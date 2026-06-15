Ο Αλέξανδρος Παντελειός αναγκάστηκε να βγάλει ανακοίνωση ότι είναι καλά: «Είμαι ζωντανός!»
ΕΛΛΑΔΑ
Κεφαλονιά

Ο Αλέξανδρος Παντελειός αναγκάστηκε να βγάλει ανακοίνωση ότι είναι καλά: «Είμαι ζωντανός!»

Ένα «αποχαιρετιστήριο» δελτίο τύπου προκάλεσε ταραχή στους οικείους του Αλέξανδρου Παντελειού

Ο Αλέξανδρος Παντελειός αναγκάστηκε να βγάλει ανακοίνωση ότι είναι καλά: «Είμαι ζωντανός!»
Η τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, το πρωί της Δευτέρας (15/06) υπέστη σοκ όταν σε δελτίο τύπου, ο δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος αποχαιρετούσε τον Αλέξανδρο Παντελειό.

Ωστόσο, το αποχαιρετιστήριο μήνυμα ήταν επειδή ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Κεφαλονιά νησί για όλους» ανακοίνωσε την υποστήριξή του στον Γιάννη Λυκούδη ως υποψήφιο δήμαρχο Αργοστολίου.


Τα τηλέφωνα άναψαν, φίλοι και γνωστοί του Αλέξανδρου βρέθηκαν σε κατάσταση σοκ τόσο που ο Αλέξανδρος αναγκάστηκε να ανακοινώσει στα social media ότι ζει όπως αναφέρει το kefaloniapress.gr,

Προς τους αγαπημένους φίλους και συγγενείς που με καλούν με ανησυχία για το αν είμαι καλά, μετά τον εξαιρετικό επικήδειό μου, που εξέδωσε σήμερα ο κ. Θ. Μιχαλάτος, θέλω να τους ενημερώσω πως είμαι #ζωντανός, ανάμεσα τους και με #δυνατή #φωνή.
#safe_in_kefalonia #stillhere #dayofthelivingdead

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