚΑΪ Ελληνική ταινία - Μια Κυρία στα Μπουζούκια 7,9 7,9
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία - Mamma Mia! 3,3 4,5
STAR
8,3 6,3
STAR Ξένη ταινία - Ο Σωματοφύλακας της Γυναίκας του Εκτελεστή 5,3 5,9
OPEN Ξένη ταινία - Μις με το Ζόρι 3,3 4,4
OPEN After Dark 0,9 1,7
ΕΡΤ1 Ελληνική ταινία - Γάμος αλά Ελληνικά 3,7 4,9
ΕΡΤ1 #Παρέα
 1,5 5,9

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή


EARLY MORNING

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Καλημέρα 7,1 17,5
MEGA Mega Σαββατοκύριακο 13,3 15,7
OPEN Τώρα μαζί 4,1 8
ΕΡΤ1 Ποδόσφαιρο 23,7 15

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Χαμογέλα και πάλι 11,5 12,2
ΣΚΑΪ Οι Δεκατιανοί 7,7 10,7
ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 17,6 20,7
ΑΝΤ1 Σαββατοκύριακο παρέα 4 7,4
OPEN Ραντεβού το ΣΚ 3,6 3,2
ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε 7,1 4,9

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Σαββατογεννημένες 8,8 7,6
ΣΚΑΪ Weekend Live 5 6,6
OPEN Chef στην κουζίνα σας 0,5 3
ΕΡΤ1 Οτι αξίζει 1,6 3,9
ANT1 Formula 1 Show 14 11,5
ALPHA Καλύτερα δε γίνεται 13 15,5

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

, , Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ALPHA Kitchen Lab 8,5 15,4
MEGA The Chase 7,6 10,4
STAR Lingo 13,9 13,4
ΣΚΑΪ Ελληνική ταινία 5,3 6,5
ANT1 Formula 1 12,2 11
ΕΡΤ1 Ξένη ταινία 1,3 2,9

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 4,8 7,5
ΑΝΤ1 ANT1 news 8,7 8,9
ALPHA ALPHA Ειδήσεις 8,3 13,3
STAR Ειδήσεις Star 12,4 10,8
MEGA MEGA Γεγονότα 5,7 10,3
OPEN Open Ειδήσεις 5,8 10,5
ΕΡΤ1 EΡΤ Ειδήσεις 1,6 4

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία - Pacific Rim: Εξέγερση 3,5 4
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία - Ο Άνθρωπος από τον Βορρά 2,2 2,4
OPEN Ψυχαγωγία... Κυριακάτικα 2,4 3
OPEN Ου Φονεύσεις 2,5 3,5
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία - Βίβα Ρένα 2,3 3,7
ΕΡΤ 1 Απο ήλιο σε ήλιο 2,3 6
ΕΡΤ 1 Το παιδί 2,2 2,2
MEGA Ελληνική ταινία -  Η Χαρτοπαίχτρα 9,1 10,5
MEGA Ελληνική ταινία -  Αχ!... και να 'μουν Άνδρας 7,6 9,7
ΑΝΤ1 Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος; 12,2 14,7
ΑΝΤ1 Your Face Sounds Familiar 19,5 21,3
ΑΝΤ1 The 2Night Show 18,8 21,8
ALPHA Akis' Food Tour 9,1 12,7
ALPHA Ξένη ταινία - 27 Φορέματα  6,2 6,7
ALPHA Αυτοψία 5,2 7
STAR Ελληνική ταινία - Το Ξύλο Βγήκε απ' τον Παράδεισο 11,9 11,1
STAR Ξένη ταινία - Η Μούμια 5,1 5,6
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