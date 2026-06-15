Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο Τράβις Μπάρκερ έκαναν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά από δύο χρόνια

Η 47χρονη τηλεπερσόνα μοιράστηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου μέσω story στο Instagram μια φωτογραφία με δύο χρυσά δαχτυλίδια, στα οποία είναι χαραγμένη η συγκεκριμένη φράση, ενώ πάνω τους απεικονίζονται δύο σκελετοί που κοιτάζονται τρυφερά, καθώς και μια καρδιά με τα αρχικά τους στα αγγλικά, TB και KB. «Το δικό του και το δικό μου», έγραψε πάνω στην εικόνα.