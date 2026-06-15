Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο Τράβις Μπάρκερ έκαναν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά από δύο χρόνια
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Κόρτνεϊ Καρντάσιαν Τράβις Μπάρκερ

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο Τράβις Μπάρκερ έκαναν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά από δύο χρόνια

Το ζευγάρι έδωσε το παρών στο Tribeca Film Festival στη Νέα Υόρκη, με αφορμή την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Travis Barker: Louder Than Fear»

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο Τράβις Μπάρκερ έκαναν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά από δύο χρόνια
Ιωάννα Μαρίνου
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Την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, μετά από δύο χρόνια, έκαναν η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο Τράβις Μπάρκερ.

Το ζευγάρι έδωσε το παρών στο Tribeca Film Festival στη Νέα Υόρκη, με αφορμή την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Travis Barker: Louder Than Fear». Η Καρντάσιαν επέλεξε ένα κομψό μαύρο σατέν φόρεμα με λευκό γιακά και κουμπιά, το οποίο συνδύασε με μαύρες γόβες και μία μικρή τσάντα, ενώ άφησε τα μαλλιά της ίσια. Από την πλευρά του, ο Τράβις Μπάρκερ εμφανίστηκε με κλασικό μαύρο κοστούμι και μαύρα γυαλιά ηλίου.

Οι δυο τους πόζαραν αγκαλιασμένοι και πιασμένοι χέρι χέρι μπροστά στους φωτογράφους, με την 47χρονη τηλεπερσόνα να αναρτά διάφορα από αυτά τα στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Δείτε τις φωτογραφίες


Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο Τράβις Μπάρκερ έκαναν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά από δύο χρόνια
Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο Τράβις Μπάρκερ έκαναν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά από δύο χρόνια
Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο Τράβις Μπάρκερ έκαναν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά από δύο χρόνια
Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο Τράβις Μπάρκερ έκαναν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά από δύο χρόνια
Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο Τράβις Μπάρκερ έκαναν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά από δύο χρόνια
Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο Τράβις Μπάρκερ έκαναν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά από δύο χρόνια
Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο Τράβις Μπάρκερ έκαναν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά από δύο χρόνια
Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο Τράβις Μπάρκερ έκαναν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά από δύο χρόνια


Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο γιος του Μπάρκερ, Λάντον, ο οποίος επέλεξε ένα ριγέ κοστούμι χωρίς πουκάμισο.

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Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο Τράβις Μπάρκερ έκαναν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά από δύο χρόνια

Η τελευταία κοινή εμφάνιση του ζευγαριού σε κόκκινο χαλί ήταν στα βραβεία Emmy τον Ιανουάριο του 2024.

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο Τράβις Μπάρκερ παντρεύτηκαν το 2022 και έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Ρόκι. Πρόσφατα γιόρτασαν την τέταρτη επέτειο γάμου τους, φτιάχνοντας δαχτυλίδια με την επιγραφή «Μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος».

Η 47χρονη τηλεπερσόνα μοιράστηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου μέσω story στο Instagram μια φωτογραφία με δύο χρυσά δαχτυλίδια, στα οποία είναι χαραγμένη η συγκεκριμένη φράση, ενώ πάνω τους απεικονίζονται δύο σκελετοί που κοιτάζονται τρυφερά, καθώς και μια καρδιά με τα αρχικά τους στα αγγλικά, TB και KB. «Το δικό του και το δικό μου», έγραψε πάνω στην εικόνα.

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο Τράβις Μπάρκερ έκαναν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά από δύο χρόνια
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

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