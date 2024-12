Τζάστιν Μπαλντόνι: Ο εθισμός στην πορνογραφία, η μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση και η απόλυση από το πρακτορείο του

Η εξομολόγηση για την πορνογραφία

Τζάστιν Μπαλντόνι και Μπλέικ Λάιβλι στα γυρίσματα της ταινίας It Ends With Us

Οι κατηγορίες της Μπλέικ Λάιβλι

Ο Μπαλντόνι επιμένει ότι οι κατηγορίες είναι «ψευδείς και σκανδαλώδεις»

Το μέλλον του Μπαλντόνι

Ο ηθοποιός Τζάστιν Μπαλντόνι βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής τα τελευταία 24ωρα, μετά από μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση που κατέθεσε η συμπρωταγωνίστριά του στην ταινίαΗ μήνυση περιλαμβάνει μια σειρά καταγγελιών για τη συμπεριφορά του Μπαλντόνι στα γυρίσματα, ενώ οι δικηγόροι του χαρακτηρίζουν τις κατηγορίες ως «ψευδείς και σκανδαλώδεις».Όπως φαίνεται, ούτε οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν πολύ ομαλά για τον Μπαλντόνι, καθώς οι εξελίξεις διαδέχονται η μία την άλλη, σε μία υπόθεση που θα απασχολεί για αρκετό καιρό το Χόλιγουντ.Την ίδια στιγμή, το παρελθόν του 40χρονου ηθοποιού σχετικά με τον εθισμό του στην πορνογραφία επανέρχεται στη δημοσιότητα.Ο ίδιος ο Μπαλντόνι έχει μιλήσει ανοιχτά για το συγκεκριμένο θέμα στο παρελθόν, περιγράφοντας τη σχέση του με την πορνογραφία ως «ανθυγιεινή» και αναλύοντας την επίδραση που είχε στη ζωή του.Ειδικοί αναλύουν ήδη στον ξένο Τύπο, πως ο εθισμός στην πορνογραφία δεν συνδέεται άμεσα με τη σεξουαλική παρενόχληση, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επηρεάσει τη στάση ενός ατόμου απέναντι στις διαπροσωπικές σχέσεις και τη σεξουαλικότητα. Ο εθισμός του πάντως στην πορνογραφία, περιγράφεται εκτενώς στην καταγγελία της Λάιβλι.Σε κάθε περίπτωση, τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία του εξωτερικού, κάνουν φύλλο και φτερό το παρελθόν του Μπαλντόνι, καθώς το θέμα «πουλάει πολύ».Ο Μπαλντόνι είχε αναφερθεί για πρώτη φορά στο ζήτημα το 2021, όταν ήταν καλεσμένος στο podcast της Σάρα Γκρίνμπουργκ, A Life of Greatness. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μοιράστηκε πτυχές της προσωπικής του ιστορίας, αποκαλύπτοντας ότι ήρθε σε επαφή με την πορνογραφία σε πολύ νεαρή ηλικία.«Γνώρισα την πορνογραφία όταν ήμουν δέκα χρονών, πολύ πριν μπορώ να αντιληφθώ πώς ένιωθα για οτιδήποτε» είχε αναφέρει τότε. «Σεξουαλικοποιούμε τόσο πολύ τα πράγματα, και γι' αυτό αποκτούν ενδιαφέρον. Είναι σαν να λες 'Ω Θεέ μου, στήθη!' Και μετά, όταν ξεκινούν οι ορμόνες, γίνεται ακόμη πιο έντονο».Ο ηθοποιός εξήγησε ότι η πορνογραφία έγινε ένας μηχανισμός διαφυγής για εκείνον, όταν ένιωθε συναισθηματικά ευάλωτος. «Όταν ένιωθα μόνος, εγκαταλελειμμένος ή πληγωμένος, έβρισκα καταφύγιο στην πορνογραφία. Ήταν μια δόση ντοπαμίνης — αν και τότε δεν το ήξερα» είχε σημειώσει, προσθέτοντας ότι από μικρή ηλικία εκπαιδεύτηκε να αντιμετωπίζει τη συναισθηματική πίεση μέσω αυτής της στιγμιαίας ευχαρίστησης.Στην ίδια συνέντευξη, τόνισε ότι δεν είχε ποτέ σχέση με το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά, αλλά παραδέχθηκε πως η πορνογραφία αποτέλεσε έναν «ανθυγιεινό» τρόπο διαχείρισης του άγχους και της μοναξιάς.Η μήνυση της Λάιβλι, που κατατέθηκε στο Τμήμα Πολιτικών Δικαιωμάτων της Καλιφόρνιας, περιλαμβάνει καταγγελίες για «σεξουαλική παρενόχληση και μια εκστρατεία καταστροφής της φήμης της», που φέρεται να προκάλεσε ο Μπαλντόνι με τη συμπεριφορά του στα γυρίσματα.Oι φήμες ότι κάτι δεν πήγαινε καλά μεταξύ τους είχαν ξεκινήσει εδώ και καιρό, κανείς δεν είχε φανταστεί όμως τότε, πως αφορούσε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα.