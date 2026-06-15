Σφοδρές βροχές προκαλούν πλημμύρες και μαζικές εκκενώσεις στην Κίνα, δείτε βίντεο
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Σφοδρές βροχές προκαλούν πλημμύρες και μαζικές εκκενώσεις στην Κίνα, δείτε βίντεο

Πάνω από 13.000 κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους στα νότια της χώρας

Σφοδρές βροχές προκαλούν πλημμύρες και μαζικές εκκενώσεις στην Κίνα, δείτε βίντεο
Σφοδρές βροχοπτώσεις σαρώνουν από το Σαββατοκύριακο περιοχές της νότιας Κίνας, συμπεριλαμβανομένης της αυτόνομης περιφέρειας Κουανγκσί και της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, προκαλώντας πλημμύρες και προβλήματα στις συγκοινωνίες, και αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Οι κινεζικές αρχές ανέβασαν το επίπεδο συναγερμού στην Κατηγορία 3 της τετράβαθμης κλίμακας για την Γκουανγκτόνγκ και την Κουανγκσί.

Περισσότεροι από 13.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων, που προειδοποίησαν για τον κίνδυνο πλημμυρών.



Στο αεροδρόμιο της Σεντσέν περισσότερες από 30 πτήσεις καθυστέρησαν να αναχωρήσουν σήμερα εξαιτίας καταιγίδας με κεραυνούς.

Για λόγους ασφαλείας, ανεστάλη έως την Τετάρτη η σιδηροδρομική σύνδεση με τη νήσο Χαϊνάν.

Οι έντονες βροχοπτώσεις είναι συνηθισμένες στην περιοχή αυτήν την εποχή του χρόνου.

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Στην περιφέρεια Κουανγκσί, εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η πυροσβεστική υπηρεσία έδειχναν διασώστες να διασχίζουν πλημμυρισμένη περιοχή για να απομακρύνουν κατοίκους συνοικίας στην πόλη Γουτσόου.

Οι σιδηροδρομικές αρχές ανέστειλαν ορισμένα δρομολόγια στην Κουανγκσί έως τις 17 Ιουνίου, ενώ οι αμαξοστοιχίες θα κινούνται με μειωμένη ταχύτητα σε αρκετά σημεία.

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