Μπαλντόνι: Ο δικηγόρος του εξήγησε γιατί δεν προχώρησε σε τροποποίηση της αγωγής του κατά της Λάιβλι και του Ρέινολντς
Τον περασμένο Ιούνιο είχαν απορριφθεί οι αξιώσεις του ηθοποιού περί εκβίασης και δυσφήμησης
Τον λόγο που δεν θέλησε να προχωρήσει ο Τζάστιν Μπαλντόνι σε τροποποίηση της ανταγωγής του κατά της Μπλέικ Λάιβλι και του Ράιαν Ρέινολντς ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων εξήγησε ο δικηγόρος του, εν μέσω της νομικής διαμάχης για την ταινία «It Ends with Us».
Τον περασμένο Ιούνιο, ο δικαστής απέρριψε την αγωγή που είχαν καταθέσει ο Μπαλντόνι και η εταιρεία παραγωγής του, Wayfarer Studios, κατά της Λάιβλι, του Ρέινολντς και της υπεύθυνης δημοσίων σχέσεών τους, με ισχυρισμούς για εκβίαση και δυσφήμηση, καθώς και την αγωγή του Μπαλντόνι ύψους 250 εκατ. δολαρίων για δυσφήμηση κατά των New York Times.
Πρόσφατα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο 41χρονος ηθοποιός έχασε την προθεσμία για εκ νέου κατάθεση των αξιώσεών του για παραβίαση σιωπηρής συμφωνίας και αθέμιτη παρέμβαση σε συμβόλαιο. Αφού δεν κατατέθηκε περαιτέρω τροποποιημένη αγωγή, ο δικαστής έθεσε τυπικά τέλος στην ανταγωγή στις 31 Οκτωβρίου.
Σε δήλωσή του στο People, ο Φρίντμαν εξήγησε γιατί ο Μπαλντόνι δεν κατέθεσε τροποποιημένη αγωγή, λέγοντας: «Η αλήθεια σχετικά με αυτή την υπόθεση διαστρεβλώνεται συνεχώς και πλήρως στα μέσα ενημέρωσης. Ακόμα και κάτι τόσο απλό όσο μια διαδικαστική ενημέρωση έχει οδηγήσει σε πλήρη διαστρέβλωση».
Ο συνήγορος του ηθοποιού συνέχισε τονίζοντας: «Σε αυτό το σημείο, πρέπει να αποκαταστήσουμε τα γεγονότα: καμία προθεσμία δεν χάθηκε. Οι πελάτες μας επέλεξαν να μην τροποποιήσουν την αγωγή τους για να διατηρήσουν τα δικαιώματα έφεσης. Στο μεταξύ, εστιάζουμε στις αξιώσεις της κυρίας Λάιβλι. Παραμένουμε δεσμευμένοι να αναζητήσουμε την αλήθεια μέσω κάθε διαθέσιμου νομικού δρόμου και ανυπομονούμε για τη μέρα που θα βρεθούμε στο δικαστήριο».
Έγγραφο που εξασφάλισε το People έδειξε ότι μόνο η Λάιβλι απάντησε, ζητώντας από τον δικαστή να εκδώσει τελεσίδικη απόφαση και να διατηρήσει ενεργό το αίτημά της για δικηγορικές αμοιβές, με το οποίο ο δικαστής συμφώνησε.
Φωτογραφία: Shutterstock
