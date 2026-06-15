Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Σφοδρές βροχές προκαλούν πλημμύρες και μαζικές εκκενώσεις στην Κίνα, δείτε βίντεο
Πάνω από 13.000 κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους στα νότια της χώρας
Οι κινεζικές αρχές ανέβασαν το επίπεδο συναγερμού στην Κατηγορία 3 της τετράβαθμης κλίμακας για την Γκουανγκτόνγκ και την Κουανγκσί.
Περισσότεροι από 13.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων, που προειδοποίησαν για τον κίνδυνο πλημμυρών.
Heartbreaking scenes from #China. Families watching their cars, belongings, and hard-earned savings disappear under floodwaters.— Amazing Chenxi (@Chenxi_China_ii) June 14, 2026
Natural disasters happen, but people have every right to ask whether enough was done to protect them. pic.twitter.com/o3KJu521S3
Στο αεροδρόμιο της Σεντσέν περισσότερες από 30 πτήσεις καθυστέρησαν να αναχωρήσουν σήμερα εξαιτίας καταιγίδας με κεραυνούς.
Για λόγους ασφαλείας, ανεστάλη έως την Τετάρτη η σιδηροδρομική σύνδεση με τη νήσο Χαϊνάν.
Οι έντονες βροχοπτώσεις είναι συνηθισμένες στην περιοχή αυτήν την εποχή του χρόνου.
Today, Lufeng, Guangdong was hit by a severe rainstorm, with 647mm of rainfall in 24 hours, breaking historical records. Lufeng, Huilai and other areas suffered severe flooding.— CMNS_Media✍🏻 (@1SanatanSatya) June 14, 2026
China.... pic.twitter.com/xsZfMRd6Qx
Στην περιφέρεια Κουανγκσί, εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η πυροσβεστική υπηρεσία έδειχναν διασώστες να διασχίζουν πλημμυρισμένη περιοχή για να απομακρύνουν κατοίκους συνοικίας στην πόλη Γουτσόου.
Οι σιδηροδρομικές αρχές ανέστειλαν ορισμένα δρομολόγια στην Κουανγκσί έως τις 17 Ιουνίου, ενώ οι αμαξοστοιχίες θα κινούνται με μειωμένη ταχύτητα σε αρκετά σημεία.
A staggering deluge has hit China’s Guangdong province…— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 14, 2026
Severe storms have battered the eastern coastal areas, with Lufeng in Shanwei seeing an astonishing 588mm of rainfall in just 24 hours.
The extreme rainfall has overwhelmed local rivers, leading to serious flooding in the…
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr