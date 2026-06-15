Στέλιος Διονυσίου: Έχουν περάσει 36 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα μου και ακόμα σκέφτομαι ότι έχει πάει ένα μακρινό ταξίδι και θα γυρίσει
Στέλιος Διονυσίου: Έχουν περάσει 36 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα μου και ακόμα σκέφτομαι ότι έχει πάει ένα μακρινό ταξίδι και θα γυρίσει
Οι κόρες μου μόλις βλέπουν στην τηλεόραση τη φωτογραφία του ή ένα βίντεο λένε «ο παππούς» χωρίς να ξέρουν πολλά πολλά, πρόσθεσε συγκινημένος ο τραγουδιστής
36 χρόνια έχουν περάσει από τον θάνατο του Στράτου Διονυσίου και ο γιος του Στέλιος Διονυσίου ακόμα σκέφτεται ότι έχει πάει ένα μακρινό ταξίδι και θα γυρίσει κάποια στιγμή ξανά.
Ο τραγουδιστής, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, αναφέρθηκε συγκινημένος στον πατέρα του, εξηγώντας παράλληλα πως οι κόρες του, παρόλο που δεν πολλές αναμνήσεις μαζί του, όταν βλέπουν εικόνες του, τον φωνάζουν.
Ο Στέλιος Διονυσίου είπε χαρακτηριστικά για τον αείμνηστο καλλιτέχνη: «Έχουν περάσει 36 χρόνια και πάντα στο μυαλό μου έχω ότι έχει πάει ένα ταξίδι στην Αυστραλία ή στην Αμερική και κάποια στιγμή θα γυρίσει και όχι ότι έχει φύγει και δεν θα τον ξαναδούμε. Όταν βάζουμε ένα βίντεο στην τηλεόραση, από μόνες τους, χωρίς να τους έχουμε πει πολλά πολλά, λένε "ο παππούς, ο παππούς". Ξέρεις πόσο συγκινητικό είναι αυτό; Είναι φανταστικό και συγκινούμαι γιατί πού να ξέρουν; Είναι μωρά. Μόλις βλέπουν στην τηλεόραση τη φωτογραφία του ή ένα βίντεο λένε "ο παππούς". Είναι φοβερό».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, αποκάλυψε τη συμβουλή που του είχε δώσει ο Στράτος Διονυσίου, την οποία με τη σειρά του μεταφέρει στα δικά του παιδιά: «Να είσαι ντόμπρος, ο λόγος σου να είναι συμβόλαιο», είπε.
Μιλώντας για τα παιδιά του, ο Στέλιος Διονυσίου εξήγησε πως δεν περίμενε ότι θα γινόταν ξανά μπαμπάς στα 50 του, όμως είναι ευγνώμων γι' αυτό: «Δεν περίμενα στα 50 μου χρόνια να γίνω μπαμπάς. Βέβαια αυτό είναι δώρο Θεού. Μας έφερε δύο υπέροχα κοριτσάκια. Είμαι όσο πιο χαζομπαμπάς γίνεται. Έχω και τα δύο μου μεγάλα παιδιά που εννοείται τα λατρεύω και τα αγαπάω. Τα μεγαλύτερα παιδιά μου δέχτηκαν με μεγάλη χαρά τις δύο μικρότερες κόρες μου. Η κόρη μου επειδή σπουδάζει στην Αγγλία, όπτε βρίσκει ευκαιρία, παίρνει το αεροπλάνο και έρχεται για να είναι με τις αδερφούλες της», τόνισε.
Ο τραγουδιστής, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, αναφέρθηκε συγκινημένος στον πατέρα του, εξηγώντας παράλληλα πως οι κόρες του, παρόλο που δεν πολλές αναμνήσεις μαζί του, όταν βλέπουν εικόνες του, τον φωνάζουν.
Ο Στέλιος Διονυσίου είπε χαρακτηριστικά για τον αείμνηστο καλλιτέχνη: «Έχουν περάσει 36 χρόνια και πάντα στο μυαλό μου έχω ότι έχει πάει ένα ταξίδι στην Αυστραλία ή στην Αμερική και κάποια στιγμή θα γυρίσει και όχι ότι έχει φύγει και δεν θα τον ξαναδούμε. Όταν βάζουμε ένα βίντεο στην τηλεόραση, από μόνες τους, χωρίς να τους έχουμε πει πολλά πολλά, λένε "ο παππούς, ο παππούς". Ξέρεις πόσο συγκινητικό είναι αυτό; Είναι φανταστικό και συγκινούμαι γιατί πού να ξέρουν; Είναι μωρά. Μόλις βλέπουν στην τηλεόραση τη φωτογραφία του ή ένα βίντεο λένε "ο παππούς". Είναι φοβερό».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, αποκάλυψε τη συμβουλή που του είχε δώσει ο Στράτος Διονυσίου, την οποία με τη σειρά του μεταφέρει στα δικά του παιδιά: «Να είσαι ντόμπρος, ο λόγος σου να είναι συμβόλαιο», είπε.
Μιλώντας για τα παιδιά του, ο Στέλιος Διονυσίου εξήγησε πως δεν περίμενε ότι θα γινόταν ξανά μπαμπάς στα 50 του, όμως είναι ευγνώμων γι' αυτό: «Δεν περίμενα στα 50 μου χρόνια να γίνω μπαμπάς. Βέβαια αυτό είναι δώρο Θεού. Μας έφερε δύο υπέροχα κοριτσάκια. Είμαι όσο πιο χαζομπαμπάς γίνεται. Έχω και τα δύο μου μεγάλα παιδιά που εννοείται τα λατρεύω και τα αγαπάω. Τα μεγαλύτερα παιδιά μου δέχτηκαν με μεγάλη χαρά τις δύο μικρότερες κόρες μου. Η κόρη μου επειδή σπουδάζει στην Αγγλία, όπτε βρίσκει ευκαιρία, παίρνει το αεροπλάνο και έρχεται για να είναι με τις αδερφούλες της», τόνισε.
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