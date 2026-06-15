Στέλιος Διονυσίου: Έχουν περάσει 36 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα μου και ακόμα σκέφτομαι ότι έχει πάει ένα μακρινό ταξίδι και θα γυρίσει

Ο τραγουδιστής, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, αναφέρθηκε συγκινημένος στον πατέρα του, εξηγώντας παράλληλα πως οι κόρες του, παρόλο που δεν πολλές αναμνήσεις μαζί του, όταν βλέπουν εικόνες του, τον φωνάζουν.



Ο Στέλιος Διονυσίου είπε χαρακτηριστικά για τον αείμνηστο καλλιτέχνη: «Έχουν περάσει 36 χρόνια και πάντα στο μυαλό μου έχω ότι έχει πάει ένα ταξίδι στην Αυστραλία ή στην Αμερική και κάποια στιγμή θα γυρίσει και όχι ότι έχει φύγει και δεν θα τον ξαναδούμε.

Όταν βάζουμε ένα βίντεο στην τηλεόραση, από μόνες τους, χωρίς να τους έχουμε πει πολλά πολλά, λένε "ο παππούς, ο παππούς". Ξέρεις πόσο συγκινητικό είναι αυτό; Είναι φανταστικό και συγκινούμαι γιατί πού να ξέρουν; Είναι μωρά. Μόλις βλέπουν στην τηλεόραση τη φωτογραφία του ή ένα βίντεο λένε "ο παππούς". Είναι φοβερό».







Στη συνέχεια, αποκάλυψε τη συμβουλή που του είχε δώσει ο Στράτος Διονυσίου, την οποία με τη σειρά του μεταφέρει στα δικά του παιδιά: «Να είσαι ντόμπρος, ο λόγος σου να είναι συμβόλαιο», είπε.