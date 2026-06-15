Βανέσα Αδαμοπούλου: Είμαι άσχετη από μαθηματικά, ξέρω να δίνω τα ρέστα, τα βασικά πράγματα





Η τραγουδίστρια τόνισε έπειτα πως πλέον τα σχολικά μαθήματα έχουν δυσκολέψει σε σχέση με το παρελθόν, γι' αυτό και θεωρεί πως τα νέα παιδιά είναι πιο έξυπνα: «Το καλό, αυτό που βλέπω εγώ τώρα και αντιλαμβάνομαι, είναι ότι επειδή είναι πολύ πιο δύσκολα από αυτά που κάναμε εμείς, είναι ότι τα παιδιά μας είναι πιο έξυπνα. Έχουνε περισσότερες δεξιότητες από εμάς», ανέφερε.

Άσχετη όσο αφορά στα μαθηματικά δήλωσε η Βανέσα Αδαμοπούλου , επισημαίνοντας πως γνωρίζει να δίνει τα ρέστα και τα πολύ βασικά πράγματα μόνο.Η τραγουδίστρια ξεκίνησε να περιγράφει την καθημερινότητα με τον γιο της στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, και ανέφερε πως ο Ιάσονας τελείωσε την πέμπτη τάξη του δημοτικού, η οποία ήταν αρκετά δύσκολη καθώς περιλάμβανε μαθήματα όπως φυσική και μαθηματικά, στα οποία η ίδια εξήγησε πως δεν έχει γνώσεις, γι' αυτό και έχει προσλάβει δασκάλα για να τον βοηθάει.Η Βανέσα Αδαμοπούλου είπε με χιούμορ: «Ξυπνάμε νωρίς, γιατί είμαστε μητέρες. Ο γιος μου είναι τώρα 11 ετών, τελειώσαμε την πέμπτη δημοτικού. Είναι μία δύσκολη τάξη. Έχει φυσική… Εγώ είμαι άσχετη μεταξύ από φυσική και μαθηματικά, του έχουμε πάρει δασκάλα να τον βοηθάει. Δεν γνωρίζω για τα μαθηματικά της πέμπτης δημοτικού, δεν έχω ασχοληθεί. Εγώ από μαθηματικά τίποτα. Ήμουν καλή σε ιστορία, φιλοσοφία, αρχαία, τέτοια πράγματα. Στα άλλα καμία επαφή. Δηλαδή από μαθηματικά τα ρέστα ξέρω να δίνω και τέτοια, τα βασικά πράγματα».