Σύμφωνα με την καταγγελία, η Λάιβλι υποστηρίζει ότι ο Μπαλντόνι και η ομάδα του επιτέθηκαν στη δημόσια εικόνα της μετά από συνάντηση στην οποία παρευρέθηκε μαζί με τον σύζυγό της, τον ηθοποιό Ράιαν Ρέινολντς. Στη συνάντηση, η Λάιβλι ανέφερε «επανειλημμένη σεξουαλική παρενόχληση και άλλη ανησυχητική συμπεριφορά» από τον Μπαλντόνι,Η νομική ομάδα του Μπαλντόνι δήλωσε στο BBC ότι οι κατηγορίες είναι «απολύτως ψευδείς» και ανέφερε ότι προσέλαβαν ειδικό διαχείρισης κρίσεων, επειδή η Λάιβλι απείλησε να εμποδίσει την ολοκλήρωση της ταινίας αν δεν ικανοποιούνταν οι απαιτήσεις της.Η συνάντηση μεταξύ της Λάιβλι και του Μπαλντόνι, στην οποία συμμετείχαν και άλλα μέλη της παραγωγής, πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, με στόχο την αντιμετώπιση του «εχθρικού περιβάλλοντος εργασίας» στα γυρίσματα, σύμφωνα με την καταγγελία. Ο Ρέινολντς παρευρέθηκε στη συνάντηση, αν και δεν συμμετείχε στην ταινία It Ends With Us. Η καταγγελία αναφέρει ότι η συγκεκριμένη συνάντηση ήταν το πρώτο βήμα πριν την υποβολή αγωγής.Ο Μπαλντόνι ήταν παρών στη συνάντηση ως συμπρόεδρος και συνιδρυτής της εταιρείας παραγωγής Wayfarer Studios, αλλά και ως σκηνοθέτης της ταινίας. Στην καταγγελία, οι δικηγόροι της Λάιβλι υποστηρίζουν ότι ο Μπαλντόνι και ο διευθύνων σύμβουλος της Wayfarer, Τζέιμι Χιθ, επιδόθηκαν σε «ανάρμοστη και ανεπιθύμητη συμπεριφορά» προς την ίδια και σε άλλα πρόσωπα που εργάστηκαν στο φιλμ.Η Λάιβλι απαίτησε στη συνάντηση να σταματήσουν να γίνονται αναφορές στον «εθισμό στην πορνογραφία» του Μπαλντόνι και του Χιθ προς την ίδια ή άλλα μέλη του συνεργείου, όπως επίσης να σταματήσουν οι περιγραφές των γεννητικών τους οργάνων και η προσθήκη σκηνών σεξ που δεν υπήρχαν στο εγκεκριμένο σενάριο. Μεταξύ των απαιτήσεών της ήταν και να πάψει ο Μπαλντόνι να ισχυρίζεται ότι μπορεί να επικοινωνεί με τον εκλιπόντα πατέρα της. Η Λάιβλι κατηγόρησε επίσης τον Μπαλντόνι και τη Wayfarer Studios για ένα «πολύπλοκο σχέδιο» που στόχευε να βλάψει τη φήμη της και να αποθαρρύνει άλλους από το να μιλήσουν για την κακοποιητική συμπεριφορά στα γυρίσματα.Απαντώντας στις κατηγορίες, ο δικηγόρος του Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίντμαν, χαρακτήρισε τις δηλώσεις της Λάιβλι «ντροπιαστικές και εντελώς ψευδείς». Υποστήριξε ότι η Λάιβλι είχε πολλές απαιτήσεις και απειλούσε να μην εμφανιστεί στα γυρίσματα, ή να μην προωθήσει την ταινία.Η μήνυση που κατέθεσε η Μπλέικ Λάιβλι εναντίον του Τζάστιν Μπαλντόνι έχει ήδη αρχίσει να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην επαγγελματική του καριέρα.Το πρακτορείο WME, που εκπροσωπούσε τον Μπαλντόνι, διέκοψε άμεσα τη συνεργασία του μαζί του, κίνηση που υπογραμμίζει τη βαρύτητα των κατηγοριών. Αντίθετα, η Λάιβλι συνεχίζει να εκπροσωπείται από το ίδιο πρακτορείο, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βάρος στις δηλώσεις της και στην ευρύτερη δημοσιότητα της υπόθεσης.Η μήνυση περιγράφει ένα εχθρικό περιβάλλον στα γυρίσματα, περιλαμβάνοντας κατηγορίες για τη χρήση προσωπικών βίντεο, ακατάλληλες συζητήσεις και παράπονα για προσθήκες στη σκηνή χωρίς τη συγκατάθεση της Λάιβλι.Ο Μπαλντόνι, μέσω του δικηγόρου του, δηλώνει κι επιμένει πως οι ισχυρισμοί στοχεύουν στη δημιουργία μιας αρνητικής αφήγησης στα μέσα ενημέρωσης.Το πώς θα εξελιχθεί η καριέρα του Μπαλντόνι εξαρτάται πλέον σε μεγάλο βαθμό από την πορεία της δικαστικής διαμάχης, καθώς και από την ικανότητά του να αποκαταστήσει την εικόνα του στο κοινό. H συγκεκριμένη υπόθεση πάντως, θα συνεχίσει να αποτελεί κεντρικό θέμα στις συζητήσεις του Χόλιγουντ, ενώ οι εξελίξεις αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον.